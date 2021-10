Salud se propone recuperar los niveles de Atención Primaria cercanos a los previos a la pandemia

Atención Primaria a quien lo necesite y recuperar niveles de atención presencial cercanos a los previos a la pandemia (60-70%). "Quien necesite una atención presencial la tendrá por el profesional preciso", ha asegurado la consejera de Salud, El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra se propone lograr de aquí a final de año atender en un plazo máximo de 24-48 horas ena quien lo necesite y recuperar niveles de atención presencial cercanos a los previos a la pandemia (60-70%). "Quien necesite una atención presencial la tendrá por el profesional preciso", ha asegurado la consejera de Salud, Santos Induráin.

Así lo ha señalado la consejera en una comisión parlamentaria, a petición propia, para hacer balance de lo que va de legislatura, y en la que ha destacado que ese objetivo de atención presencial no sólo es para la Atención Primaria, sino para "todo el sistema sanitario, también salud pública y laboral".

Induráin ha remarcado que la Atención Primaria, una "prioridad absoluta" para Salud, "ha tenido un papel esencial en la Covid", atendiendo a más del 90% de los de casos y tomando parte importante del proceso de vacunación.

Según ha dicho, la Atención Primaria "llega con problemas antiguos y con otros aflorados durante este año, pero también con fortalezas durante esta experiencia Covid". Y ha remarcado que la hoja de ruta que planea salud en este ámbito tendrá tres patas: "Infraestructuras; refuerzos y consolidación de los recursos humanos, con incorporaciones de Enfermería y OPE previstas; y las modificaciones a nivel normativo y organizativo".

Además de la Atención Primaria, otra de las prioridades del departamento para lo que resta de legislatura serán las listas de espera, con niveles "muy altos" en listas de primeras consultas, aunque "similares", por ejemplo, a finales de 2014 sin Covid. Ha hablado, además, de "una cierta estabilidad en las de operaciones quirúrgicas" fruto de la apuesta durante los meses de Covid por "desprogramar lo mínimo".

La salud mental y la salud pública son otros ámbitos prioritarios citados por la consejera, para quien la pandemia "ha confirmado que el sistema sanitario necesita unas herramientas de gestión que sean más flexibles que las actuales", al igual que "tenemos que actualizar la normativa básica de salud".

Induráin ha remarcado que "estamos ante un año y una legislatura inevitablemente marcada por la pandemia en todos los niveles y especialmente en salud". De modo, que ahora toca "pasar página de la Covid-19, pero leyendo su contenido y tomando nota de lo aprendido de todo lo que ha supuesto esta pandemia con la sensación de que, con aciertos y errores, se ha logrado dejar atrás de una forma bastante aceptable". "El tiempo pondrá a cada cual en su sitio", ha subrayado.

Según ha indicado la consejera, "una de las lecciones aprendidas" ha sido "la importancia de reforzar, fortalecer y actualizar el ecosistema de salud desde el liderazgo de la red pública de cara al futuro". Y ha remarcado que "esto tiene ingredientes presupuestarios, pero también normativos y organizativos".

"La Covid no ha sido cualquier cosa ni una excusa para nada. Ha sido un enorme reto y desafío constante. Creo que el sistema sanitario, la sociedad y sus representantes públicos han sabido estar a la altura ante un fenómeno para el que hay que remontarse igual un siglo si se quiere encontrar algo parecido", ha subrayado.

Al margen de la pandemia, como cuestiones "importantes" impulsadas por el departamento en lo que va de legislatura la consejera ha citado el decreto foral para garantizar el derecho a la eutanasia, la transferencia de atención sanitaria penitenciaria, la oferta de más plazas MIR, la colaboración interautonómica, la colaboración interdepartamental, la hemodiálisis en Tudela o la nueva UCI en Estella.

NA+: "LA SANIDAD ESTÁ MUCHO PEOR"

En el turno de los grupos parlamentarios, Cristina Ibarrola, de Navarra Suma, ha reprochado a la consejera que con su intervención en la comisión "ha pasado pagina", ya que "no ha rendido cuentas, no asume su responsabilidad". "No es casualidad que Navarra haya estado entre las peores regiones en incidencia en cuatro de las cinco olas de Covid-19 o que salga de la pandemia como segunda comunidad de más casos por habitantes", ha expuesto la representante de NA+, quien ha criticado que aunque la consejera "se ponga una venda en los ojos, el sistema sanitario público cada día se ha deteriorado mas". "Hoy la sanidad está mucho peor y queda todo por hacer. Este Gobierno se ha llevado por delante la sanidad navarra", ha aseverado.

Por el contrario, la socialista Patricia Fanlo ha remarcado que el Gobierno foral se ha encontrado con el mayor reto de los últimos 100 años, el reto de gestionar la mayor pandemia mundial de los últimos tiempos" y ha recordado que "durante 18 meses el Covid no ha dado tregua". "No dudamos de que se han cometido errores, los ha habido, pero siempre desde el convencimiento de que todos los profesionales sanitarios y la consejería siempre han priorizado la salud de la vida de los navarros por encima de otros intereses", ha expuesto, para apelar "al consenso y entendimiento" entre grupos políticos ante "los retos en salud".

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha dado las gracias por el "esfuerzo y trabajo" del departamento y los profesionales en estos meses de pandemia. Ha considerado "evidente" que "gran parte de los problemas importantes de la sanidad navarra, que teníamos planeados al inicio de legislatura, han sido ralentizados en gran manera por la pandemia" y ha remarcado que el "principal problema que tenemos ahora" es la Atención Primaria. "Llevamos demasiado tiempo dándole tiempos a los diagnósticos, necesitamos medidas para empezar a funcionar", ha reclamado Ansa, quien también ha pedido trabajar en lo referente a la salud mental o las listas de espera.

En representación de EH Bildu, Txomin González ha considerado que la pandemia "ha dejado en evidencia la precariedad que tenemos en infraestructura en la sanidad pública". "Podríamos haber duplicado las camas hospitalarias o las consultas de Atención Primaria, es muchísimo el dinero que se ha dejado de invertir en 20 años", ha apuntado el parlamentario de la coalición abertzale. A su juicio, "necesitamos herramientas para afrontar los retos, como la ley foral de Salud" y también ha defendido "una normativa que permita afrontar también la organización de los recursos humanos y por lo menos su proyección de futuro".