Salud instala este viernes dos espacios de vacunación sin cita previa en la UPNA y la UN

dispositivos para la administración de dosis frente al covid-19 en la El Departamento de Salud instalará este viernes 22 de octubre sendosen la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad de Navarra.

El objetivo es incrementar las cifras de vacunación entre los jóvenes, con el fin de llegar a los máximos niveles posibles en la cobertura poblacional, facilitando la accesibilidad a la vacuna del mismo modo que se ha hecho con la línea de vacunación sin cita en Forem, que sigue activa, y el operativo que en octubre está llevando a cabo repescas en las zonas rurales del Área de Salud de Pamplona.

Los dos equipos de las universidades funcionarán solo el viernes y no será necesaria cita previa, informa el Gobierno de Navarra en un comunicado.

En la cobertura vacunal, se ha superado esta semana la cifra del 90 % en la población vacunable, al alcanzar ayer las 524.130 personas que tienen la pauta completa en Navarra. Esto supone el 90,2 % de la población mayor de 12 años y el 79,3 % de la total.

Además, también desde este miércoles, Salud ha comenzado a llamar para ofrecer cita a aquellas personas de ese rango de edad con las que no pueda contactarse por mensajes al teléfono móvil, bien sea porque no dispongan de este dispositivo o porque su número no figure en los registros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

En lo que respecta al proceso de vacunación frente al covid-19, el número total de vacunas administradas se eleva a 993.364.

Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 524.130 (el 90,2 % de la población vacunable, a partir de 12 años, y el 79,3 % de la total). Además, ha recibido al menos una dosis el 90,9 % de la población vacunable y el 79,9 % de la total, 528.367 personas.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100 % de mayores de 80 años y al mismo porcentaje de los de 70 a 79 años. Además, tienen la pauta completa el 97 % de los de 60 a 69 años, el 95 % de los de 50 a 59 años, el 88 % de 40 a 49 años, el 77 % de 30 a 39 años, el 81 % de 20 a 29 años y el 84 % de 12 a 19 años.

Respecto a la cobertura con al menos una dosis, en el tramo de 80 años y más es del 100 %; de 70 a 79 años, el 100 %; de 60 a 69 años, el 98 %; de 50 a 59 años, el 95 %; de 40 a 49 años, el 88 %; de 30 a 39 años, el 79 %; de 20 a 29 años, el 84 %; y de 12 a 19 años, el 87 %.

Sobre otras enfermedades infecciosas, el informe epidemiológico del ISPLN recoge un aumento en la incidencia del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), con siete casos la semana pasada, lo que podría indicar el adelanto de la onda estacional. Además, se confirmaron 21 nuevos casos de gastroenteritis aguda en lactantes, hasta sumar 59 en las cuatro últimas semanas, y no se detectaron casos de gripe.