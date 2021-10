La hostelería navarra ya nota falta de ginebras, vodkas y otros licores

Es el combinado con más glamour, el que se ha puesto de moda en los últimos años y que da pie a que los entendidos se explayen en una sobremesa con los matices especiados o cítricos que un gin-tonic ofrece a los sentidos. Ahora, los navarros amantes de este sofisticado cóctel pueden tener que verse obligados a buscar sustitutos a las ginebras más demandadas, como son la Seagram’s y la Beefeater. El desabastecimiento de estas dos populares etiquetas, así como del vodka Absolut y otros licores, ya se nota en la hostelería y la restauración de la Comunidad foral. Hay bares de copas que ya se han quedado sin suministro y otros, reconocen, que lo harán en breve si el aprovisionamiento no recupera su ritmo normal.

“El problema es que son las marcas más vendidas. Y nos hemos vuelto todos muy marquistas en esto del gin-tonic y en otros combinados. Todo el mundo elige marca. Parece que si no eliges marca es como que eres menos que el de al lado. Es como una mesa de cuatro personas que piden cortados: yo con poco café, yo con espuma, yo con leche fría y yo sin espuma. ¡Si son todos iguales! Pues casi lo mismo ocurre con la ginebra, pero es lo que hay”, cuenta detrás de la barra del Casino Eslava, en la Plaza del Castillo de Pamplona, Luis Martinicorena.

En su caso, asegura que tiene stock de los tres licores para unos quince días. “Si no se soluciona pronto el abastecimiento pues andaré mal y tendré problemas como ya tienen algunos y, como al final, tendremos todos”, añade el barman, que explica que hace casi un mes empezó a oír que podía haber desabastecimiento debido a la falta de transporte “para llevar botellas a las fábricas elaboradoras”. “¿Qué pasará en Navidad? Ni idea si se habrá solucionado o no. Si no habrá que buscar alternativas y hacer los cócteles con otras bebidas, que estarán igual de estupendos”.

DISTRIBUIDORES

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Bebidas y Alimentos de Navarra (Asdibena) y gerente de Canasa Logística, Javier Delgado Jiménez, confirma que el desabastecimiento de estos destilados procedentes del Reino Unido debido al Brexit y la crisis de suministros afecta a la restauración navarra. “No hay forma de conseguir Seagram’s, Beefeater, que son las ginebras más importantes ni tampoco el vodka Absolut. No se encuentran para nada en el mercado. No hay nada de nada”, afirma rotundo el representante de unas 200 empresas de distribución de bebidas y alimentos que existen en Navarra.

Los distribuidores se proveen de las casas oficiales o de mayoristas. “Te dicen que no tienen. ¿Las razones? Pues oímos de todo, que si es porque no llegan botellas al Reino Unido y las plantas no pueden embotellar, que si les faltan tapones, que si no hay camioneros para distribuir. ¡Vete a saber qué es verdad!”.

Según el distribuidor fue hace poco más de quince días cuando se empezó a rumorear que había problemas a raíz de que enviaban cajas de botellas a cuentagotas. “Empezaron a no cumplir con los pedidos y estos productos se nos agotaron la semana pasada”, explica este gestor que asegura, que con más de veinte años en el sector, no recuerda una situación semejante. “En algún momento puntual te puedes quedar sin un producto, pero como esto jamás. Además, no hay previsión de que se solucione”.

En su opinión, el mercado reaccionará con un aumento del consumo de otras ginebras. En Navarra, según el sector, las ginebras más demandas son, además de las dos mencionadas, Tanqueray, Bombay y Larios 12. Y en el capítulo de vodkas, gustan Smirnoff yEristoff, entre otras. “Hay también ginebras de alta gama como Hendricks, Martin Miller’s, pero también hay nacionales como Larios, Puerto de Indias, etc. Hay decenas y decenas de marcas de ginebras. No van a faltar. Otra cosa es que el consumidor evolución y cambie de marca”, apunta Delgado, que subraya que en el vino y las cervezas no hay ningún síntoma de desabastecimiento.

DISCOTECAS

En la Vinoteca de la calle Esquíroz Rubén Olaverri cuenta que ya no le queda Seagram’s y que hace casi dos meses que le faltan dos wiskis británicos como Macalla y Lagavuiln. “No sabemos si es por el Brexit o porque lo chinos la están reclamando, pero hace casi dos meses que no nos suministran”, apunta.

El presidente de la asociación de salas de baile y discotecas, así como gerente de Canalla, Navarra Arena y Rockllection, Carlos Tabar, habla de que las roturas de stock, en la que los proveedores no pueden suministrar todo lo que los bares piden, se está generalizando. “Esto se tiene que solucionar en unas tres semanas. No puede ser que marcas de orden mundial dejen de abastecer. Además, España es el país con mayor consumo per cápita de ginebra a nivel mundial y de los que más alcohol consume en general”, apunta.

Tabar detalla que los problemas de suministro comenzaron hace unas cuatro semanas. “ Falta de casi todo menos pacharán, creo, pero que la gente sepa que no hay problema en los bares para preparar combinados. Si no es con una ginebra o un vodka determinado será con otro. El gin-tonic no está en peligro aunque es cierto que esta situación es extraña”, afirma. Y añade que confía en que este nuevo trago amargo sea corto para un sector que justo empieza a levantar cabeza tras más de diecisiete meses cerrados por la pandemia “sin recibir todavía ni un euro de indemnización por el cierre del Gobierno de Navarra”.

‘Borrachera’ de precios a la vista

Tomarse un combinado en un bar de copas o discoteca de la capital navarra supone pagar unos 7 y 8 euros, pero todo apunta a que se va a producir un repunte más pronto que tarde. Y, según lo hablado con los agentes del sector, va a ser una subida generalizada que va a afectar tanto a los refrescos, las cervezas, el vino y cualquier otro servicio. Cuentan que suben la electricidad, el gasóleo, los palés, el transporte, el convenio de hostelería, el azúcar de las bebidas, la vajilla, etc .