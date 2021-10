Gimeno dice que la jornada escolar continua se estableció de acuerdo a criterios de "seguridad y prevención"

jornada escolar continua se estableció en la Comunidad "en base al uso del comedor" y según "las cuestiones más interesantes en cuanto a seguridad y prevención". El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno , ha manifestado este jueves que lase estableció en la Comunidad "en base al uso del comedor" y según "las cuestiones más interesantes en cuanto a seguridad y prevención".

En respuesta a una pregunta oral de Geroa Bai en el pleno del Parlamento, Gimeno ha dicho que "el 2 de septiembre tuvimos la reunión con Salud y el 22 se conoció el informe epidemiológico que hablaba de parámetros de normalidad".

El consejero ha indicado a Geroa Bai que "porque ustedes digan que no ha habido diálogo no significa que no lo haya habido, me he reunido con las familias, con asociaciones de directores... una cosa es consultar y otra cosa es estar de acuerdo".

Ha expuesto que hay un orden ministerial que es de obligado cumplimiento y que "rige en esta Comunidad y en todas las demás". "A partir de ahí se hace la orden foral que tiene en cuenta ese marco normativo y se establecen las medidas", ha explicado, para indicar que "Salud traslada criterios y nos indica cuestiones que pueden ser de interés y se trasladaron los riesgos de los comedores, las vacunaciones, las variantes del virus y se establece que la educación presencial era un derecho".

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha pedido al consejero que "escuche a la comunidad educativa y tome las decisiones en Navarra y mirando a Navarra". "Nos preocupa profundamente el manto de técnico en el que lleva envuelto toda la legislatura, que un consejero funcione como si fuera un técnico, a las órdenes de un Ministerio", ha dicho.

Según ha expuesto, "es un cargo político y representa a un Gobierno de coalición y además de para quién gobierna deberá tener muy claro con quién y ahí se sitúan los agentes que han salido a la palestra en este tiempo a reclamar su atención, escúcheles, muestre más empatía y flexibilidad".