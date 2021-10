En octubre se han detectado 34 casos de Covid-19 en las aulas de Navarra y un 29,4% de casos secundarios

En octubre se han detectado en las aulas de los centros escolares navarros 34 casos de Covid-19 y, tras un primer cribado, en 10 aulas se detectó otro caso secundario por lo que se pusieron en cuarentena, lo que representa el 29,4%. En el segundo cribado no se detectaron casos secundarios.

María Ángeles Nuin, quien ha comparecido a petición de todos los grupos menos el PSN para explicar el protocolo del nuevo curso escolar. En este sentido, ha destacado que el curso pasado la enseñanza no se mostró como un "ámbito de riesgo relevante" para la infancia y la adolescencia.

La responsable del ISPLN ha explicado que el marco general marcado por el Ministerio de Sanidad "nos sirve de referencia" a cada Comunidad Autónoma si bien las órdenes comunicadas por el Ministerio y las decisiones por la Interterritorial "son de obligado cumplimiento". Así, ha apuntado que el esquema planteado por el Ministerio el 4 de junio marca unas actuaciones coordinadas dando importancia a la presencialidad, la distancia interpersonal y los grupos estables hasta 4º de Primaria.

Nuin ha destacado que este protocolo se firmó antes de la quinta ola, con una "incidencia muy alta" que fue bajando progresivamente durante los siguiente meses. Así, por ejemplo, ha indicado que en junio toda España estaba en riesgo muy alto, bajando a riesgo medio a mediados de septiembre, hasta llegar a este mes de octubre donde "ya estamos en un nivel de normalidad". Otro dato importante, ha dicho, ha sido la vacunación, que ha aumentado en los menores de 29 años a lo largo del verano.

Nuin ha explicado que desde el ISPLN se hizo una valoración del curso anterior, que tuvo una tasa de 92 casos por cada 1.000 escolares. A pesar de ello, ha indicado que "no todos los grupos se han comportado igual", de manera que en Infantil hubo una tasa de 62 caos por cada 1.000, aumentando progresivamente en los distintos ciclos.

De esta manera, durante el curso pasado, la incidencia fue mayor en etapas superiores. Se pusieron en cuarentena el 24% de las aulas y el 26% del alumnado, la mayoría en Primaria e Infantil, debido a que en la ESO no se cuarentena a partir de un caso sino si se detecta un brote. A pesar del número de aulas afectadas, Nuin ha destacado que el impacto y los casos secundarios han sido bajos.

Así pues, ha destacado que la enseñanza no se mostró como un "ámbito de riesgo relevante", como pudo ser el domicilio o el ámbito social para la infancia y la adolescencia. Según ha explicado, desde el inicio del curso, entre el 8 y el 23 de septiembre, se han puesto en cuarentena 61 aulas afectando a 1.081 alumnos, sólo se han detectado un 2% de casos secundarios y se ha producido cuatro brotes con tres o más casos.

Ha destacado que a finales del mes de julio "no se veían las condiciones para aligerar las medidas preventivas", ya que se trataba de un momento de alta incidencia de la pandemia y "no sabíamos cómo iba a evolucionar la quinta ola ni cuánto le iba a costar remitir". Sin embargo, ha indicado, en septiembre "ya veíamos que la situación era muy favorable".

Así, ha explicado que, en vista de la situación, el 24 de septiembre se dio el visto bueno a que, en casos de vacunación completa o de infección confirmada, no era necesaria la cuarentena, medida que se ha aplicado con alumnado mayor de 12 años. Según ha indicado, se ha propuesto, en Primaria, no cuarentenar a todos los alumnos si sólo hay un caso. En este escenario, se hace PCR a toda el aula y, si hay algún positivo, se pone en cuarentena y si no continúa con las medidas preventivas y la presencialidad.

NA+ Y EH BILDU CRITICA QUE SE HAN TOMADO MEDIDAS "SIN CONSENSO"

El portavoz de Navarra Suma, Pedro González, ha considerado que, tanto en el curso pasado como el actual, "se ha llegado tarde teniendo tiempo de sobra, tomando medidas de un día para otro", afectando a la organización de centros y familias, y "se han impuesto medidas sin ningún tipo de consenso". Ha cuestionado que la jornada continua fuera una "respuesta epidemiológicamente buena" y ha destacado que, a pesar de que se mantuvieron los colegios abiertos, Navarra tuvo "el mayor porcentaje de alumnado confinado la mayor parte del curso". Todo ello con unos protocolos que "adolecieron de unos criterios de actuación perfectamente claros y que definieran cuestiones básicas como los criterios epidemiológicos que debían de marcar un cambio de escenario".

María Solana, de Geroa Bai, ha criticado que el protocolo para el inicio de curso se quedó "obsoleto" antes de publicarse el 28 de septiembre, mismo día, ha recordado, en que la presidenta Chivite anunció el fin de las restricciones. Ha opinado que "ha faltado coordinarse mejor" y ha dudado que el protocolo "esté tan condicionado, como dice Educación, por criterio de salud", tanto a nivel foral como nacional. Y ha preguntado si hoy en día existen causas epidemiológicas que impidan a los colegios recuperar la jornada partida.

El representante de EH Bildu, Txomin González, ha considerado que los protocolos que se han ido renovando "no justifica decisiones como la jornada continua o partida". Y ha criticado que no se han tomado decisiones "de forma acordada", ha considerado que "las formas de implantar el nuevo curso no ha sido acertada, ha sido torpe" y "no ha tenido en cuenta a la comunidad educativa ni a las familias".

Finalmente, Patricia Fanlo, del PSN, ha enmarcado las decisiones tomadas por Educación durante la quinta ola, que afectaba especialmente a pacientes jóvenes -ya que estaban aún sin vacunar, protagonizada por la variante Delta de "mayo contagiosidad", sin saben "a ciencia cierta" la respuesta de las vacunas a esta variante. Ha asegurado que "todas las decisiones tomadas por Educación han sido siempre en consonancia" con las decisiones tomadas por el ISPLN y la Interterritorial de Salud, y ha destacado que los escenarios se han basado "siempre" en la situación epidemiológica y la vacunación y están abiertos a la "revisión".