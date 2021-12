La Red de Lucha contra la Pobreza pide más inversión social en los presupuestos de Navarra

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha ofrecido en la rueda de prensa celebrada este lunes, datos que arrojan luz a la situación de las personas en un contexto más desfavorable en la comunidad foral. Además, ha realizado una valoración específica del Anteproyecto de los Presupuestos Generales de Navarra, para el próximo 2022, en todo lo concierne para hacer frente a dicha situación.

La crisis económica derivada de la pandemia ha vuelto a impactar en la población más vulnerable y cercana a los umbrales de pobreza, también en Navarra, aunque sea la Comunidad que presenta la tasa más baja del estado, con un 12% en 2020, según el indicador AROPE*.

La tasa AROPE detecta que, en 2020, 79.000 personas residentes en la Comunidad Foral de Navarra estaban en situación de pobreza y/o exclusión social, 2.800 más que el año anterior. Además, se ha roto la tendencia de disminución iniciada en 2015 que, por otro lado, desde la Red, Lydia Almirantearena, miembro de la Comisión Permanente, calificaba de lenta recuperación. Más de diez años después de la crisis económica y social, no se ha retornado al número de personas en situaciones vulnerables previo.

En relación al análisis de los componentes del AROPE, destacar que se ha vuelto a incrementar el número de personas en riesgo de pobreza en un 9,9% de la población navarra (33.000 personas). Estas personas, viven en un hogar con una renta inferior al umbral de pobreza, situado en 2020 en 9.626 euros anuales por hogar.

Además, la pobreza material severa aumenta a un 6,2%, cuando en 2019 era de un 3%. De esta pobreza de material severa, destacan desde la Red que son especialmente preocupantes que se duplica el número de personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; y , por otro lado, que un 11,4 % de las personas encuestadas no pudo hacer frente al pago de gastos de vivienda y facturas a su debido tiempo.

Respecto al componente de baja intensidad en el empleo, un 7,5% de personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros están en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo.

Desde Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social han detectado una cronificación o un estancamiento del volumen de pobreza en Navarra. Por ello, valoran necesaria un análisis y reflexión de la evolución de los datos, pero sobre todo una definición de los objetivos con los que comprometerse desde la administración.

UNOS PRESUPUESTOS CON UNA TIBIA INVERSIÓN SOCIAL

Edurne Redín, directora de la Red, ha afirmado la importancia de los Presupuestos Generales de Navarra como herramienta estratégica para concretar políticas, acciones y/o programas que van a poder ser implementadas a lo largo del año y donde realmente se plasman los compromisos de Gobierno de Navarra. Dada la importancia del documento, desde la Red han pasado a valorar por departamentos las partidas dirigidas a la inclusión social, entendiendo que desde ser una responsabilidad transversal. Así mismo, lo ha explicado la directora, “resulta imprescindible sentar las bases por parte del conjunto de la administración pública para dar una respuesta integral a las situaciones de pobreza y exclusión, y que cada departamento, en función de su área, aborde sus responsabilidades específicas en la lucha contra la desigualdad social. Creemos que la inversión social de estos presupuestos para 2022, que hoy analizamos, queda tibia ante el gran reto que supone acabar con esa tendencia de pobreza cronificada en Navarra”.

En dicha valoración han destacado los puntos débiles del Anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el próximo 2022, pendiente de aprobar en el Parlamento de Navarra este mes de diciembre.

Resumen de propuestas de mejora del Anteproyecto de los Presupuestos de la Red

​Vivienda 66.761.614 €



Intensificación de las acciones para el aumento del parque público de vivienda con destino el alquiler social.



Intensificación de medidas para el acceso a vivienda de personas en situación de exclusión social.



Fomento de la rehabilitación de viviendas inseguras e inadecuadas para personas en situación de exclusión social.



Salud 1.260.954.225 €



Creación de una Red Navarra de Coordinación y Atención Integral que asuma el establecimiento de protocolos y canales fluidos de información y comunicación entre profesionales del ámbito social y del sistema sanitario en el caso de personas en situaciones de exclusión social. Fomento de la mediación socio-sanitaria.



Formación de profesionales de la salud en el ámbito intercultural y la atención a la diversidad.



Formación de profesionales de la salud en los protocolos dispuestos, para la detección de situaciones de violencia de género y atención a las víctimas.



Ampliación de los recursos intermedios para ofrecer mayor apoyo para la detección, la atención y prevención integral.



Mejora de los protocolos y procedimientos de trabajo en Salud Mental y Atención Primaria.



Recuperar las campañas de prevención y reforzar los recursos de ámbitos como adicciones y enfermedades de transmisión sexual.



Inversión en III Plan de Salud Mental 2019-2023 y del III Plan de drogas y adicciones.

Garantizar la adhesión a tratamientos médicos.



Educación 792.864.888 €

Ahondar en el apoyo adicional de recursos para las situaciones de mayor necesidad, planificar actuaciones de compensación educativa en determinados centros y situaciones, flexibilizando y adecuando los recursos a las propuestas y necesidades de los centros.



Potenciar las TICs para incrementar los recursos de aprendizaje y de autoaprendizaje.

Que se atiendan todos los casos de vulnerabilidad en lo que respecta a la brecha digital sin excepción, independientemente del carácter del centro al que pertenezcan los/as alumnos.



Reforzar la Comisión de lucha contra el absentismo como medida para su erradicación.





Aumentar la oferta estudios postobligatorios.



Formación personas en situación jurídico administrativa irregular.



Políticas migratorias y justicia 1.624.555 €

​

Que se asuma el aumento del 20% para la aplicación del Convenio de Intervención Social de Navarra no se ha producido en las subvenciones destinadas a entidades. La línea Subvenciones a entidades sociales-actuaciones personas presas y expresas sale con algo más de 30.000 euros menos que lo necesario para la aplicación del Convenio de Intervención Social de Navarra.



Que se incorporé la línea presupuestaria de Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento. Así como, la línea de Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia que, además, se ha visto reducida en 5.000 euros.



Derechos sociales 528.988.623 €

​

Atención primaria e inclusión social: la necesidad de combinación de las políticas pasivas, medidas para el sostenimiento económico de la población, y la inversión en políticas activas.



La dotación prevista para los Servicios Sociales de Base no es suficiente para atender la actual situación.



Cambio de modelo de la financiación tendente a la estabilidad en cuantías y tiempos más largos de ejecución de las entidades del Tercer Sector.



Observatorio de la Realidad Social: necesaria inversión de parte de ese aumento del presupuesto en formación para las entidades sociales, por ser un sector estratégico y de importancia social. Además de la implementación de un informe anual para conocer la realidad de las personas que quedan fuera del sistema en Navarra, con enfoque de género.



Servicio Navarro de empleo:



Se ha reducido la partida propia del SNE-NL de Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad en 200.000 euros y 300.000 euros en los Programas de empleo inclusivo.



Garantizar la elaboración de itinerarios personalizados e integrales de inserción socio-laboral y refuerzo de los procesos de acompañamiento social.



Promover modelos mixtos de formación y empleo y creación de un marco regulatorio de las prácticas no laborales en empresas acompañado de coordinación y seguimiento de dichas prácticas.



Creación de un marco vinculante de Responsabilidad Social Empresarial; fomentar la participación de los actores económicos y de las entidades sociales en el mercado laboral.



Garantizar los derechos laborales de todas las personas y promover formaciones sobre los derechos y deberes de las personas trabajadoras.



Ampliar la protección a trabajadoras del hogar, sujetas a un régimen especial que les excluye de derechos laborales básicos y que les ha excluido de la acogida a las medidas previstas para el resto de trabajadores y trabajadoras en el estado de excepcionalidad.



Garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 36 de Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, que establece la reserva del 6% de los contratos públicos a Entidades Sociales.