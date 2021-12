Adicciones, riesgos y prevención

Un confinamiento, una pandemia y más horas sin salir de casa se han sumado para aumentar las ya muchas horas que los adolescentes pasan con el móvil. Pero no es oro todo lo que reluce. No son adictos todos los jóvenes que ven pasar la vida delante de la pantalla de su teléfono. Los expertos coinciden en que deben darse, además, otros factores (perder interés por las actividades cotidianas, bajar las notas, no relacionarse con la familia y, sobre todo, mostrarse ansiosos e irritables cuando se les quita el dispositivo de las manos) para determinar si existe una adición y hay que pedir ayuda a un especialista. Y resaltan también que, aunque en menor medida, las tecnologías mal utilizadas suponen factores de riesgo para los adolescentes: como ver páginas pornográficas, sufrir ciberbullying o convertirse en ludópatas por las apuestas online. Sobre todas estas cuestiones reflexionan en las líneas que siguen el psiquiatra experto en menores del centro de salud mental infantojuvenil de Sarriguren Javier Royo; la psicóloga e investigadora de la Universidad de Navarra sobre pornografía online María Contreras; la psicóloga sanitaria colegiada del equipo CL Psicología y especialista en adiciones con y sin sustancia Alba Armañanzas; la pedagoga y directora de la plataforma ‘Violencia Zero’ María Luisa Durán y la psicóloga especialista en niños y adolescentes Julia Borbolla.

CONFINAMIENTO, PANDEMIA Y SOLEDAD- Más horas de móvil al estar en casa

Es evidente que el confinamiento del año pasado y los meses que siguieron de pandemia, en los que se aconsejaba salir poco y pasar más tiempo en casa, han incrementado el número de horas que adolescentes (y adultos) pasamos con su móvil. Pero el aumento a la exposición a las pantallas (teléfono, tablet, ordenador, play...) no ha afectado a todos por igual. Así lo cree el psiquiatra Javier Royo. “Ha influido mucho más en los menores que ya tenían una relación complicada con las tecnologías”, asegura. La misma opinión que sostiene la psicóloga María Contreras. “Estar en casa se convirtió en un factor de riesgo. Igual que las emociones que acompañaban a aquella situación (aburrimiento, tensión, tristeza o ira por no poder hacer nada). Los móviles, añade, se tornaron en un medio de “entretenimiento, descanso y relajación para escapar de los problemas”, además de paliar la soledad y sentirse ‘híperconectados’.

OBSESIONADOS POR LOS "LIKES"- 100 horas al año de pantallas

El adolescente medio, coinciden los expertos, dedica actualmente entre tres y cuatro horas diarias a su móvil. Lo que supone más de cien al año. “El problema surge cuando no pueden esperar a contestar un mensaje, aunque estén en clase, o viven obsesionados con los ‘likes’ de las redes sociales”, apunta la pedagoga María Luisa Durán. Por lo que las tecnologías, agrega la psicóloga Alba Armañanzas, ya superan la función de comunicar e informar. Van mucho más allá. “Son una manera de relacionarse con sus iguales y mostrarse al mundo. La adolescencia es una etapa crítica para la construcción de la identidad y la red social, un espacio en el que los adolescentes forjan muchos aspectos de su personalidad”. Y subraya que, si los adultos, en muchas ocasiones, no somos capaces de gestionar nuestras relaciones sociales a través de la pantalla, a los adolescente aún les resultará más complejo. “Aunque la tecnología facilite nuestras vidas, las interacciones sociales necesitan de contacto visual, afectivo, del piel con piel...”

¿MI HIJO ES ADICTO AL MÓVIL?- No importa nada más

¿Cree que su hijo puede ser adicto a su teléfono móvil porque pasa muchas horas con él en la mano? Puede que esté equivocado. Los expertos aseguran que el número de horas de exposición no determina necesariamente convertirse o no en un adicto. Y enumeran otras causas. “Si solo existe tiempo para el juego y lo demás no importa. Si el adolescente deja de salir con sus amigos, de ir a la piscina un día de verano de calor sofocante, si come atropelladamente para volver a jugar a su habitación... Son signos de alarma”, insiste el psiquiatra Javier Royo. Y la pedagoga María Luis Durán añade otros. “Si se corta la comunicación habitual con la familia, abandona sus hobbies, descuida su higiene o la alimentación...” Al mismo tiempo que, añade la psicóloga Alba Armañanzas, el adolescente deja de lado las obligaciones que antes cumplía (recoger la habitación, poner el lavavajillas...), miente y pasa más tiempo (del habitual) encerrado en su habitación. El impacto negativo en la vida escolar, recalca la investigadora María Contreras, es también otro signo de alarma. “La adición al móvil tiene consecuencias académicas (bajan las notas), sociales (se aíslan de familia y amigos) y emocionales (están más bajos de ánimo y experimentan sentimientos de culpa o vergüenza)”, especifica.

OTROS SIGNOS DE ADICCIÓN- Se vuelven ansiosos y agresivos

Los motivos de alarma que enumeran los expertos (perder interés por lo que antes hacían, dejar de salir con amigos, no hablar con la familia...) para saber si su hijo es o no adicto al móvil se completan con unas reacciones violentas o agresivas. “Si cuando tratas de quitarle el teléfono o el ordenador se muestran bruscos o desafiantes y si esa situación se mantiene, no solo unos días sino durante varios meses, estamos ante una adición. La primera medida es ponerlo en conocimiento del pediatra, que valorará la necesidad o no de derivarlo a salud mental”, explica el psiquiatra Javier Royo. Unos signos que, agrega la psicóloga Alba Armañanzas, deben alarmar al entorno familiar. “Si el adolescente está más ansioso o irritable, presenta cambios bruscos de humor, se enfada con facilidad,. empieza a tener problemas de insomnio...” Además, cita la pedagoga María Luisa Durán, un adolescente puede usar las nuevas tecnologías por el placer de la conducta en sí misma (se convierte en un adicto cuando busca alivio a un malestar emocional, como el aburrimiento, la soledad, la ira, o, incluso, la propia ansiedad). “Cuando la dependencia es tal ya estamos ante una adición”. Según un estudio del Grupo de jóvenes en transición, impulsado por la Universidad de Navarra, la ansiedad es el indicador de malestar psicológico más importante entre jóvenes y adolescentes. Y a sus datos se remiten: el 28% padecen niveles altos de este síntoma (seguido por el malestar emocional y la depresión).

¿QUÉ HAGO SI MI HIJO ES ADICTO?- No alarmarse y buscar solución

Los expertos aconsejan educar a los menores y prevenir (controlando los tiempos y los contenidos, ayudándoles a encontrar otras alternativas de ocio, como deporte, aficiones, amistades...) antes de llegar a la adición. Pero, si a pesar de todo, se alcanza, ¿qué hay que hacer? “Es muy importante no abordarlo desde la ansiedad y el alarmismo, pero sí ponerse en marcha y buscar una solución para evitar que el problema se agrave”, indica la psicóloga Alba Armañanzas. Una idea que comparte la pedagoga María Luisa Durán. “Los síntoma observados en estas conductas son similares a los generados por las drogodependencias. Estar enganchado a la red puede actuar como un estimulante que produce cambios fisiológicos en el cerebro”, relata. Y añade que el abuso de Internet puede causar síntomas de abstinencia como un humor depresivo, irritabilidad, inquietud psicomotriz, deterioro en la concentración y trastornos del sueño. “Es en ese momento, cuando es preciso pedir ayuda a un especialista”. La psicóloga María Contreras coincide con ellos. “Hay que pedir ayuda cuando el móvil interfiere en la vida cotidiana y afecta a otras tareas. Cuando no pueden dejar de utilizarlo o, si están lejos, sienten muchísimo malestar”. Alba Armañanzas cree que la labor de los padres, cuando se alcanza esta realidad, es trasladarles a sus hijos “su disponibilidad”, ayudarles para mejorar y explicarles esas consecuencias negativas (ya que, a veces, los adolescente no se dan cuenta). “Puede ser buena idea pactar horarios, crear espacios en casa libres de tecnologías y proponer actividades alternativas (excursiones, juegos...) “Sin olvidar que una de las mejores maneras de favorecer un uso adecuado de las tecnologías es ser un ejemplo y minimizar (en la medida de lo posible) la utilización de las pantallas”. Y la psicóloga Julia Borbolla aconseja la abstinencia total, como en todas las adiciones, cuando “ya no hay vida fuera de las redes”.

SALUD MENTAL AFECTADA- Cuando se forja la personalidad

El psiquiatra Javier Royo recuerda, según algunos estudios, que el uso excesivo de las tecnologías influye sobre la salud mental de los adolescentes. Y el menor control parental, añade, suele estar asociado a un bajo rendimiento escolar y a mayores riesgos (pornografía, apuestas online...) al incidir todos estos aspectos en una etapa vital en la que se está construyendo la personalidad. “Aunque estos riesgos -concede- no superen a los aspectos positivos que tienen las tecnologías y que se han incorporado de modo natural a nuestras vidas”.

PÁGINAS "PORNO"- Visión distorsionada de la realidad

El acceso a la pornografía online es un gran riesgo para los adolescentes y según un estudio de Save the children (2020), el 62% de los encuestados entre 13 y 17 años habían visto pornografía alguna vez. La psicóloga María Contreras recuerda que está práctica distorsiona la visión de la afectividad y el amor. Lo mismo que reconoce la pedagoga María Luisa Durán. “Existe el riesgo de que niños y adolescentes vean la vida de una forma sesgada. Si asimilan la pornografía al amor, supeditan la autoestima a la aceptación en las redes o sienten que el mundo de las apuestas online es mucho más interesante que el real”.

APUESTAS "ONLINE"- ¿Patológicas?

Más de 700.000 estudiantes de ESO (3,6%), según el último estudio de UNICEF, reconoce haber apostado dinero por Internet alguna vez en su vida (apuestas deportivas, póker, bingo...) para ganar dinero y divertirse. Y uno de cada diez podría convertirse en ludópata. “Los adolescentes priorizan la gratificación inmediata, piensan más en el presente que en el futuro y, a veces, no ven peligro en lo que hacen”, apunta el psiquiatra Javier Royo. Una situación que también considera preocupante la psicóloga Alba Armañanzas. “En la consulta estamos viendo cada vez más una adición mayor al juego online. Una dependencia a apuestas y una forma de juego patológico que genera graves consecuencias económicas, emocionales y mentales”.

‘CIBERBULLYING’- Víctimas y agresores al mismo tiempo

El ciberacoso es un asunto muy serio, coinciden los especialistas consultados. “Las cifras son realmente alarmantes y pueden llevar al suicidio consumado”, lamenta la psicóloga Alba Armañanzas. “La pantalla ofrece en el acosador una seguridad que no le da el cara a cara. De modo que se refugia en el anonimato para hacer daño. María Contreras, investigadora, apunta que en el ciberbullying, existen algunas modalidades como el sexting (amenazar con el envío de imágenes de contenido sexual) o el grooming (proposiciones de un adulto suplantando identidad de un menor).

CONTROL DE LOS PADRES- No prohibir sino educar

¿Poner o no un ‘control parental’ a los hijos a través de aplicaciones en el móvil para bloquearles el teléfono y tenerlos ‘geolocalizados’? Hay opiniones de todo tipo. Para el psiquiatra Javier Royo “la clave no es prohibir sino educar”. “Existen herramientas de control que nos pueden ayudar”. A saber: dejar el móvil fuera del dormitorio antes de dormir, no permitir el uso del teléfono cuando se sienta toda la familia a comer, no utilizar las pantallas hasta que se hayan terminado los deberes escolares... Opiniones similares a las de la psicóloga Alba Armañanzas. “Hay familias que se preocupan más que otras. Pero de nada sirve controlar la localización del adolescente las 24 horas si no le preguntamos cómo se siente o no entendemos la etapa que atraviesa”. Más tajante se muestra la psicóloga María Contreras. “Los padres no tienen ni idea de lo que hay en Internet. Hay que formarles y avisarles de lo que pueden encontrar sus hijos. Una vez escuché a un guardia civil que dejar un móvil con Internet con uso limitado a un menor es como soltarle en un barrio conflictivo de Brasil”. La psicóloga especialista en adolescentes Julia Borbolla cree que los padres deben capacitarse más en redes sociales y dispositivos. “Si no, sus hijos les engañan fácilmente, les ocultan programas en carátulas distintas y mantienen contactos con extraños porque no dimensionan el riesgo”. Y ejemplifica: “Igual que les enseñamos a usar un cuchillo, debemos mostrarles cómo usar un móvil. La meta: que los jóvenes conozcan los riesgos y tengan conductas de autocuidado”.

