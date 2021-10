El padre del ciclista atropellado: “Querría decirles quién era Thomas...”

Una vez aceptado el acuerdo, la abogada de la familia de Thomas Hiribarren, de 31 años, leyó la traducción al castellano de una carta escrita por su padre, en francés, y dirigida al magistrado, fiscal, abogados... Su contenido literal es el siguiente:

“Hoy están reunidos para juzgar a Juan Miguel Ibarra Barberena, el cual el día 30 de mayo de este año, al volante de su coche, quitó la vida a mi hijo Thomas, al que dejó morir solo en la carretera. Querría decirles brevemente quién era Thomas.

Thomas era un hijo amable, brillante, feliz, lleno de vida, deportista, destacaba en todos los deportes: pelota, rugby, fútbol, ciclismo, ciclismo de montaña; trabajador. Encontró a Marion, su pareja, a los 18 años, y rápidamente formaron una pareja.

Thomas, a la vez que trabajaba, continuó con sus estudios: Bachillerato Profesional, Formación Técnica Profesional y licenciatura y máster inmobiliarios. Tenía un trabajo muy bien remunerado en el sector inmobiliario, y para realizar mejor su gran pasión, que era el deporte, se disponía a abrir este año un negocio de venta y alquiler de bicicletas en Bayona.

Tuvo dos hijos con Marion: Lucas, que cumplirá 4 años el 1 de diciembre, y Lea que ha cumplido 2 años el 17 de septiembre. Habían construido su casa y nunca se había separado hasta el funesto día 30 de mayo de 2021, día de la fiesta de las madres, que había pasado en Espelette en casa de su madre, con Marion y sus dos niños. Como Thomas era un chico muy deportista, decidió ir a andar en bici después de comer, desde Espelette en dirección al alto de Otsondo, para volver después a Mouguerre a su casa para terminar aquel bonito día soleado.

Mi vida no ha sido fácil. Yo era el octavo de una familia de 11 hermanos; desgraciadamente he perdido a siete hermanos y hermanas de todas las edades, por causa de una rara enfermedad, y cuando preguntaba a mi madre cómo había logrado ella soportar la pérdida de todos esos hijos, ella me respondía que nosotros éramos todavía pequeños y la necesitábamos a ella y su amor.

Yo, hasta ese 30 de mayo, era un padre feliz y orgulloso de mis cuatro hermosos hijos, todos con buena salud, y con seis nietos, y tenía el temor de que les sucediera algo malo. Esta pérdida te sumerge en ese dolor que no es de prever en la vida.

Todo esto porque un conductor alocado, alcoholizado, drogado, se convirtió en un homicida, al volante de su coche y ha robado una vida feliz a toda una familia”.