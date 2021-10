Luis Zuazu: “Estoy preocupado porque a ningún comerciante nos gusta subir precios”

“Estoy muy preocupado por la situación. Creo que van a subir muchas cosas y eso no me gusta. A ningún comerciante nos gusta subir los precios, lo que pasa es que nos vamos a ver abocados”. El presidente del gremio de carniceros de Navarra, Luis Zuazu, habla así del momento “tan complicado” que viven los pequeños negocios de alimentación, como son las carnicerías.

“Todos los días nos están llegando cartas con subidas. Es lo que hay. Todo el mundo viene con una subida y es lógico porque tienen que repercutir alguna parte de esos gastos. Hablas con uno y con otro y te cuentan lo que están sufriendo por el aumento de los costes y, esto, es una cadena, como un dominó”, añade.

Luis Zuazu explica que, a falta de analizar bien las cuentas, el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) no ha sido bueno porque las personas han viajado más que el año pasado y “seguro que hemos tenido ya aumentos de costes que no hemos repercutido”. Por eso, afirma que en las carnicerías se trata de mantener los precios a los consumidores sin apenas variaciones, aunque no siempre es posible.

CORDERO LECHAL, "COMO NUNCA"

Entre las preocupaciones de este carnicero se encuentra el precio del cordero lechal. “Está como nunca de precio. Más caro que nunca. Normalmente, en esta época del año, hacia el Pilar, está caro, pero luego va bajando. Y, dentro de un mes, se hacían ofertas. Sin embargo, en este momento, parece que no piensan ni que baje en las próximas semanas”.

Zuazu detalla que el precio de venta al público del cordero lechal de calidad, sin cabeza y por cuartos o medios, ronda los 17 euros en las carnicerías. “Viene a ser un euro o más por kilo que otros años por estas fechas”, comenta.

La razón, en su opinión, de que el cordero cotice alto se debe a la escasez de producto en el mercado. “Por lo visto, e l cordero grande, llamado de pasto, se lo deben de estar llevando a Marruecos o algún sitio de por ahí. Si le vas a pagar a un ganadero unos 73 euros por un cordero de leche pero dentro de un mes ese cordero es ya de pasto y vale 115 o 120 euros, lo normal es que el ganadero lo tiene un mes más en la granja y cobra más”, apunta el carnicero. “De ese modo, el cordero grande vale porque se lo llevan pero, de paso, le hace valer más al pequeño. Es así, hay tan poco que si voy al proveedor y le digo que no quiero cordero se lleva casi una alegría porque hay poco, poco”, concluye la explicación.

LA TERNERA, EN ALZA

La ternera es otra de las carnes más vendidas y que, según apunta el carnicero, ha aumentado de precio en los últimos tiempos, sobre todo desde el pasado mes de julio. En concreto, Luis Zuazu cuenta que ha subido tres veces cinco céntimos el kilo en los últimos sesenta días, quince céntimos en dos meses

“¿Está la ternera desorbitada? Aunque ha subido no está cara. Lo que me parece es que tiene tendencia a subir debido al importante aumento de los piensos para alimentarla. Los piensos se hacen con cereal y, en estos momentos, están en precios históricos. La cuestión es que si la ternera sigue subiendo quince o veinte céntimos más habrá que tomar medidas y tendremos que repercutir una parte a los clientes aunque nos desagrade hacerlo”, comenta.

El precio de venta del kilo de filetes extra de ternera hembra de la marca de calidad Ternera de Navarra se vende en torno a los 17 euros el kilo, según detalla el carnicero.

El portavoz de los carniceros señala que los negocios pequeños no suelen ser “ágiles” para repercutir los aumentos. “Normalmente, arrastramos un tiempo y absorbemos la subida y, si vemos que se prolonga en el tiempo, entonces trasladamos una parte”.

REACCIÓN DE LOS CLIENTES

Además de la carne fresca, las vitrinas de las carnicerías ofrecen a sus clientes cada vez más productos elaborados, como son los fritos (croquetas, cuadrados de jamón york y queso, etc). “Todo esos productos elaborados que en ocasiones compramos vienen también con un aumento de precio, sobre todo nos dicen que es por el aumento de la factura de la electricidad”, apunta.

Destaca que todas estas subidas pueden romper con “años de estabilidad” en los precios de las carnicerías. “Son muchos años con precios similares y parece que se prepara una subida”.

Sobre cómo lo puede asumir los clientes, Luis Zuazu subraya que no cuestiona a cuánto se debe pagar a los ganaderos por la carne ni cuál debe ser el precio de los alimentos. “Lo que yo veo es que puede haber clientes a los que no les importe pagar 50 céntimos más por un kilo de filetes y a otros, en cambio, les importará. Lo que observo es que cuando sube algo un poco, la gente ya no se queja como hacía antes. Ahora, lo que notas es que vendes menos”, apunta

MÁRGENES ESTRECHOS

Luis Zuazu afirma que la alimentación es un “negocio pobre” porque se trabaja con “márgenes muy pequeños” y “ siempre buscando dar la máxima calidad, seguridad y la mejor atención al cliente “para que se sienta satisfecho”.

Rafa Castejón: “No he conocido en 15 años la situación que nos viene”

DN

“Llevo 15 años en el sector y no he vivido una situación de costes como la que estamos viviendo y, sobre todo, como la que se espera en los próximos meses”. Son palabras del director general de Conservas Dantza, Rafa Castejón Munárriz, que reflejan el vértigo que produce a expertos como él el horizonte de precios que intuyen los fabricantes.

Sus declaraciones se enmarcan en la reciente denuncia realizada por la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (Alinar) que tilda de “alarmante” el encarecimiento de materias auxiliares y de la energía en el sector, hasta el punto que hay empresas que “revisarán” sus precios de venta a la distribución.

Entre los aumentos, Alinar destacaba el de la la hojalata (un 18% de media), el cartón (entre un 18 y 25%), el plástico ( 30%), el punto verde (34%) y la electricidad (más de un 300%). “No es ningún secreto que la gran distribución está subiendo distintos productos. Unos sí y otros no ya que en algunos no está trasladando el aumento al consumidor y ejercer la presión sobre los productores. Hay que tener en cuenta que la gran distribución también está sufriendo un aumento de costes muy importantes y, como es lógico, le está siendo complicado asumir el aumento del precio de los productos”, añade el directivo.

Castejón explica que el modo de operar de las empresas es cerrar contratos para un año, de manera que fija precios según unas previsiones de todos los costes. Visto el escenario alcista, esas previsiones se han quedado cortas en materias auxiliares como el plástico, cartón y envases. “La cuestión es que se prevén nuevas subidas a partir de enero y hay productos, como una lata de tomate, donde el envasado influye mucho en el precio final”, apunta.

En ese escenario general con problemas de suministro en un sinfín de materias auxiliares y de aumento de costes, Castejón ve que parte de estos sobrecostes acabarán finalmente trasladados a los consumidores. “Estamos, además, con una inflación como hacía años, del 4,1%”.

Para afrontar la situación Dantza, subraya Castejón, tiene la fortaleza de pertenecer al Grupo AN, ser una cooperativa con producto local, sin necesidad de tener que importarlo de otros países con gastos de fletes marítimos.

Juanma Garro: “Hay que aumentar el precio y los salarios”

“La situación nos preocupa mucho porque la gran distribución, de momento, no nos admite subir un par de céntimos y, en cambio, nuestros costes se han disparado. Esto es una cadena y, todos tenemos que asumir pequeños aumentos, incluidos los consumidores, pero también hay que subir los salarios”, cuenta el presidente de Lacturale, Juanma Garro. Explica que los piensos han subido un 25% en seis meses, que el gasóleo y el cartón donde envasan la leche, también. “Lo de la luz ya es increíble. Pagaba en la granja 5.000 euros al mes en luz. El año pasado puse todo led y placas solares y la factura bajó a 3.000. Pues en septiembre he pagado 8.000 euros. Hay que analizar bien lo que está pasando”.