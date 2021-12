Continúan las nieblas y no se espera lluvia hasta al menos Nochebuena en Navarra

Las nieblas y la ausencia de lluvias que han marcado la última semana tras las inundaciones seguirán al menos hasta el día de Nochebuena, según adelanta el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate, que añade que de momento no se aprecia la llegada de lluvia importante o de nieve en cotas bajas hasta al menos final de año.

Este lunes los cielos seguirán con nubosidad baja que dejarán nieblas y brumas en la zona sur, media y centro de la Comunidad foral. En gran parte de estas zonas, detalla el meteorólogo, no levantará en todo el día. En la vertiente cantábrica, Pirineos y áreas próximas habrá ambiente soleado, sin descartar alguna bruma o niebla matinal. Las temperaturas mínimas rondarán los -3º/2º con heladas en muchos puntos, y las máximas entre 5º/10º, siendo las más altas en los valles cantábricos y las más bajas donde persista la niebla. El viento variable flojo o calma predominando el sur.

Este martes la previsión será muy similar, aunque es probable que las nieblas en algunas áreas de la zona media y centro no sean tan persistentes como las de hoy. Donde no existan las nieblas también aparecerá alguna nube más que hoy, pero seguirá el buen tiempo. Las temperaturas mínimas rondarán los -2º/3º y las máximas en ligero o moderado ascenso. No habrá cambios en la dirección y velocidad del viento.

Para el miércoles, la predicción meteorológica será idéntica a la de la jornada precedente, apunta el meteorólogo, que apunta que para el jueves, 23 de diciembre, se espera que la previsión siga sin apenas cambios en Navarra