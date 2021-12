Reacciones de los partidos políticos navarros al Navarrómetro

Esparza dice que el Navarrómetro "no se lo cree nadie" y propone al PSN que convoque elecciones si está "tan satisfecho"

Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que el resultado del El presidente de UPN y portavoz de, ha afirmado que el resultado del Barómetro de opinión pública encargado por el Parlamento foral "no se lo cree nadie" y ha animado al PSN a que convoque elecciones si está "tan satisfecho" con este estudio.

"Yo les pediría que convocaran elecciones para que los ciudadanos, además de por las encuestas, pudieran hablar en las urnas", ha afirmado Esparza en declaraciones a los medios.

Según el Barometro, Navarra Suma retrocedería en escaños, aunque mantiene su condición de primera fuerza, y el Gobierno de Navarra sostenido por PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra conservaría sus escaños.

Javier Esparza ha afirmado que "la realidad es que se están cerrando empresas y negocios en Navarra, la realidad es que hay una incertidumbre bastante importante en aquello que tiene que ver con la estabilidad y el empleo, la realidad es que hay personas todavía que están en ERTE, que no saben qué va a ser de su futuro, la realidad es que tenemos en Navarra más desempleados de los que teníamos al inicio de la legislatura, las listas de espera están disparadas, como nunca, y la Atención Primaria está desarbolada y faltan médicos en las localidades".

Además, Esparza ha señalado que "han subido los precios de la luz y de la cesta de la compra, y pese a toda esa realidad el principal problema, según esta encuesta, que tienen los navarros son los aparcamientos en las zonas rurales". "Ya sé que suena a chiste, pero creo que da un reflejo bastante exacto de lo que puede suponer este trabajo. Está casi todo dicho con este primer análisis", ha indicado.

El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que "en este contexto en el que estamos desde el punto de vista político, donde vemos de forma recurrente encuestas a nivel nacional, encuestas también en diferentes CCAA, y en un momento político donde el centro derecha en todos los sitios está creciendo y el PSOE en todos los sitios está bajando, va y resulta que Navarra es el único sitio en el que sucede lo contrario".

Javier Esparza ha dicho además que "aparece en los datos del Navarrómetro un partido nuevo en Navarra, aparece un partido que lo titulamos como 'Otros' y le damos entre 0 y 2 escaños, una cuestión que nos parece sorprendente". "Esto no se lo cree nadie. Aquí lo que ha ocurrido es que han hecho un Tezanos, porque Tezanos es el único que va en la línea de lo que dice este Navarrómetro", ha indicado, en referencia a José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

A continuación, Esparza ha asegurado que "el problema de esto es que se financia con dinero público y eso es algo muy serio y sobre lo que tendría que hacer una reflexión". "Para nada coinciden estos datos con los datos que tenemos nosotros de encuestas particulares a nivel de partido y estamos muy tranquilos", ha asegurado.

El presidente de UPN ha llamado la atención sobre el hecho de que en esta última encuesta "sólo recuerdan que votaron a Navarra Suma el 50% de los que nos votaron, pero a Podemos, que le votaron un 3,4%, recuerdan haberle votado un 11,3%, muchos más de los que les votaron". "Hay cosas llamativas. El 2% de los votantes de Navarra Suma van a votar a I-E, no digo que no sea posible, pero me causa cierta incredulidad", ha añadido.

Además, ha afirmado que "no existe proporcionalidad en la encuesta, es algo tremendamente relevante". "A Pamplona se le da menos peso del que proporcionalmente tiene, se hacen 113 encuestas menos de las que se tenían que hacer y en la Comarca de Pamplona se hacen 173 más de las que se tenían que hacer. A nuestro juicio, el trabajo de campo no está bien hecho, porque no es proporcional", ha asegurado.

Por ello, Esparza ha insistido en que "el Parlamento debiera replantearse estas cosas, las formaciones tenemos recursos para cada uno hacer nuestras propias encuestas, pero desde luego con el dinero de todos hay que ser más rigurosos y es una reflexión que hay que hacer en esta Cámara y la pondremos encima de la mesa conforme comience le próximo año".

El PSN muestra su "satisfacción" ante los resultados del Barómetro y considera que Chivite sale "reforzada"



PSN, Ramón Alzórriz, ha trasladado este lunes la "satisfacción" de los socialistas tras conocer los resultados del Barómetro de opinión del Parlamento de Navarra 2021, que apuntan un incremento de escaños del PSN, que pasaría de 11 a 12 ó 13. Estos resultados, según Alzórriz, "no hacen otra cosa que consolidar la línea del Gobierno de Navarra, liderado por la presidenta Chivite". El portavoz parlamentario del, ha trasladado este lunes la "satisfacción" de los socialistas tras conocer los resultados del Barómetro de opinión del Parlamento de Navarra 2021, que apuntan un incremento de escaños del PSN, que pasaría de 11 a 12 ó 13. Estos resultados, según Alzórriz, "no hacen otra cosa que consolidar la línea del Gobierno de Navarra, liderado por la presidenta Chivite".

"El Gobierno de Navarra, la presidenta, y la gestión de la pandemia salen reforzados, pese a lo que decían algunos", ha afirmado Alzórriz, tras explicar que "a la ciudadanía navarra se le ha preguntado cómo veía la gestión de este Gobierno y ha respondido mayoritariamente afirmativamente".

El portavoz socialista ha considerado que "la apuesta que hizo este partido por un gobierno progresista y plural está siendo ratificada y reforzada por el conjunto de la ciudadanía, frente a la deriva que tiene la derecha".

"Las formas de confrontar, el pesimismo que transmite, esa Navarra oscura que transmite la derecha... La gente responde que no la quiere, que no le vale y que esa no es la Navarra de futuro en la que están pensando. Quieren una Navarra ilusionante, plural, comprometida con sus gentes, que avanza en convivencia, y que mire al futuro con esa ilusión que todas y todos nos merecemos", ha añadido, tras apuntar que la ciudadanía navarra "es mayoritariamente progresista".

Barkos mira con "prudencia" el Barómetro y destaca el "liderazgo parlamentario" que marca para Geroa Bai

Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, ha acogido con "prudencia" el Barómetro de opinión pública del Parlamento foral 2021 si bien ha valorado el "liderazgo parlamentario" que marca para Geroa Bai. La portavoz deen el Parlamento de Navarra,, ha acogido con "prudencia" el Barómetro de opinión pública del Parlamento foral 2021 si bien ha valorado el "liderazgo parlamentario" que marca para Geroa Bai.

En declaraciones a los medios de comunicación, Barkos ha indicado que van a leer con "detenimiento" la encuesta, que "trae datos importantes". En lo que se refiere a la parte política, ha dicho que "leemos todos los datos, los más positivos para Geroa Bai en torno al liderazgo parlamentario y también los más negativos, ese 13,4% de voto de Geroa Bai en 2019 y que pasa a declarar que votará al bloque de formaciones políticas de 'otros' y no a los de representación política en esta casa".

Según ha dicho Barkos, en el Barómetro "nos hemos encontrado con alguna sorpresa como esa llegada al primer puesto de las preocupaciones de la sociedad navarra de una cuestión como es el aparcamiento, que podemos compartir".

EH Bildu apuesta por "relativizar" los resultados del Barómetro y dice que todavía es "pronto" para pensar en encuestas



EH Bildu, Adolfo Araiz, ha apostado por "relativizar" los resultados del Barómetro de opinión del Parlamento foral, conocidos este lunes, y ha afirmado que "todavía es pronto para pensar en las encuestas". El portavoz parlamentario de, ha apostado por "relativizar" los resultados del Barómetro de opinión del Parlamento foral, conocidos este lunes, y ha afirmado que "todavía es pronto para pensar en las encuestas".

Así lo ha indicado ante los medios de comunicación, tras remarcar que hay "elementos del panorama político que están por despejar antes de las elecciones", como la forma en la que se presentarán tanto Navarra Suma como Unidas Podemos.

"Parece que hay un interés en hacer campaña de forma permanente, nosotros creemos que en estos momentos es necesario hacer frente a los problemas que tenemos en relación a la pandemia", ha apuntado.

Según el Barómetro, Navarra Suma obtendría entre 18 y 19 escaños (actualmente tiene 20), el PSN subiría a entre 12 y 13 (actualmente tiene 11), Geroa Bai perdería dos escaños y se quedaría con siete, EH Bildu se mantendría en siete, Podemos conservaría los dos que tiene e Izquierda-Ezkerra aumentaría del único escaño que tiene a dos. Vox no entraría en la Cámara foral.

Podemos cree que el resultado es "bueno" pero considera que es preciso recabar "muchos más apoyos"



Podemos Ahal Dugu ha mostrado su satisfacción por los resultados del Navarrómetro que ha considerado "buenos como suelo", pero que deben aumentar, recabando "muchos más apoyos" para llevar a cabo las transformaciones que esta formación está planteando. ha mostrado su satisfacción por los resultados del Navarrómetro que ha considerado "buenos como suelo", pero que deben aumentar, recabando "muchos más apoyos" para llevar a cabo las transformaciones que esta formación está planteando.

Mikel Buil, en relación con la encuesta según la cual mantendría sus dos representantes en la Cámara navarra. De esta forma se ha pronunciado el portavoz parlamentario de Podemos Ahal Dugu,, en relación con la encuesta según la cual mantendría sus dos representantes en la Cámara navarra.

"La encuesta que vale es la que se da en las urnas", pero, no obstante, esta "no deja de ser importante", ha opinado Buil, quien ha mostrado "satisfacción por haber consolidado ese espacio" pero al mismo tiempo ha señalado que necesitan "muchos más apoyo para llevar a cabo las transformaciones" que están planteando.

"Para contener el alquiler, luchar contra la pobreza, para poder avanzar en políticas de ingresos mínimos se necesita un espacio mucho mayor", ha indicado al respecto.

Buil ha recordado que el sondeo se hizo en septiembre "cuando todavía no se había forjado ese espacio que se está creando de frente amplio liderado por Yolanda (Díaz)" y en ese sentido ha sostenido que el resultado "está bien como suelo" pero esperan "crecer mucho más" y en eso están trabajando.

De los datos del "Navarrómetro" ha destacado la "enorme afectación" que la actual situación está teniendo la población navarra en relación a sus amistades, ya que más de un 80 % las ha visto afectadas.

Y esto, ha puntualizado, habla de la "salud mental de la ciudadanía, de un proceso de aislamiento llamado también el 'síndrome cabaña' que ataca la salud mental porque no permite relativizar cuestiones con las amistades y fomenta el individualismo", lo que les "preocupa mucho".

A su juicio, este es un "elemento mucho más trascendente que lo inmediato y puede llevar a situaciones de cambio más centradas en uno mismo que en lo colectivo".

Buil ha resaltado también la valoración de la situación política, mayoritariamente positiva, y que las instituciones han dejado de ser "el mayor problema para estar a más del diez por abajo", lo que le ha llevado a apuntar que "tal vez en Navarra la crispación no se esté dando tanto como a nivel del Congreso y hemos dejado de ser un problema", ha recalcado.

Las principales preocupaciones tienen que ver con la subsistenica, el paro, la calidad del empleo, la crisis económica y la situación de los autónomos y este, ha subrayado, es el trabajo que tienen que desarrollar.

"Estamos ante una reconverisón industrial y es normal que la población tenga estas preocupaciones en el horizonte, también las tiene Podemos", ha concluido.

De Simón muestra la "satisfacción" de IE por los resultados del Barómetro y dice que "la izquierda transformadora crece"



Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha valorado positivamente los resultados del Barómetro de opinión del Parlamento de Navarra, presentados este lunes. "Estamos satisfechos, nos da una bombona de oxígeno importante con esa estimación de votos que supone un aumento de 2 puntos y 2 escaños conseguidos con holgura, cerca del tercero", ha afirmado ante los medios de comunicación. La portavoz parlamentaria de, ha valorado positivamente los resultados del Barómetro de opinión del Parlamento de Navarra, presentados este lunes. "Estamos satisfechos, nos da una bombona de oxígeno importante con esa estimación de votos que supone un aumento de 2 puntos y 2 escaños conseguidos con holgura, cerca del tercero", ha afirmado ante los medios de comunicación.

Según De Simón, la encuesta "avala" la línea política mantenida por la formación desde el inicio de la legislatura, al no entrar en el Gobierno de Navarra. Una posición "que se ha basado en acuerdos con diferentes para todo lo que sea avanzar en una política social más potente". "Y, por otro lado, mantener también nuestra posición clara de la izquierda transformadora en oposición al Gobierno en algunos casos", ha afirmado, en relación a cuestiones "tan relevantes" como la política fiscal, económica, o educativa.

"El espacio de la izquierda transformadora crece, la tendencia es clara al alza. Esto quiere decir que vamos a seguir trabajando en la ampliación de ese espacio de la izquierda transformadora", ha concluido.