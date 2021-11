Una vecina de Pamplona, de morosa a indemnizada

La misma entidad bancaria que incluyó a una vecina de la cuenca de Pamplona en dos ficheros de morosos tendrá que pagarle ahora 2.000 euros de indemnización. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 entiende que a pesar de que la mujer contaba con una deuda impagada y de que la entidad presentó hasta nueve cartas de advertencia, no se ha probado que las misivas fueran entregadas, por lo que considera que hubo una intromisión ilegítima en su honor. Además de la indemnización, la sentencia, recurrible, obliga a la financiera a retirar su nombre como persona morosa.

La clienta había demandando a la entidad por haberla incluido en dos ficheros de solvencia patrimonial, conocidos como ficheros de morosidad. La mujer argumentaba que se incumplió la normativa porque no se le había requerido el pago con previo aviso de las consecuencias. La financiera se opuso a la reclamación porque la mujer, afirmaba, tenía una deuda “cierta, vencida y exigible”, y fue requerida previamente para su pago con la advertencia de que si no lo hacía podía figurar en este tipo de ficheros.

En efecto, la entidad presentó en el pleito nueve cartas con reclamaciones entre agosto de 2017 y febrero de 2019, “pero no consta ni su efectivo envío ni su recepción por la clienta, por lo que las mismas no acreditan la existencia del requerimiento”, dice la jueza. Ni siquiera las notificaciones de las dos entidades de morosos, en las que le comunicaban que iba a ser incluida en sus ficheros, “acredita la existencia de un requerimiento previo”. Por lo tanto, y citando jurisprudencia que esgrime que “el mero envío del requerimiento de pago, por vía postal, no acredita la recepción del mismo”, la sentencia entiende que la financiera vulneró el honor de la cliente.

A la hora de fijar la indemnización, ella reclamaba 3.500 euros y el fiscal 1.200. La jueza destaca que la inclusión en este tipo de ficheros supone que estos datos no solo son enviados a las empresas asociadas, sino también que otras puedan solicitarlos. Durante el tiempo en el que el nombre de esta mujer estuvo en los ficheros, sus datos fueron consultados 14 veces por 6 entidades diferentes en un listado, y 22 en el otro. Debido al tiempo que ha figurado como morosa, la comunicación de sus datos a otras empresas y el “daño constatable” que se le ha provocado, la jueza fija la indemnización en 2.000 euros .