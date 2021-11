Natalia Pinel Lara: becada MBA en Virginia

Williambsburg es una pequeña ciudad de Virginia, en Estados Unidos, icono de la revolución americana y un símbolo de la colonia inglesa. Nunca faltan por sus calles y casas de estilo colonial del siglo XVIII turistas ávidos de mirar atrás en el tiempo, descubrir las entrañas de su país. Allí vive desde principios de agosto la pamplonesa Natalia Pinel Lara, que este martes cumple 25 años. Llegó a la universidad, con una beca Fulbraigth, que le sufraga la matrícula y le aporta una mensualidad para cubrir parte de la manutención y alojamiento. La experiencia americana durará al menos hasta mayo de 2023, cuando concluirán los dos años del máster MBA. En todo caso, el segundo está supeditado a las notas del primero. Hay que superarlo. Si no, volvería a casa. De momento, la cosa “va muy bien”.

Cuando Natalia se matriculó en el doble Grado de Economía y ADE Internacional en la Universidad Pública de Navarra no tenía claro qué camino profesional buscaba, pero sí que le gustaba mucho el inglés y que quería salir fuera. La carrera implica cursar un año, el tercero, en el extranjero y esa opción le sedujo. Hasta entonces motivos económicos se lo habían impedido. Ese año lo completó en la Universidad de Viena. La experiencia resultó positiva, tuvo la oportunidad de viajar por Europa y de conocer a mucha gente, personas que son ahora amigas y, entre ellas, su pareja. “Pero la otra cara es que mucha gente era española y en cuanto a practicar el idioma o conocer personas de otros países no fue tan provechoso”, pone sobre la balanza.

Hizo prácticas en Pamplona, en la planta de TRW en el departamento financiero y una vez graduada se empleó en Deloitte, también en financiero. Dos años después le concedieron la beca. La había solicitado antes, pero entonces se quedó en la reserva, tras superar la primera fase de las pruebas y en julio de 2020 le comunicaron que la había conseguido. “Ir a Estados Unidos siempre había sido un sueño pero no había sido posible”, evidencia que la beca le abrió esa puerta. Los trámites, ya de por sí farragosos para iniciar una etapa en Norteamérica, se complicaban con la pandemia. Pero Natalia agradece la ayuda que recibió por parte de los responsables de Fulbraigth. “Me han apoyado mucho, en concertar cita para el visado, en las formaciones...”, apunta.

Natalia vive en la “típica casa americana”. La comparte con un chico español, que cursa su mismo máster y un estadounidense con el que contactó por Facebook. “La beca te paga la matrícula y te da una asignación, pero tú tienes que buscarte el alojamiento”, explica. La vivienda está muy cerca de la universidad, de modo que se desplaza a pie. “Casi para todo lo demás es necesario el coche porque, a pesar de que apenas son 15.000 habitantes, las distancias son largas y todo está muy diseminado”, subraya que la ciudad es muy turística, pero apenas hay vida social. Ella no la echa mucho de menos, “está muy bien para centrarse en los estudios, en las clases y con toda la actividad de la universidad”, aunque ha podido viajar a Chicago y tiene en mente algún otro destino. Ya en la conversación por teléfono se intuye que quiere exprimir al máximo su estancia y ella lo confirma: “Estoy muy contenta, pero con mucha tarea, de clases, reuniones, de trabajos de grupo, el master es increíble, estoy adquiriendo muchos conocimientos, pero también aprendiendo en habilidades interpersonales”, destaca que cuentan con la figura del adviser, un asesor que le aconseja en el desarrollo profesional, al elaborar su curriculum. “Hago mucho networking, y contamos con un programa en que nos asesora un alto ejecutivo jubilado, te ayuda, te da contactos... es interesante, de este modo he conocido a personas que han trabajado en Walt Disney, IBM o Mr Wonderful”, añade que participa, además, en distintos colectivos, como el Club de Mujeres de Liderazgo o el de Comité de Diversidad e Inclusión, para planear actividades...

“Un MBA se valora, pero no estoy aquí solo por los conocimientos académicos, aquí todo el mundo está dispuesto a ayudarte”, señala que su objetivo a corto plazo es hacer prácticas en Estados Unidos y, aunque está abierta a cualquier ciudad, le gustaría recalar en Seattle o Nueva York, sede de grandes empresas, como Microsoft o Google. “Pero sé que es muy difícil. Y cuando termine el máster la beca me obliga a volver a España; allí querría trabajar en el departamento financiero de una gran empresa y luego tal vez volver a otra experiencia internacional, no me importa moverme”, precisa.

Nombre. Natalia Pinel Lara.



Fecha y lugar de nacimiento. Pamplona, 9 de noviembre de 1996.



Padres. Elena, administrativa en Almería Mecanizados, y Tomás, operario de Logística en una subcontrata de Volkswagen.



Estudios. Educación Infantil, Primaria y Secundaria en el colegio Nuestra Señora del Huerto. Doble grado de Economía y ADE Internacional en la UPNA.



Ahora. Full-Time MBA en Ramond A. Mason School of Business-William & Mary, en Williamsburg, Virginia.