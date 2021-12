El Consejo de Navarra cuestiona una norma de parques renovables

En medio de la “avalancha” de proyectos renovables que tramita el departamento de Desarrollo Económico y que informan las direcciones generales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio un informe del Consejo de Navarra ha concluido que sería nula una Orden Foral que dictó el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mari Aierdi, y que propiciaba la prórroga del plazo establecido para la ejecución de los parques eólicos autorizados. La resolución forma parte de un documento remitido al Parlamento después de que EH Bildu, con el apoyo de I-E, planteara la consulta. Desde el gabinete de Aierdi confirman que estudiarán jurídicamente el informe, pero adelantan que no esperan que afecte a proyectos aprobados, más allá de la fecha de inicio.

El informe del Consejo de Navarra se firmó el pasado 20 de diciembre y se remitió al presidente del Parlamento, órgano que lo solicitó después de la petición de la coalición abertzale. La Orden foral se dictó el 6 de mayo y partió de Ordenación del Territorio al ser un aspecto que afectaba al desarrollo urbanístico y al planeamiento. EH Bildu preguntaba sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la Orden Foral. La formación dio a conocer el resultado del informe el lunes, junto a una petición para la comparecencia del consejero Aierdi para que explique cómo va a actuar el departamento una vez conocido el dictamen. Recordaban que los ayuntamientos de Leoz, Amescoa Baja, Allín, Guesalaz y Salinas de Oro mostraron su oposición a la prórroga que “beneficiaba a proyectos eólicos”.

Concluía el Consejo de Navarra que con la orden foral del consejero “se vulneró el principio de jerarquía normativa”. Añadió que esta circunstancia conlleva su nulidad. El cambio suponía dar tres años más de plazo a las empresas con proyectos autorizados para su puesta en marcha. Inicialmente se había fijado en dos años ese plazo.

La orden se dictó en mayo, cuando acababa uno de los plazos marcados para presentar los proyectos que optan a ayudas europeas. Hasta la fecha son alrededor de 80 los proyectos que se estudian para Navarra en el Ministerio y en el Gobierno foral, entre eólicos y renovables.

Desde el gabinete de Ordenación del Territorio subrayaban que los servicios jurídicos no habían podido analizar todavía el informe, pero adelantaban que se trataba de una “cuestión formal” y que, en cualquier caso, el texto no era “vinculante”. “Se estudiará y se abordará la discrepancia jurídica y se verá como encajarla, pero no repercutirá en proyectos autorizados”, señalaron. Recordaron que la Orden Foral prorrogaba el plazo establecido en una disposición derogatoria primera de un Decreto Foral de 2019. Además, matizaron que esa vía, la nueva Orden, se había pensado como la más adecuada para ampliar el plazo.