Fundación La Caixa beca a la UPNA con 100.000 euros para un proyecto de excelencia

proyecto de investigación de la Violencia contra las mujeres: el dilema del testigo” recibirá una beca de 100.000 euros otorgada por la Fundación La Caixa para proyecto que destaquen por su excelencia, carácter innovador y orientación social. Elde la Universidad Pública de Navarra ( UPNA) “” recibirá una beca de 100.000 euros otorgada por lapara proyecto que destaquen por su excelencia, carácter innovador y orientación social.

Es una de las 15 becas de la Convocatoria de Investigación Social de la Fundación la Caixa, que la UPNA destina a un proyecto cuyo objetivo es evaluar el impacto de distintas políticas que fomentan la denuncia de la violencia contra la mujer y el apoyo a las víctimas.

El equipo investigador está formado por las profesoras del Departamento de Economía de la UPNA Ariadna García-Prado (investigadora principal), Rebeca Echavarri y Sara Martínez de Morentin -todas ellas adscritas al instituto de investigación INARBE- y por la profesora Fernanda Gutiérrez Navratil, del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo. El proyecto se iniciará en enero de 2022 y tiene una duración de dos años.

El principal objetivo de este proyecto es evaluar si la posibilidad de notificar casos de violencia contra la mujer, sin tener que identificar al agresor ni procesar una denuncia, puede aumentar el número total de casos reportados y denunciados. Esta posibilidad, conocida como “soft reporting”, fue aprobada en España por un Real Decreto Ley en 2018, ha recordado la UPNA en una nota.

Según explica la investigadora principal, Ariadna García-Prado, “en la línea del último Premio Nobel de Economía, otorgado a los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens por haber revolucionado la identificación de las relaciones de causalidad, hemos propuesto evaluar distintas medidas que tratan de reducir la violencia contra la mujer mediante el uso de un experimento incentivado, integrado en una encuesta, que nos permita identificar causalidad”.

Las investigadoras señalan que su diseño también incorpora características propias de estudios basados en encuestas, lo que aumenta la validez externa del experimento al trabajar con una muestra representativa de población general.

Asimismo, indican que el proyecto se centra en Navarra por sus avances en la lucha contra la violencia contra la mujer —contará puntualmente con la colaboración del Instituto Navarro para la Igualdad—, pero también abarca otras regiones que tienen distintas normas sociales.

Esta convocatoria de la Fundación “la Caixa” está abierta a investigadores e investigadoras de todas las nacionalidades que lleven a cabo su investigación en una institución sin ánimo de lucro: universidades y centros de investigación públicos y privados con sede en España o Portugal.

A esta convocatoria se presentaron más de 600 proyectos, de los cuales 528 pasaron a concurso. Tras las diversas fases competitivas, quince han sido elegidos como beneficiarios de la ayuda.

Tal y como señalaba la convocatoria de ayudas, las propuestas presentadas “deben generar nuevo conocimiento que ayude a comprender los retos sociales más relevantes de la actualidad a partir de metodologías cuantitativas”.

En concreto, se buscaban “proyectos de investigación social que destaquen por su excelencia y que estén basados en datos cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque original e innovador, información robusta y sólida para comprender en profundidad los retos sociales de la actualidad”.

Los proyectos elegidos corresponden a la Universidad Pública de Navarra, Universitat de Valencia, Universitat Autònoma de Barcelona (2 proyectos), Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramón Llull (2 proyectos), Institut de Salut Global de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universitat de Barcelona - Fundació Bosch i Gimpera, Fundació Markets, Organizations And Votes in Economics (Move), Universidad de Granada, Fundació Sant Joan de Déu, y Universidade do Porto.