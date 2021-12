La mascarilla obligatoria no convence

obligatoriedad de usar mascarilla en exteriores. Con esta medida se espera frenar la transmisión comunitaria del virus de cara a los días de Navidad. Esta medida que vuelve a entrar en vigor Desde el viernes se recuperó la. Con esta medida se espera frenar la transmisión comunitaria del virus de cara a los días de Navidad. Esta medida que vuelve a entrar en vigor tiene algunas excepciones : no será necesario llevar la mascarilla cuando se practique deporte, se pasee por espacios como el monte y la playa mientras se pueda mantener una distancia de más de 1,5 metros con personas que no sean convivientes. A la incertidumbre sobre las celebraciones navideñas se le suma esta nueva norma que la gente recibe con dudas.

centro de Adriana Nagore mientras paseaba por la calle Estafeta. Desde que dejó de ser obligatoria ella solo la usaba cuando estaba en lugares con mucha gente. “Yo por si acaso antes de juntarme con mi familia nos haremos tests de antígenos”, explicaba. Lo mismo opinaba Joseba Ruiz: “Me parece estupendo en zonas donde hay aglomeraciones pero por la calle paseando no hace falta. Estos días en eventos como la Cabalgata de Reyes sí le veo más sentido a llevar mascarilla porque se junta mucha gente y hay que tener cuidado”, comentaba. En elde Pamplona la mayoría de personas volvieron a ponérsela aunque no todas están convencidas de que vaya a ser una medida eficaz. “Entiendo que la situación es mala pero no sé si con las vacunas es necesaria esta medida. Pero bueno, espero que se vea que sí es útil”, comentabamientras paseaba por la calle Estafeta. Desde que dejó de ser obligatoria ella solo la usaba cuando estaba en lugares con mucha gente. “Yo por si acaso antes de juntarme con mi familia nos haremos tests de antígenos”, explicaba. Lo mismo opinaba: “Me parece estupendo en zonas donde hay aglomeraciones pero por la calle paseando no hace falta. Estos días en eventos como la Cabalgata de Reyes sí le veo más sentido a llevar mascarilla porque se junta mucha gente y hay que tener cuidado”, comentaba.

Esta era la opinión mayoritaria, cuando hay lugares con mucha gente pero que sea obligatoria en todo momento no termina de convencer. “Yo creo que es una tontería. Hay medidas que serían más eficaces, solo esto no sirve para nada”, comentaba Marina Rico. Hasta el viernes no se la ponía para andar por la calle pero aseguraba que si tiene que hacerlo, lo hará. Algo parecido a lo que explicaba Endika Echeverría. “Me parece absurda esta medida. Cuando hay gente está bien pero hay muchas veces que vas por la calle y no es necesario”.

A pesar de las reacciones contrarias a esta norma por el centro de Pamplona la excepción era ver a alguien sin mascarilla. “Estamos viendo a más gente usarla de lo que esperábamos, nos ha sorprendido”, comentaba Ainhoa Urmeneta. Coincidía con su novio en que no tiene mucho sentido que sea obligatorio ponerse la mascarilla por la calle, estando al aire libre y con ventilación.

Lo mismo pensaban Alicia Bacaicoa y su hija Marta Uriz. “No tiene mucho sentido cuando luego entras a un bar, por ejemplo, y la gente está sin mascarilla. Que sí, que ahí también se supone que es obligatorio pero la gente se relaja”, explicaban. Hasta hace unos días no la llevaban cuando iban por la calle pero desde que la situación es cada vez más complicada han preferido volver a usarla. “Estos días hay que aumentar la precaución. Al final los tests pueden ayudar pero son insuficientes. Siempre es mejor prevenir que curar”, añadía Marta Uriz.

UN PASO NECESARIO

Sin embargo no todas las opiniones eran negativas. Hay que ve esta medida como un buen primer paso. Manuel Martínez comentaba que hasta ahora solo se ponía la mascarilla si estaba en algún lugar en el que hubiese mucha gente pero reconoce que cada vez la situación sanitaria está peor. “A mí me parece bien todo lo que tengamos que hacer para que la gente esté más segura y más tranquila. Conforme ves que van subiendo los casos eres cada vez más consciente de que la cosa está mal”, explicaba. “Da mucho miedo entrar a cualquier sitio y que haya tantas aglomeraciones, estos día es momento de tener precauciones”, añadía.

Adriano Gordillo también veía esta norma como algo normal de cara a estos días. “Es lógico en los sitios en los que hay mucha gente, yo siempre la he llevado por la calle pero ahora es más necesario”, explicaba.

Arantxa Armendáriz estaba con su familia dando un paseo por la Plaza del Castillo, todos con mascarilla. “ Nosotros habíamos dejado de utilizarla por la calle pero si es necesario habrá que volvérsela a poner. En espacios concurridos siempre viene bien.” Ella y su familia han pasado el covid durante esta última ola así que están tranquilos de cara a estos días.

Las hermanas Paula y Marta Rodríguez comentaban que les parece bien tener que usar otra vez la mascarilla. “Esta variante es tan contagiosa que hay que tomar todas las precauciones, es lógico. Es muy incómodo, ya nos habíamos acostumbrado a no llevarla pero es necesario”.