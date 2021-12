Atención Primaria y Navarrabiomed participan en un estudio para conocer la inmunidad frente al Covid

Atención Primaria y el centro de investigación biomédica Navarrabiomed, a través de su Plataforma de Ensayos Clínicos, han puesto en marcha en la Comunidad Foral el estudio observacional ENE-COVID Senior sobre la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El estudio se desarrolla en el marco del programa nacional de vacunación y está dirigido a generar conocimiento en torno a la capacidad de inmunización que adquieren los y las pacientes de edad avanzada a lo largo del tiempo.

La iniciativa forma parte de una investigación nacional que lidera el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en coordinación con los ministerios de Sanidad y Ciencia e Innovación, y que lleva por título “Prospective Study to establish the inmune status in the elderly after receiving a full course of vaccination ene-covid senior”. ENE-COVID Senior es una rama diferenciada del estudio nacional de seroprevalencia ENE-COVID (Encuesta nacional de Sero-Epidemiología de la infección por el virus SARS-CoV-2 en España) que se viene realizando desde el inicio de la pandemia.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

En concreto, el estudio ENE-COVID Senior servirá para determinar el estado inmunitario humoral y celular contra el SARS-CoV-2 en personas de 65 años o más que hayan recibido la tercera dosis de la vacuna durante un año. Con ese objetivo se pretende reclutar a un total de 1.600 pacientes provenientes de 17 centros repartidos en 10 Comunidades Autónomas.

Para ello, se obtendrán y analizarán muestras biológicas de personas que hayan recibido la vacunación completa contra la Covid-19 al menos 6 meses antes de la inclusión en el estudio. Las muestras se tomarán en diferentes momentos durante 12 meses. Los participantes proceden de residencias, centros de Atención Primaria y hospitales, y están divididos por franjas de edad: 65-74, ≥75-84 y ≥ 85 años. El grupo control son personas de menos de 65 años, principalmente sociosanitarios trabajadores de residencias y hospitales donde se desarrolla el estudio.

En Navarra, la participación de pacientes se circunscribe al centro de salud de Barañain II y el estudio está liderado por la doctora Itziar Blanco Platero, investigadora principal y directora del citado centro. “El objetivo es generar conocimiento lo más consistente posible respecto a la magnitud y duración de la inmunidad humoral y celular y disponer de información para establecer acciones futuras relativas a la vacunación” señala la Dra. Blanco.

La Plataforma de Ensayos Clínicos de Navarrabiomed ha gestionado la puesta en marcha del estudio a través de la Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (SCReN) del ISCIII, a la cual pertenece, aportando los recursos humanos y materiales necesarios para la realización del mismo. La elección del centro de salud de Barañain II responde también a la estrategia de vacunación existente en Navarra en este momento y a la cercanía con Navarrabiomed, aspecto que ha facilitado el desarrollo y la logística necesarios para la realización del estudio.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN SANITARIA PÚBLICA EN NAVARRA