El PSN advierte a NA+ que no se repetirán los pactos entre ambos

Por si quedaba alguna duda, los socialistas dejaron ayer claro que los pactos de gobernabilidad con UPN no se repetirán, pasado el ecuador de una legislatura en la que han logrado la mayoría suficiente para presidir Navarra y llevar adelante sus presupuestos con EH Bildu. Fue en el debate de la enmienda a la totalidad con la que Navarra Suma (NA+), la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, pidió sin éxito que se rechazara el proyecto de ingresos y gastos de Navarra para 2022, enmienda que, como estaba ya cantado, recibió sólo los 20 votos a favor de NA+ y los 30 en contra del resto.

La portavoz de NA+, María Jesús Valdemoros, sostuvo que no son los presupuestos que necesita Navarra, que las previsiones económicas en las que se basan no se van a cumplir y transforman en estructural buena parte del crecimiento del gasto que ha ocasionado la crisis.

Afirmó que el “pentapartito” es un Gobierno “incapacitado para pensar en el medio y largo plazo con semejante batiburrillo de planteamientos” y que “huye de las decisiones complejas que requiere gobernar de verdad porque nadie quiere asumir el coste”:

- “Es un Gobierno caro, porque hay que contentar con dádivas a cada una de las formaciones políticas”.

Valdemoros recordó que los mismos argumentos que ellos han dado contra estos presupuestos y el peso de Bildu en ellos eran los que la pasada legislatura daba la propia Chivite como portavoz socialista contra las cuentas del Gobierno de Uxue Barkos.

Añadió que su grupo no va a acompañar a la presidenta María Chivite y a EH Bildu “por el camino de arruinar a Navarra”. Y subrayó que la coalición de Otegi tiene como fin el proyecto de Euskal Herria y sus presos.

BILDU CORRIGE AL PSN

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, inició su discurso recordando a NA+ que el PSN ha elegido ya a otros socios para sus acuerdos:

- “Les recuerdo, por si no lo he repetido suficientes veces, que por mucho que lo pidan el pasado no volverá. Y también les recuerdo que nos echaron a todos del Gobierno”, agregó sobre la ruptura del gabinete de coalición entre UPN y PSN que duró un año y presidió Yolanda Barcina.

Alzórriz acusó a UPN de “copiar” el discurso que hacen el PP y Vox en las Cortes contra los presupuestos de Pedro Sánchez. Y sobre los pactos con Bildu preguntó a Navarra Suma:

- “¿Qué hay de malo en cambiar las reivindicaciones políticas e identitarias que antes realizaba Bildu en el presupuesto por unas reivindicaciones sociales?”.

Una frase que molestó a Bildu, cuya portavoz, Bakartxo Ruiz, respondió al socialista:

- “Señor Alzórriz no cambiamos nuestros planteamientos soberanistas por lo social. Somos una fuerza política de izquierdas, soberanista, lo social está en nuestro proyecto, no cambiamos una cosa por la otra”.

SAIZ DEFIENDE LAS PREVISIONES

El presupuesto de Navarra ascenderá el año que viene a 4.767 millones y si se suma el gasto financiero, a 5.273 millones, un 8,27% más que este año. La consejera de Economía, Elma Saiz, negó uno de los argumentos de la enmienda de Navarra Suma, al respaldar la vigencia de las previsiones macroeconómicas en las que se ha basado el diseño de los presupuestos. Destacó la “prudencia” con la que las fijaron los técnicos del departamento.

Saiz acusó a NA+ de “mentir” cuando cuestiona esas previsiones con un “discurso del miedo” y su “catastrofismo”. Recalcó que ha sido la coalición de UPN, Ciudadanos y PP la que no ha querido negociar los presupuestos.

Lo cierto es que mientras el PSN coincidió con UPN la pasada legislatura en criticar los presupuestos y la política fiscal del cuatripartito, estos últimos grupos recalcan que hoy con Chivite hay una continuación de la política llevaron a cabo entre 2015 y 2019.

La expresidenta y hoy portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, se preguntó a dónde quiere llegar UPN que lleva “10 años en soledad” en la Cámara sin aportar propuestas que mejoren los presupuestos. Hay que recordar que en el debate de estos años, el resto de grupos ha impedido que se apruebe la práctica totalidad de las enmiendas de NA+.