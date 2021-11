Los pensionistas se movilizarán el 13 de noviembre por unas pensiones dignas

El Movimiento de Pensionistas de Iruña ha convocado el 13 de noviembre en Pamplona una manifestación en defensa de unas “pensiones públicas dignas, justas y suficientes” y ha denunciado que el nuevo Proyecto de Ley tiene como único objetivo “mantener los recortes de 2011 y 2013”.

La manifestación ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por Miren Nieto, Carmen Barriga y Patxi Urrutia, que en representación del Movimiento de Pensionistas de Iruña han leído un comunicado tras la concentración que, como cada lunes, han realizado frente al Ayuntamiento de Pamplona.

El Movimiento de Pensionistas de Iruña, formado por Oneka, Pentsionistak Martxan y Saioa y coordinado por el Movimiento de Pensionistas de Euskalherria, ha convocado el 13 de noviembre en Pamplona y en las tres capitales vascas una manifestación en defensa de unas “pensiones públicas dignas, justas y suficientes”.

La manifestación, que dará comienzo a las 12.00 horas desde la plaza del Baluarte, cuenta con el apoyo de los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE y entidades como Bilgune feminsita, Ernai, la Plataforma Navarra de Salud, SOS Racismo, REAS, CGT o AHT Gelditu.

Los convocantes han denunciado que las reformas que reducen las pensiones y salarios “siguen sin ser derogados” y que el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones “contempla nuevos recortes” y tiene como único objetivo “mantener los recortes de 2011 y 2013 y avanzar en el proyecto del ministro Escrivá: trabajar más años y cobrar menos pensión”.

En este sentido, han recriminado que “el Sistema Público de Pensiones se quiere transformar en un sistema asistencial de subsistencia para fomentar los planes privados de pensiones”.

Los portavoces han advertido que no aceptarán “ninguna reforma que no revierta los recortes de 2011 y 2013” y que no incremente el SMI hasta el 60% del salario medio.

Entre sus reivindicaciones han destacado el establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros “con revalorización anual de las pensiones como mínimo en función del incremento del coste de la vida” y la “derogación definitiva del Factor de Sostenibilidad y sucedáneos como el Factor de Equidad Intergeneracional”.

Asimsimo, han pedido una jubilación anticipada “sin penalizar con 40 años cotizados”, medidas “efectivas” contra la brecha de género “en salarios y pensiones” y garantizar las pensiones dignas “creando empleo de calidad, aumentando salarios, derogando las reformas laborales de 2010 y 2012 y estableciendo un SMI de 1.200 euros” para el próximo año.

“Los recortes en pensiones y los salarios están empeorando nuestras condiciones de vida mientras los gobiernos imponen políticas fiscales que benefician a los que más tienen, laminan, privatizan y reducen los servicios públicos y permiten el incremento de los precios de servicios básicos como la energía y los servicios bancarios”, han criticado.

“Ni el Pacto de Toledo ni la Mesa de Diálogo Social han sido instrumentos para que la mayor parte de las reivindicaciones por las que venimos peleando en la calle desde hace casi cuatro años hayan sido tenidas en cuenta”, han denunciado.