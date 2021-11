Quejas por problemas para llegar a Forem a vacunarse o hacerse PCR

Forem para vacunarse o hacerse una PCR fue ayer todo menos un camino de rosas. El recinto sanitario, ubicado en el Me ha costado 50 minutos venir desde Burlada, un recorrido que, con la carretera en condiciones normales, hubiera realizado en siete o diez minutos. Había muchos camiones y la carretera estaba fatal. Se notaba que no habían echado sal ni había pasado una máquina quitanieves”, contaba Julio Casado. Llegar hasta las instalaciones depara vacunarse o hacerse una PCR fue ayer todo menos un camino de rosas. El recinto sanitario, ubicado en el Mutilva , se encuentra a cinco kilómetros del centro de la capital, pero ayer se antojaba más lejos e innacesible que nunca para muchas de las personas que tenían cita con las agujas inmunizadoras o con el bastoncillo nasal. El ritmo diario actual es de un millar de personas con cita para vacunarse. “, un recorrido que, con la carretera en condiciones normales, hubiera realizado en siete o diez minutos. Había muchos camiones y la carretera estaba fatal. Se notaba que no habían echado sal ni había pasado una”, contaba Julio Casado.

Faltaban diez minutos para las 11 de la mañana y este burladés había acudido a acompañar a su mujer a ponerse la vacuna. “Lo peor han sido los accesos a Forem, las cuestas. Hemos tenido que dejar el coche lejos, en la parte trasera, porque había un coche cruzado y hemos venido andando”, añadían.

A esa hora, un quitanieves de los servicios múltiples de Mutilva pasaba de vez en cuando por la carretera frente al edificio, aunque eso no impidió que varios coches tuvieran que ser empujados para ponerlos en circulación. En la plaza de la entrada principal de Forem no se hizo un camino libre de nieve hasta cerca de las 12. También acudió de apoyo una patrulla de la Policía Foral.

A pesar del frío, Remedios Imaz Quitana, estaba encendida. “Tenía hora a las 10.10 para vacunarme y, como la carretera estaba mal, he preferido venir en taxi. Me han vacunado y desde las 10.15 estoy en la calle. Desde entonces, estoy llamando a un taxi y no contestan. Son las 11. ¡Ni taxi ni villavesa! Una vergüenza”.

No fue la única persona que se quejó de que el servicio de taxi no respondía a las llamadas. Miguel Ángel Aranguren Ardanaz y su padre, Enrique Aranguren Monreal, también eligieron el taxi para ir a vacunarse. Al salir, durante casi 20 minutos intentaron que les cogieran el teléfono sin éxito. Finalmente, utilizaron el taxi con el que llegó otra persona.

Coro Uriarte llegaba con retraso a su cita. “No avanzaba el coche y hemos tenido que llamar a mi hijo, que tiene un 4x4. Ha sido horrible. Creo que podían haber hecho la vacunación en llegaba con retraso a su cita. “No avanzaba el coche y hemos tenido que llamar a mi hijo, que tiene un 4x4. Ha sido horrible. Creo que podían haber hecho la vacunación en San Juan porque hacernos venir hasta aquí a todos es un incordio”.

Desde Zubiri, a sus 69 años, llegó Mariano Elcano. “Hacer los 25 kilómetros me ha costado 45 minutos. Se ve que no dan a basto a limpiar la carretera porque no está bien”, añadía antes de ponerse una segunda vacuna.

Daniel Alonso acudió con su hijo de 3 años para hacerle una segunda PCR después de estar diez días confinado por ser contacto. “Venimos desde sin limpiar. La nieve ha empezado a caer hace media hora y está todo fatal. Nos ha costado venir”, decía. acudió con su hijo de 3 años para hacerle una segunda PCR después de estar diez días confinado por ser contacto. “Venimos desde Artica y la zona de los hospitales, por la variante, estaba. La nieve ha empezado a caer hace media hora y está todo fatal. Nos ha costado venir”, decía.

Lander Berrade llegó sin problemas hasta casi la misma puerta de Forem con su 4x4. “La Guardia Civil me ha parado donde el colegio Amigot y me ha dicho que si podía dejar la vacunación para otro día, que si pasaba era bajo mi responsabilidad”, añadía.