El grupo de 30 a 39 años sigue siendo el que menos se ha vacunado en Navarra

El último Informe Epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) subraya que, en la Comunidad foral, 529.194 personas que han completado su vacunación hasta la fecha (el 91% de la población vacunable, a partir de 12 años, y el 80% de la total). El grupo de personas entre 30 y 39 años sigue siendo el que menos vacunas ha recibido. El 20% de personas de este tramo de edad todavía no ha recibido ninguna dosis.

Ha recibido al menos una dosis el 91,5% de la población vacunable y el 80,5% de la total, 532.161 personas. En los últimos siete días prácticamente se ha doblado el número de personas que ha recibido una primera dosis: han sido 1.285 personas frente a las 650 que iniciaron su vacunación en los siete días precedentes, lo que supone un incremento del 97,7%.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100% de mayores de 80 años y al mismo porcentaje de los de 70 a 79 años. Además, tienen la pauta completa el 98% de los de 60 a 69 años; el 95% de los de 50 a 59 años; el 88% de 40 a 49 años; el 78% de 30 a 39 años; el 83% de 20 a 29 años; y el 87% de 12 a 19 años.

Con respecto a la cobertura con al menos una dosis en el tramo de 80 y más es del 100%; de 70 a 79 años, el 100%; de 60 a 69 años, el 98%; de 50 a 59 años, el 95%; de 40 a 49 años, el 89%; de 30 a 39 años, el 80%; de 20 a 29 años, el 86%; y de 12 a 19 años, el 89%.

Según informa el Gobierno de Navarra, las altas cifras de cobertura vacunal alcanzadas en la Comunidad Foral, conjuntamente con la extensión de la tercera dosis a las personas más vulnerables están provocando una menor repercusión de casos graves de COVID-19.

Además, aunque la incidencia de la semana pasada ha aumentado en todos los grupos de edad, este aumento es más suave en los mayores de 75 años, “probablemente por el efecto de la tercera dosis vacuna”, según señala el informe.

En este sentido, cabe recordar que Navarra se sitúa entre las comunidades que más está avanzando en el proceso de administrar la dosis adicional frente al COVID-19. Alcanza ya al 71,3% de las personas mayores de 70 años, ubicándose en segundo lugar por detrás de Extremadura (73,2%) y superando ampliamente la media estatal, que llega al 53,2%. En la administración de la dosis de refuerzo a las personas que recibieron la vacuna de Janssen, iniciada la semana pasada, se ha avanzado hasta cubrir al 28,59% de este grupo, doblando la media estatal (13,83%). En este apartado, Navarra ocupa el quinto lugar entre las comunidades.

En números absolutos, se han administrado hasta la fecha un total de 84.289 dosis de refuerzo y hay citadas otras 19.400 personas más.

ORIGEN DOMICILIARIO Y SOCIAL

Los datos evidencian un aumento en la transmisión del virus, que el informe cifra en un ascenso del 78% con respecto a la semana previa. La mayoría de los contagios en los que se conoce el origen se reparten entre el ámbito domiciliario (35%) y el ámbito social (13%).

De este modo, en los nuevos brotes detectados por Salud Pública la semana pasada se constata una importante presencia de aquellos iniciados en eventos organizados, como bodas, comidas y otro tipo de celebraciones, así como en reuniones y encuentros familiares y de amigos.

Estos brotes en los que se combina el ámbito social y familiar suponen aproximadamente la mitad de los abiertos en los últimos días. La transmisión en el ámbito escolar supone el 12,4%, lo que se refleja también en su presencia en los brotes de la semana pasada, en los que en una quinta parte aproximadamente hay transmisión mixta familiar y escolar. Finalmente, en el ámbito laboral se produce el 2,2% de los contagios.

DE 35 A 54 AÑOS, EL TRAMO CON MÁS CASOS

Los dos grupos de edad que concentran más de la mitad de los casos de la semana pasada (59%) son el de los situados entre los 35 y los 54 años (36%, una incidencia de 291 casos por cada 100.000 habitantes) y el de los de 5 a 14 años (23%, 520 casos por 100.000 habitantes). Como se ha señalado anteriormente, el informe constata que se ha producido un incremento en todos los grupos de edad, algo más suave en los mayores de 75 años, en los que la incidencia es de 109 por cada 100.000 habitantes.

LA MASCARILLA AUMENTA LA PROTECCIÓN UN 53%

El informe señala como factores que favorecen la transmisión y explican el incremento la llegada de los meses fríos, el aumento de la interacción social y la relajación de las medidas preventivas.

Subraya, por tanto, la necesidad de mantener las medidas preventivas (distancia física interpersonal y uso de mascarilla en interiores y cuando no puede mantenerse la distancia), poner especial cuidado para evitar contagiar a las personas más vulnerables y seguir con las recomendaciones de vacunación para evitar que una posible infección pueda ocasionar una enfermedad grave.

En este sentido, un metaanálisis publicado recientemente concluye que el uso adecuado de la mascarilla disminuye un 53% el riesgo de infección, según se señala en un informe de Salud Pública.

La semana pasada se registró el ingreso de 30 personas, 5 en UCI y 3 defunciones por COVID-19. Si se comparan los datos de los y las pacientes que han requerido hospitalización esta última semana en relación a la misma semana de 2020, cuando todavía no se había iniciado la vacunación, se observa que en 2020 ingresaron el 8,9% de los casos positivos, mientras que, con los datos de la semana pasada, necesitaron ingreso el 1,8% de las personas afectadas por COVID-19, lo que evidencia que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz frente al COVID-19.

3.600 INGRESOS MENOS POR LA VACUNACIÓN

Desde el comienzo de la vacunación en Navarra se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna más de 16.000 infecciones, 3.600 ingresos hospitalarios, 400 ingresos en UCI y 800 defunciones por COVID-19. A este impacto hay que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación del COVID por la inmunidad de la población.

En la actualidad, hay 67 personas ingresadas y de ellas, 13 en la UCI. En cuanto a las edades de las personas ingresadas en planta, el 28% son menores de 60 años, el 19% tiene entre 60 y 74 años, y el 53% es mayor de 75 años. En lo que se refiere a las edades de las ingresadas en la UCI, estas son de 35, 52, 56, 58, 65 (dos), 67, 68, 69, 72, 74 y 79 (dos) años.

Por otra parte, Navarra continúa siendo, una semana más, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de COVID-19 realiza en relación a su población: 2.026,65 por 1.000 habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 1.350,76 por cada mil habitantes.

PRIMERA DOSIS SIN CITA EN FOREM

Prosigue la posibilidad de recibir la vacunación sin cita previa en las instalaciones de FOREM (Mutilva) para aquellas personas mayores de 12 años que lo deseen. El horario es de 8.30 a 19 horas, todos los días de la semana.

Para un adecuado empleo de los recursos, Salud recuerda que en el dispositivo de FOREM se administran vacunas sin cita previa solo cuando se trata de primeras dosis. Las personas que requieran dosis de refuerzo en los casos previstos deben solicitar obligatoriamente cita por los canales habilitados: preferentemente, a través de cita web en la dirección citasalud.navarra.es; también a través del correo electrónico citas.covid@navarra.es; o por teléfono, según el área de salud de pertenencia: 948 370130 para el área de Pamplona, 948 370135 para el Área de Estella y 948 370140 para la de Tudela.

MEDIDAS PARA ACOMPAÑANTES EN EL HUN

Ante el incremento de casos COVID-19 y el aumento de los ingresos hospitalarios, desde el Servicio de Medicina Preventiva e Higiene Hospitalaria del Hospital Universitario de Navarra, se recomienda no acudir como acompañantes a las personas que no estén vacunadas; aquellas que se encuentren en seguimiento por ser contacto estrecho de un caso COVID-19 (en los casos en los que la persona esté vacunada y no requiera hacer cuarentena, no podrá ser acompañante de pacientes por tratarse de personas vulnerables); o si tienen algún tipo de sintomatología respiratoria, tampoco podrán ser acompañantes.

Se insiste en la importancia de que en el interior del Hospital Universitario de Navarra se utilice siempre mascarilla quirúrgica, y cumplir en todo momento las medidas de seguridad (uso de mascarilla, higiene de manos y distanciamiento social) y las medidas de prevención que recomiende el personal sanitario del centro.

Además, se recuerda que continúa vigente la medida de un acompañante por paciente, y si la situación clínica lo permite, evitar pasar la noche. Respecto a las visitas, se acordarán, de forma individual y en situaciones especiales, con el equipo sanitario que atiende al paciente.

GRIPE Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS

Esta semana se ha detectado un único caso de gripe. Hasta la fecha, se han puesto ya 132.114 dosis de vacuna frente a la gripe.

Además, se han confirmado 27 casos de virus respiratorio sincitial (VRS) en menores de 15 años y 16 casos en adultos, indicando un adelanto de la onda epidémica de este virus con respecto a otros años. En las últimas semanas se ha detectado circulación de otros virus respiratorios: rhinovirus, parainfluenza, enterovirus, adenovirus, coronavirus clásico y bocavirus.