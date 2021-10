autismo en el que ha presentado en primicia el cortometraje 'Bulit escucha a la naturaleza' que compite por hacerse con una nominación a los premios Goya que otorgará la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el próximo 12 de febrero en Valencia. En el acto han participado el artista Mikel Urmeneta, director creativo del cortometraje, y los periodistas Juan Ramón Lucas y Mariló Montero, que también han colaborado de manera altruísta en un proyecto creado para sensibilizar, concienciar y educar sobre el autismo a través de la animación. CaixaBank ha celebrado este jueves un evento virtual dedicado alen el que ha presentado en primicia elque compite por hacerse con una nominación a los premios Goya que otorgará la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el próximo 12 de febrero en Valencia. En el acto han participado el artista, director creativo del cortometraje, y los periodistas, que también han colaborado de manera altruísta en un proyecto creado para sensibilizar, concienciar y educar sobre el autismo a través de la animación.

El responsable de Acción Social de la Dirección Territorial Ebro de CaixaBank, Javier Muñoz, ha sido el encargado de dirigir el evento y presentar a los distintos participantes. En su intervención, Muñoz ha destacado que CaixaBank canaliza a lo largo del año aportaciones económicas de la Fundación La Caixa para atender a necesidades sociales en todo el territorio. “Gracias a su capilaridad territorial, nuestra red de oficinas puede realizar esta labor de detección de proyectos de entidades sociales locales como la Asociación Navarra de Autismo - ANA”. En los últimos cinco años, la Fundación La Caixa y CaixaBank han destinado en Navarra más de 150.000 euros a diversas iniciativas relacionadas con la inclusión plena de las personas con transtorno del espectro del autismo en la sociedad.

A continuación, la presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, Amaya Ariz, ha explicado en qué consiste este trastorno del neurodesarrollo que afecta de por vida a la persona en distintas áreas del desarrollo, en la percepción del medio y de sí misma. Amaya Ariz ha relatado el giro que experimentó su vida cuando su hijo Mario fue diagnosticado de autismo y cómo decidió formarse, trabajar y poner en marcha una Asociación que ayudara a las personas que se encontraban en la misma situación a encarar el diagnóstico de la mejor manera posible. La Asociación comenzó con cuatro familias y hoy son más de 300 que realizan diferentes acciones como formación on line, intervención terapéutica o la escuela de verano.

Uno de sus últimos proyectos ha sido precisamente el de 'Bulit escucha a la naturaleza', un cortometraje que tiene como protagonista a un niño (un torito humanizado) de 8 años con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) que descubre que la naturaleza puede comunicarse con él. Una margarita le pide ayuda advirtiendo que llega una tormenta que asolará el bosque y el pueblo. Nadie presta atención a Bulit, excepto sus amigos, la oveja Karmelia y el mono Witib. Juntos, guiados por Bulit y la Naturaleza, intentan que no suceda la catástrofe.

En la producción han participado personajes conocidos como Eva Hache, Karra Elejalde, El Gran Wyoming, Pablo y Mafalda Carbonell, Raquel Sánchez Silva o Mariló Montero, así como los propios niños con TEA de la Asociación Navarra de Autismo, quienes pusieron voz a su protagonista y reinterpretaron los personajes creados por el director del proyecto, el artista Mikel Urmeneta.

MIKEL URMENETA, JUAN RAMÓN LUCAS Y MARILÓ MONTERO

Precisamente Mikel Urmeneta ha sido uno de los invitados al CaixaBank Talks que, acompañado de Joel Ubeda, uno de los niños con TEA que han participado en el proyecto, ha mostrado el proceso que siguió para que los chavales redibujaran sus diferentes creaciones. Urmeneta ha asegurado que se vio muy sorprendido por la extraordinaria habilidad de Joel para el dibujo, algo que ha demostrado en directo reproduciendo, como en un espejo, el personaje central del cortometraje sin distinguirse apenas del original. Para Mikel Urmeneta, que lleva años realizando los pictogramas que la Asociación Navarra de Autismo - ANA ha colocado en empresas e instituciones, la experiencia ha sido muy enriquecedora porque “me he dado cuenta de que mis dibujos tienen una conexión con el mundo del autismo que jamás hubiera imaginado. Es increíble cómo me he comunicado con Joel. Parecía magia”.

Juan Ramón Lucas, director del programa 'La Brújula' de Onda Cero, ha sido otro de los participantes en el evento. Colaborador de la Asociación desde hace ya varios años “desde el momento en que leí el libro que Amaya Ariz escribió contando su experiencia (La Alegría muda de Mario)”, ha asegurado que por una vez, y sin que sirva de precedente, “humanizar a los animales, sirve también para humanizar a las personas”.

Mariló Montero, por su parte, ha pedido que se tenga en cuenta, a la hora de ver el cortometraje, el tremendo esfuerzo que los niños y niñas con TEA han hecho para poder poner las voces de los personajes, o reinterpretar los dibujos. Además, ha agradecido a la Aasociación Navarra de Autism o- ANA la labor que realizan para visibilizar un trastorno del que todavía se desconoce mucho.

El acto lo ha cerrado la directora territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, quien ha destacado el fuerte compromiso social de la entidad “que se desarrolla con el esfuerzo de las personas que forman parte de nuestra red de oficinas. Gracias a ellas, todos los años, miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias pueden acceder a ayudas económicas de Fundación La Caixa para sacar adelante sus programas”.