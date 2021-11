Instan a investigar "irregularidades" en un servicio externalizado del Banco de Sangre

El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno de Navarra a la "apertura de un expediente de investigación para determinar las irregularidades de la prestación del servicio de transporte de hemoderivados y reactivos entre el Banco de Sangre y el Hospital de Tudela".

La resolución aprobada incluía un segundo punto, rechazado con los únicos apoyos de EH Bildu, Podemos e I-E, en el que, "vista la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio de transporte de hemoderivados entre el Banco de Sangre y el Hospital de Tudela", se emplazaba al Departamento de Salud del Ejecutivo Foral a "prestar con recursos propios la actividad de transporte".

A ese respecto, solicita la depuración de responsabilidades en relación al papel de la empresa concesionaria, a la que "el SNS-O no ha abierto ningún expediente, pese a que el trabajador viajaba en su vehículo particular -al parecer algo habitual dado que los de la empresa estaban continuamente averiados- y por la carretera nacional en lugar de por la autopista -no se le abonaban los peajes-, motivos por los que la mutua ha calificado el siniestro como no laboral, con los consiguientes perjuicios".

La realidad, insiste el proponente, es que el finado "estaba trabajando, tal es así que los bomberos que atendieron el accidente tuvieron que trasladar los productos que transportaba entre el Banco de Sangre y el Hospital de Tudela".

Sin embargo, González ha señalado que la mutua de la empresa adjudicataria de este servicio ha considerado como no laboral el accidente de tréfico, pese a que es "evidente que murió cuando trabajaba", lo que ha ocasionado "verdaderos problemas" a la familia, ha dicho para lamentar además que el Servicio Navarro de Salud no ha abierto ninguna investigación a la empresa adjudicataria.

Al respecto, ha lamentado especialmente los "efectos de la política de externalización y privatización de servicios públicos", que se traducen en la "pérdida de condiciones laborales para los trabajadores y mayor explotación", y ha criticado que el criterio para la adjudicación de estos servicios sea "únicamente el económico".

En el turno de los grupos, la socialista Patricia Fanlo ha defendido la actuación del Gobierno requiriendo la investigación por parte de la empresa, a la que por ley corresponden las responsabilidades de riesgos laborales, si bien ha avanzado que el recorrido judicial del caso no está cerrado y que el Servicio Navarro de Salud "ha puesto todos los medios para que no se vuelva a repetir" con la adición de cláusulas específicas para el próximo pliego de contratación.

Se trata de la exigencia de "manos libres" en el vehículo de la empresa y de la asunción por parte de esta de los pagos de los peajes de autopista.

Por Geroa Bai, Ana Ansa, aunque ha rechazado el segundo punto por entender que es "mezclar dos asuntos", ha apoyado la apertura de una investigación y ha considerado que el departamento de Salud "debe ejercer una cierta labor de tutela" al respecto de sus servicios.

Desde Podemos e I-E, Mikel Buil y Marisa de Simón, han apoyado los dos puntos de la moción y han apoyado, al igual que el resto de los grupos, a la familia del fallecido.

Por Navarra Suma, Cristina Ibarrola, sí ha apoyado el primer punto aunque ha reconocido "no disponer de información" sobre irregularidades, al tiempo que ha rechazado el segundo punto por no compartir que "el modelo de publificar los servicios sea el único garante de calidad", y ha recordado que la adjudicación de este servicio de transporte de sangre se hizo con el gobierno de Barkos.