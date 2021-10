Guía de vacunación: ¿Qué pasa si me pongo la vacuna de la gripe y de la covid a la vez?

con más de 180.000 vacunados en Navarra. Y la cobertura en los grupos de mayores fue también la más alta desde que se iniciaron estas campañas: superior al 75% en el colectivo de mayores de 70 años y más del 80% por encima de los 80 años. La covid influyó y empujó la vacunación y este año la campaña llega con otra novedad: la vacuna de la gripe se administrará al mismo tiempo que la tercera dosis (refuerzo) de la vacuna frente al coronavirus en mayores de 70 años. En total, la medida se prevé para más de 98.000 personas. José Luis del Pozo, especialista en Microbiología y Enfermedades Infecciosas de la El próximo lunes 25 de octubre comienza la campaña de vacunación frente a la gripe en Navarra. Una cita anual que se dirige, fundamentalmente, a grupos de riesgo, entre los que se incluyen todos los mayores de 60 años. La última campaña, que se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2020, alcanzó cifras récord,en Navarra. Y la cobertura en los grupos de mayores fue también la más alta desde que se iniciaron estas campañas: superior al 75% en el colectivo de mayores de 70 años y más del 80% por encima de los 80 años. La covid influyó y empujó la vacunación y este año la campaña llega con otra novedad:En total, la medida se prevé para más de 98.000 personas., especialista en Microbiología y Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra , aclara dudas sobre esta vacunación doble.

¿POR QUÉ UNA TERCERA DOSIS DE VACUNA FRENTE AL CORONAVIRUS?

Los expertos saben ya que hay personas que no han desarrollado inmunidad frente al coronavirus o que han tenido una inmunidad muy débil y la han perdido a pesar de estar vacunadas. Esta situación se produce, sobre todo, en personas mayores cuyo sistema inmune no tiene tan buena respuesta como el de las personas jóvenes y en pacientes de riesgo inmunodeprimidos (trasplantados, en diálisis, por ejemplo). Ya hay estudios publicados.

¿QUÉ OCURRE SI NO SE HA DESARROLLADO INMUNIDAD?

Si la inmunidad es débil existe riesgo de sufrir covid o covid grave de la misma forma que en una persona no vacunada. “En estos pacientes una tercera dosis de la vacuna es adecuada”, indica José Luis del Pozo. Muchas personas mayores de 70 años se pueden encontrar en esta situación. “No tengo ninguna duda de que hay que ponerles la tercera dosis”, afirma el experto.

¿CUÁNDO SE PUEDE PONER LA DOSIS DE REFUERZO?

Se puede administrar siempre que hayan pasado seis meses desde que se inoculó la segunda dosis de la vacuna frente al coronavirus.

¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDE TENER LA TERCERA DOSIS?

Si la tolerancia de la primera y segunda dosis de la vacuna ha sido buena, lo normal es que pase lo mismo con la tercera dosis. Los efectos adversos, si los hay, serían los mismos que en las dos primeras dosis, sobre todo enrojecimiento y dolor local en la zona del pinchazo. “Por ser una tercera dosis no se van a tener más efectos adversos”, indicó Del Pozo.

¿SE PUEDEN PONER LA VACUNA DE LA GRIPE Y DEL CORONAVIRUS AL MISMO TIEMPO?

No hay ningún problema en administrar las dos vacunas el mismo día, afirma el experto. De hecho, cuando se vacuna a los niños se les inoculan varias vacunas. Por ejemplo, la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) son tres virus distintos pero en una inyección. Y en adultos la vacuna del tétanos se suele administrar con la difteria y tosferina. Es una práctica habitual y frecuente poner vacunas distintas a la vez. También ocurre en los viajeros. Se les administran varias vacunas juntas en un día. La vacuna de la gripe y de la covid se pueden poner a la vez.

¿PUEDE HABER INTERACCIONES ENTRE LAS DOS VACUNAS?

José Luis del Pozo insiste en que no hay interferencias entre las vacunas de la gripe y del coronavirus aunque se inoculen al mismo tiempo. “Van a funcionar igual” . Además, a su juicio es más cómodo para el paciente que se administren en una sola visita en lugar de tener que regresar varios días después para poner otra vacuna. Por ejemplo, en los mayores de 65 años se pone la vacuna del neumococo (una sola vez) junto a la de la gripe.

¿TÉCNICAMENTE HAY ALGÚN PROBLEMA POR PINCHAR EN LOS DOS BRAZOS?

No. Según el especialista, si hubiese cualquier problema sería más sencillo indicar a la persona que volviese en una o dos semanas. Pero Del Pozo dice que no tiene sentido separarlas. E insiste en que “no tiene ningún riesgo poner las dos juntas”.

¿ES NECESARIO QUE LOS MAYORES TOMEN PARACETAMOL?

En principio no es necesario. Si después de la vacunación aparece algún síntoma como dolor de cabeza, dolor en el punto del pinchazo o décimas de fiebre se puede tomar paracetamol. En otros casos se puede consultar en el centro de salud.

¿QUIÉN HA RECIBIDO LA DOSIS DE REFUERZO DE LA COVID?

Hasta el momento se ha vacunado con la tercera dosis de coronavirus a los mayores que viven en residencias, cerca de 6.000 personas. Además, han recibido la tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus personas con condiciones de muy alto riesgo si se infectan y pacientes con algunos tratamientos inmunosupresores. Son unas 2.000 personas pertenecientes a los grupos en riesgo de inmunosupresión (receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20). La tolerancia de la tercera dosis en estas personas ha sido buena, indicó Del Pozo.

¿QUÉ TIPO DE VACUNA SE VA A ADMINISTRAR CON LA TERCERA DOSIS DE LA COVID?

La tercera dosis de la vacuna de coronavirus será la del laboratorio Pfizer. Según los expertos, no hay problema si las dosis anteriores han sido de otros laboratorios como Janssen o AstraZeneca, aunque la inmensa mayoría de los mayores de 70 años recibieron en su día la vacuna de Pfizer.

¿CÓMO SE ESPERA LA GRIPE DE ESTE INVIERNO?

No hay ninguna evidencia de que vaya a ser peor que otros años. Según Del Pozo, aunque ya no hay medidas restrictivas las personas mayores se siguen cuidando. Además, se emplean mascarillas, se cuida el contacto, etc. “No sabemos cómo se va a comportar la gripe y si va a haber menos casos porque ahora hay más cuidado que durante los años en que no había covid”. No hay evidencia de que vaya a ser peor que otras temporadas pero la vacuna está indicada como todos los años por estas fechas. “Probablemente podría haber menos casos, pero no se sabe”.

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE INGRESAN EN HOSPITALES POR COVID Y ESTÁN VACUNADAS?

Mayoritariamente son personas mayores o inmunodeprimidos. Uno de los principales grupos de riesgo en ingresos en la última ola, además de personas no vacunadas, han sido los mayores y los vacunados inmunodeprimidos.

¿DÓNDE HAY QUE VACUNARSE?

La vacunación se va a realizar mayoritariamente en los centros de salud. Este miércoles comenzará el envío progresivo de SMS a las personas de 70 y más años y grupos de muy alto riesgo, comenzando por los de más edad y conforme se vayan cumpliendo seis meses desde que recibieron la segunda dosis de la vacuna frente a la covid-19. Dispondrán de la posibilidad de citarse a través de Internet o correo electrónico. Y por teléfono en el 948 370 130 para el Área de Salud de Pamplona, 948 370 140 para la de Tudela y 948 370 135 para el Área de Salud de Estella.