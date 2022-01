Navarra Suma pide la reprobación de la consejera de Salud por un "fracaso rotundo en la gestión" sanitaria

Navarra Suma ha registrado una moción de reprobación de la consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, y del director general de Salud, Carlos Artundo, por la "mala gestión" realizada. "El sistema sanitario no aguanta más y requiere un cambio de rumbo", ha indicado. El grupo parlamentario deha registrado una, por la "mala gestión" realizada. "El sistema sanitario no aguanta más y requiere un cambio de rumbo", ha indicado.

Cristina Ibarrola, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para criticar el "deterioro" del sistema sanitario navarro; "con más recursos que nunca hoy la sanidad está mucho peor". "Sin un cambio radical de rumbo en la actual política sanitaria, va a resultar imposible recuperar la sanidad pública de calidad que merece la población navarra", ha dicho. La portavoz de Salud de Navarra Suma,, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para criticar el; "con más recursos que nunca hoy la sanidad está mucho peor". "Sin un cambio radical de rumbo en la actual política sanitaria, va a resultar imposible recuperar la sanidad pública de calidad que merece la población navarra", ha dicho.

La parlamentaria ha indicado que "no dudamos de la buena voluntad de Santos Induráin y Carlos Artundo pero los resultados no acompañan". "No han acertado en la gestión, es un equipo amortizado", ha dicho, para señalar que "el Parlamento se tiene que posicionar si apoya o no la actual política sanitaria que se está realizando".

Según ha expuesto Ibarrola, también desde Geroa Bai, socio de Gobierno, "hay duras críticas" y "empieza a desmarcarse por la imposibilidad de defender la indefendible acción del equipo de Salud del Gobierno de Navarra".

Cristina Ibarrola ha manifestado que "la pandemia complica pero no justifica" la situación en que se encuentra el sistema sanitario, con "caos y desconcierto en profesionales y en los ciudadanos". "No han acertado en la gestión" desde el equipo que dirige Salud, ha dicho, para indicar que han "ignorado" las propuestas desde Navarra Suma.

La parlamentaria ha indicado que se han cometido "errores evitables" en la gestión de la pandemia. "Navarra se ha situado como una de las regiones con mayor incidencia de España y Europa ola tras ola", ha dicho, para exponer que "la actitud del Gobierno de Navarra ha sido la autocomplacencia".

Según ha añadido, "Navarra tiene recursos para estar entre los mejores". "Salud no se adelantó, no tomó medidas y su estrategia de test y rastreo fue un profundo fracaso", ha dicho, para criticar que "se ha bloqueado un sistema sanitario saturado". "Cada ciudadano ha hecho lo que ha podido o creído y se ha visto obligado a financiar test de su bolsillo", ha indicado, para censurar "cambios diarios en los protocolos y continuos bandazos sin una justificación razonada".

Ibarrola ha opinado que "es el Gobierno quien tiene que indicar con claridad cuándo está justificado hacer test y en esos casos el Gobierno tiene que garantizar que sean accesibles y gratuitos".

Ha destacado además que la incidencia "ha impactado en las bajas del personal sanitario , con sobrecarga para el resto de compañeros" y ha manifestado que "el 5,5 por ciento de todos los casos de personal sanitario contagiado en España son de Navarra, en los últimos 14 días alcanza el 22 por ciento y en los últimos 7 días el 30 por ciento".

La parlamentaria de Navarra Suma ha pedido "coherencia" en las medidas que se adopten y ha señalado que les "preocupa" además la falta de atención sanitaria a problemas que no son Covid y la situación de la Atención Primaria, que "vive una situación crítica". "El plan de Atención Primaria del Gobierno ha sido un fiasco", ha dicho, para añadir que es una "odisea" conseguir respuesta a llamadas telefónicas o atención presencial en el centro de salud. "Es un fracaso del Gobierno", ha dicho.

Tras criticar los "peores" tiempos de espera en cirugía, en consultas y revisiones, Ibarrola ha señalado que "el impacto de la pandemia ha sido peor en Navarra que en quince de las comunidades restantes". "Son los peores datos históricos en las listas de espera, que además se han alcanzado con el mayor gasto en peonadas y conciertos", ha expuesto.

Cristina Ibarrola, que ha destacado el "perjuicio" a los hospitales de Tudela y Estella, ha añadido que "hay diagnósticos tardíos de cáncer" en pacientes en la Comunidad foral. "Navarra era líder en programas de cribado de cáncer y actualmente no ha iniciado todavía el programa de cribado de cáncer de cuello uterino", ha apuntado, para subrayar que en "los programas de cáncer de mama y de colon se han realizado en 2021 la mitad de mamografías y colonoscopias que en 2019".

Ha resaltado así "inacción" y "falta de rumbo" desde el equipo directivo de Salud en diferentes áreas y ha añadido que "el número de quejas y reclamaciones de los ciudadanos con el sistema sanitario se ha incrementado un 20,6 por ciento en los últimos tres años". "Son muchos los profesionales y colectivos que hacen también pública su disconformidad con la gestión y la política sanitaria del equipo directivo de Salud", ha aseverado.