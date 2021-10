Policía Foral avisa de falsas citas para la tercera vacuna de la covid a domicilio

No se está llamando a nadie para poner vacunas a domicilio. Siga instrucciones solo provenientes de fuentes oficiales del departamento de Salud del llamada así, ignórala y envíanos por privado el número para que podamos investigar”. El tuit lanzado este martes, 19 de octubre por la cuenta oficial de la . Siga instrucciones solo provenientes de fuentes oficiales deldel Gobierno de Navarra . Si se recibe unay envíanos por privado el número para que podamos investigar”. El tuit lanzado este martes, 19 de octubre por lade la Policía Foral lanzaba un mensaje de advertencia: no se está vacunando en casa. Si alguien quiere acceder a su domicilio, probablemente no será para ponerle una dosis.

El aviso responde la enésima ocurrencia materializada por los amigos de lo ajeno, que andan siempre al quite para buscar la manera de colarse en los domicilios de la gente. Aunque tengan que valerse del virus que, paradójicamente nos encerró a todos en casa. Así, aprovechando la puesta en marcha de la campaña de vacunación conjunta de covid (tercera dosis de refuerzo) y gripe destinada a mayores de 70 años, han comenzado a registrarse algunos casos de personas que han recibido una llamada para, con esa excusa, concertar una cita en el domicilio.

Para evitar que se aprovechen de la situación, tanto desde Salud como desde Policía Foral se recuerda a la ciudadanía que la vacuna no se está suministrando en casas y que, lo que sí se está produciendo, es la citación vía llamada telefónica de algunas de estas personas para fijar una fecha en el centro de salud que corresponda a cada paciente.

Por eso, es importante prestar atención a la llamada y al interlocutor que la realiza. Si efectivamente la iniciativa es de Salud, la vacunación se llevará a cabo en un centro sanitario. Si no es así, desde Policía Foral recomiendan ignorar las propuestas que se planteen y, en todo caso, apuntar el número de teléfono desde el que se produce la llamada para facilitarlo a la Policía. Recibir la llamada no da pie a interponer denuncia (no se produce un delito), pero los investigadores agradecen que se facilite información para, como en este caso, alertar del modus operandi y poder evitar que haya otras personas que ‘piquen’ el anzuelo y den acceso a sus viviendas.