Salud insiste en que recomienda no ampliar los horarios de la hostelería en Navarra

no ampliar los horarios de actividad de la hostelería y el ocio nocturno durante las fiestas navideñas y de fin de año. El departamento recordó que varios consistorios consultaron de forma directa cuáles iban a ser las indicaciones para Nochebuena, pero algunos desoyeron los consejos. Salud insistió este domingo en que la recomendación del Gobierno de Navarra esdurante las fiestas navideñas y de fin de año. El departamento recordó que varios consistorios consultaron de forma directa cuáles iban a ser las indicaciones para Nochebuena, pero

En Pamplona se permitió prolongar la actividad dos horas más de lo habitual el 24 de diciembre, de modo que bares, cafeterías y restaurantes pudieron cerrar a las 4.00 horas; los bares con licencia especial y cafés-espectáculo a las 5.30 horas, y las discotecas a las 8.00 horas.

Desde el Área de Seguridad Ciudadana del Consistorio pamplonés han explicado que, aunque se tomó la decisión para Nochebuena, todavía no se ha determinado el horario permitido para Nochevieja, velada que de forma tradicional reporta gran actividad para el sector. Se encuentran “a la espera” porque tienen “la perspectiva de que igual el Gobierno reduce horarios” para fin de año. Una posibilidad que en el área deducen por lo que han leído en los medios de comunicación, añadieron, porque no se han reunido con Salud para tratar este asunto.

Sí hubo contacto entre Seguridad Ciudadana y la dirección general de Salud, de la que se emitieron la recomendación de no ampliar los permisos a la hostelería. Sobre la decisión prevista en caso de que no se anuncien nuevas restricciones, desde el área explicaron que aún se desconoce y por esta razón no se comunicó junto a la normativa para Nochebuena: “Si lo hubiéramos tenido claro lo hubiéramos publicado todo a la vez”. La pandemia, agregaron, evoluciona “cada día de una manera o a peor”, por lo que tampoco ven “prudente” determinar el horario con tanta antelación.