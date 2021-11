NA+ y EH Bildu critican el sistema de rastreo de covid en Navarra, y Geroa Bai pide "un refuerzo"

Navarra Suma y EH Bildu han criticado este martes el sistema de rastreo de los casos Covid que se sigue en la Comunidad foral, mientras que Geroa Bai ha exigido al Gobierno de Navarra que refuerce este sistema.

Navarra Suma en el Parlamento foral, "se llega tarde a realizar los rastreos, los test, no hay protocolos claros". "Vemos a un Gobierno incapaz de controlar la situación", ha dicho. En declaraciones a los medios, el portavoz deen el Parlamento foral, Javier Esparza , ha criticado la gestión de la pandemia, con "Navarra de nuevo a la cabeza en la sexta ola" y ha señalado que. "Vemos a un Gobierno incapaz de controlar la situación", ha dicho.

Ha añadido que "la gestión del pasaporte Covid también ha generado problemas, el jueves el TSJN lo avaló y la madrugada del viernes al sábado entró en vigor y los sábados y domingos los centros de salud están cerrados, el lunes Pamplona también, y las personas que no pueden obtenerlo por medios informáticos tienen un problema y aquellos que lo hacen por internet también por los servidores se colapsan". "No hacen nada bien", ha añadido.

Esparza ha censurado que "no se puede tratar peor a los ciudadanos en materia sanitaria" y ha preguntado a la presidenta María Chivite si va a hacer cambios en el departamento de Salud, "con una gestión nefasta". "Es hora de que ponga orden en ese departamento y se incorporen personas capaces de dar respuesta a esta situación", ha añadido.

El socialista Ramón Alzórriz ha indicado que "es contradictorio" que haya quien pida fomentar el rastreo y "no querer el refuerzo dependiendo de quién lo haga". "Se está realizando el rastreo, Navarra es la primera comunidad en buscar a los positivos", ha defendido, para añadir que "se está haciendo una política preventiva adecuada y en la que hay que seguir".

Ha señalado que, en la actual situación, "hay que seguir manteniendo las medidas de prudencia, también hay que implementar la vacunación entre quienes no lo hayan hecho, hay que seguir con la mascarilla, lavado de manos...". "Estamos en una situación diferente, el Covid se mezcla con otras enfermedades y seguimos manteniendo un nivel medio de ocupación hospitalario", ha dicho, para abogar por "prudencia y prevención ante todo y para todo".

La parlamentaria de Geroa Bai Uxue Barkos ha mostrado su "preocupación" por la sexta ola de la pandemia, que "se produce en circunstancias que nos preocupan por el escenario festivo a lo largo del mes diciembre, que nos obliga a redoblar las medidas de protección social al conjunto de la sociedad".

Ha exigido al Ejecutivo un refuerzo de la Atención Primaria, "que está siendo la destinataria del control previo de esta sexta ola", y del servicio de rastreo. Sobre la petición del Gobierno de rastreadores al Ejército, ha indicado que "hay que atender a la crítica en función de los resultados, si la ayuda es positiva y hay efectividad, toda ayuda es bienvenida; si la manera en que se produce la organización del equipo de rastreadores ha sido no acertada, nos lo dirá el tiempo".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha indicado que la Atención Primaria está "desbordada" y "el sistema de rastreo se retrasa 3 o 4 días, y ante el aumento de la incidencia, se muestran problemas de rastreo eficaz". Ha añadido que no comparten la decisión del Gobierno foral de "llamar para que actúe más personal militar en las labores de rastreo cuando no se renuevan contratos al personal que ha venido haciendo este trabajo". "No es de recibo llamando a militares para hacer labores para las que tenemos a personas formadas", ha expuesto.

Finalmente, el parlamentario de Podemos Mikel Buil ha querido comentar, sobre la pandemia, que a raíz de la variante Ómicron de Covid, el cierre de Sudáfrica es "injusto". "No puede ser que no permitamos que lleguen vacunas y que en cuanto aparezca la incidencia, cerremos el país, estamos estigmatizando un continente entero", ha dicho, para abogar por "una estrategia de erradicación global del Covid".