Becar a los repudiados en India

Una asociación creada por una vecina navarra está contribuyendo a la formación de 403 niños olvidados en India. Viven en el distrito de Kandhamal, situado en el estado de Orissa, al este del país, y son los más desfavorecidos de entre los más necesitados. Pertenecen a los denominados como ‘intocables’ -la clase más pobre y discriminada- y, además, son cristianos. Esto los convirtió en blanco de una masacre en 2008 que dejó casi un centenar de muertos y cerca de 54.000 desplazados.

“El hinduismo es la religión más extendida en India, aunque no es la oficial. Otras están mal vistas”, explica, presidenta de. La portuguesa, que llegó a Pamplona en 1990 y fundó la) en 1996, conoció la historia de este sector de la población de la mano de, testigo de los sucesos y autor del libro: there are no more cheeks to turn. Una traducción aproximada sería que ya no quedan otras mejillas que poner.