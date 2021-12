Un 51,3% de los navarros cree que la situación económica es buena, según el Navarrómetro

Navarrómetro' elaborado por la Universidad Pública de Navarra, que revela que el aparcamiento y el tráfico es el principal problema de la ciudadanía. Un 51,3 % de los navarros considera que la situación económica de la Comunidad foral es buena, según el 'Barómetro de opinión pública 2021' o '' elaborado por la, que revela que

La distribución de las opiniones en la escala de valoraciones propuesta ha sido: "Muy buena", el 1,5%; "Buena", el 51,3%; "Regular", el 21 %; "Mala", el 22 %; y "Muy mala", el 2,5 %. Además, un 1,1 % dice que "No sabe" y un 0,7 % prefiere no responder.

Si se observa el recuerdo de la situación económica foral en 2020, el 26,1 % señala que es "Mejor" que entonces, el 23,7 % "Igual" y el 46,4 % que es "Peor". Además, un 3,1 % afirma que "No sabe" y un 0,7 % opta por no responder.

Respecto al futuro inmediato de la economía navarra, la ciudadanía observa, de forma mayoritaria, que 2022 será mejor en lo económico que 2021. Así, el 50,7 % opina que será "Mejor", el 26,4 % que será "Igual" y el 19,2 % que irá "Peor", mientras que un 3,7 % afirma que "No sabe" y un 0,1 % decide no contestar.

Por otro lado, si se alude a cómo valora su situación económica personal la ciudadanía, la respuesta es más optimista que la dada para el global. En este caso, el 5,1 % la identifica como "Muy buena" y el 61,8 % como "Buena", el 13,3 % lo hace como "Mala" y el 2,6 % como "Muy mala". Entre ambos contextos se sitúa la consideración "Regular", señalada por el 17,2% de las personas de Navarra.

No solo es una consideración positiva la actual, sino que lo que se espera para el futuro inmediato es que no cambie dicha tónica. En este caso, respecto a cómo prevé la población que será su situación económica personal dentro de un año, el 23,5 % opina que será "Mejor", el 61,1 % "Igual" y el 8,5 % "Peor". Un 6,8 % dice que "No sabe" y un 0,1 % prefiere no contestar.

Así, si en 2021 se ha considerado que dicha situación puede ser catalogada de buena y si para el 2022 el 61,1 % de las personas considera que será igual, lo que se puede advertir es que la situación esperada es que siga siendo buena.

PRINCIPALES PROBLEMAS

Asimismo, la encuesta muestra que los principales problemas de Navarra en su conjunto son el aparcamiento y el tráfico (13,4 %), el paro (12,1 %), problemas relacionados con los autónomos (11,2 %), la sanidad (7,4 %) y la educación (6,8 %).

No obstante los cinco problemas más importantes señalados de forma particular son el paro (13,2 %), la sanidad (13 %), problemas relacionados con los autónomos (7,7 %), la covid (7,3 %) y la calidad del empleo (6,6 %).