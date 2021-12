Navarra solicitará al Estado la declaración de zona de desastre natural

La presidenta María Chivite ha anunciado este domingo, en el transcurso de la visita que ha realizado a diversas localidades de la Zona media y la Ribera afectadas por las inundaciones, que solicitará al Estado la declaración de área de desastre natural, lo que permitiría acceder a las ayudas que conceden tanto el Estado como la Unión Europea para este tipo de situaciones. La Presidenta ha convocado este lunes, de manera virtual y a las 16.30 horas, a los ayuntamientos de 74 municipios que han registrado daños a causa de los desbordamientos.

María Chivite ha lamentado, durante su estancia en Falces, el fallecimiento de dos personas a consecuencia del temporal de lluvia en Sunbilla y Elizondo, y ha destacado la labor de las redes de voluntariado que han auxiliado a la población de las localidades afectadas por las inundaciones. Asimismo ha agradecido el trabajo coordinado de los miembros de los servicios de emergencias y ha trasladado su apoyo y ánimo a alcaldes, alcaldesas y gobiernos municipales por su esfuerzo y dedicación “en unos momentos que han sido complicados”.

La Presidenta ha anunciado la convocatoria a los 74 ayuntamientos afectados para realizar una evaluación conjunta de los daños “con el objetivo de solicitar la declaración de zona de catástrofe natural de cara a obtener las ayudas previstas”. María Chivite ha revelado que se mantiene en contacto desde el viernes por la tarde con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para informarle de la evolución de los acontecimientos. Por último, ha precisado que, “más allá de lo que ahora toca, la urgencia de la reparación de los daños, tendremos que trabajar de cara al futuro todo lo relacionado con los planes de inundaciones, porque Navarra va a tener que seguir conviviendo con ellas y tenemos que estar preparados para que cuando lleguen tengan el menor impacto posible”.

María Chivite ha recorrido, junto al vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad Función Pública e Interior, Javier Remírez; el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, varios de los puntos afectados por las inundaciones. La Presidenta y el consejero Ciriza han visitado la residencia de personas mayores de Funes, que se ha visto inundada obligando al traslado de sus inquilinos.

La Presidenta Chivite, el vicepresidente Remírez y el consejero de Educación, Carlos Gimeno, han llegado a Tudela coincidiendo con el máximo de la avenida, en cuya estación de aforo se han medido, a las 11,30 horas, 2.662 metros cúbicos por segundo. El caudal es ligeramente inferior a 2015 y 2018, cuando fueron 2.691 y 2.682 m3/s, respectivamente, y a cifra coincide con los pronósticos ofrecidos ayer por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que hablaba de una horquilla de entre 2.500 y 2.800 m3/s sin llegar a este último valor.

María Chivite ha sido informada de la situación que se vive en Tudela por su alcalde, Alejandro Toquero, miembros de la corporación, responsables de la Policía Municipal y servicios asistenciales, y ha resaltado la coordinación de las actuaciones realizadas tanto por los servicios del Gobierno de Navarra como de los ayuntamientos y entidades locales.

Evolución de la avenida

En Castejón la punta de la crecida se alcanzó a las 22,30 horas de ayer con un caudal de 2.500 metros cúbicos por segundo, inundándose también las zonas habituales, y desde entonces su estación de aforo registra un lento descenso. El máximo de la crecida pasó por San Adrián hacia las 4 horas y el desbordamiento del río inundó varias calles de la localidad sin obligar al desalojo de personas. El alto nivel del Ebro ha impedido el desagüe normal del Ega por lo que también mantiene unos niveles elevados, aunque se espera que bajen progresivamente a lo largo del día porque aguas arriba del Ebro ya se observa un descenso significativo, por ejemplo en Mendavia.

En Ribaforada ha quedado inundada la totalidad de la zona de huerta, al igual que en Cabanillas o Fontellas, como ocurre cuando se producen este tipo de fenómenos. El Gobierno de Navarra y los ayuntamientos afectados por las inundaciones hacen un llamamiento a la ciudadanía para que evite acercarse a zonas inundables, al constatarse casos de comportamiento irresponsable e imprudente que suponen un riesgo tanto para esas personas como para quienes tuvieran que intervenir en el caso de ser necesario su rescate. La salida de Fustiñana y Cabanillas hacia Ribaforada y Tudela únicamente puede realizarse desviándose por Gallur (Zaragoza).

En cuanto a las carreteras, los cortes preventivos decididos ayer en la reunión mantenida por el Comité Asesor de Emergencias han resultado eficaces y no se han registrado incidencias que hayan requerido la asistencia de equipos de rescate o asistenciales en los tramos cerrados al tráfico. En la red principal en estos momentos no se puede circular por la N-121-A (Pamplona-Behobia), al encontrarse cerrados los túneles de Belate y Almandoz, y ya ha sido retirado el by pass establecido en la AP-15 (Autopista de Navarra) entre los pk. 15,3 y 9,3, por lo que ya se circula con normalidad en este punto. También en la AP-15 están cortadas la salida y entrada 13 (pk. 13) en sentido sur, y la N-113 (Pamplona-Madrid) está inundada en el pk. 74. En la red secundaria son 25 los tramos afectados por inundaciones, desprendimientos y nevadas, por lo que se aconseja no circular salvo cuando sea estrictamente necesario y consultar el estado de la red viaria antes de iniciar un desplazamiento en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el teléfono de información 848 423 500. En general, mejoran las condiciones para la conducción en las vías de la mitad norte, que se incrementan en el sur de la Comunidad.