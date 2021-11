¿Quiénes son los 'baby boomer' y cuándo se jubilarán?

La generación del 'baby boom' ha saltado a la palestra. Ellos parecen ser ahora los 'culpables' de que el sistema de pensiones no sea sostenible, pese a que ya en la actualidad, cuando aún no ha llegado el momento de la jubilación, las cuentas no cuadren, el déficit de la Seguridad Social continúe y se acumule una deuda de casi 100.000 millones de euros.

Los también llamados 'baby boomer' -término que se acuñó por primera vez en Estados Unidos- son las personas nacidas tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se registró una explosión demográfica. Sin embargo, en España se retrasó más de una década respecto al resto de países y este aluvión de nacimientos no se dio hasta finales de los años 50 y principios de los 70. Así, entre 1958 y 1977 nacieron casi 14 millones de niños, más del doble que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en los veinte años siguientes.

Hijos de la posguerra, nacieron en plena dictadura franquista y crecieron ya con la televisión, mientras experimentaron infinidad de cambios como la incorporación de la mujer al mercado de trabajo o la entrada de España a la Unión Europea.

Por eso se espera una oleada de jubilaciones en las próximas décadas, que tensionará aún más un sistema de pensiones que está en la cuerda floja y debe reformarse si quiere garantizar su sostenibilidad. Los primeros 'baby boomer', los nacidos en 1958, podrían comenzar ya a jubilarse a partir de 2023, siempre que tengan al menos 37 años y nueve meses cotizados.

Pero los años de máxima preocupación por el impacto económico que puede suponer será entre 2050 y 2055, cuando ya esté jubilado el grueso de esta generación.

Es ahí cuando el sistema tendrá que hacer un esfuerzo importante para pagar las pensiones, unas pensiones más generosas que las de ahora y, además, durante más años. Según la previsión de la Airef, en 2050 habrá un aumento del gasto de más de 4 puntos del PIB y por eso la necesidad de prepararse para ese momento.