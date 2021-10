Ana Ollo dice que no valorar el euskera en la OPE de Enfermería "discrimina" a los opositores y a la ciudadanía

Así se ha pronunciado Ana Ollo en una comisión parlamentaria, a petición propia, para hacer balance de la mitad de legislatura en el departamento, en la que ha comentado que el Gobierno está trabajando en una normativa, tras la sentencia del TSJN que anuló el euskera como mérito en parte de la Comunidad, y ha dicho que "debe ser aprobada cuanto antes para evitar situaciones" como la que ha afectado a la OPE de Enfermería.

Según ha detallado, en dicha OPE "el euskera no se valorará en la zona mixta y sí el inglés, francés y alemán, una situación que discrimina no solo a nuestra lengua, también a los opositores y va en contra de la ciudadanía que tiene recogida en la ley del Euskera el derecho a ser atendidos en la Administración en su propia lengua".

Ollo ha recordado la sentencia del TSJN que anulaba el euskera como mérito en el acceso y provisión de puestos de trabajo en la zona mixta y no vascófona. Según ha dicho, vienen trabajando en el Ejecutivo en una normativa que al menos en la zona mixta recoja esa valoración, "no en la zona no vascófona", un criterio, ha dicho, que "no compartimos". Ha defendido que esta normativa "debe ser aprobada cuanto antes para evitar situaciones como la que ha afectado a la mayor OPE de Enfermería de Navarra".

En su intervención, la consejera ha explicado que su departamento tiene previsto aprobar en las próximas semanas tres planes, el II Plan Estratégico del Euskera, el I Plan Estratégico de Convivencia y el I Plan de Acción Exterior.

Ha precisado que se espera aprobar el II Plan del Euskera a finales de año y ha detallado que da continuidad al I Plan para "promocionar el uso del euskera en ámbitos como el ocio, el tiempo libre, el deporte, la cultura, los medios, las redes sociales..., dotar de los recursos que posibiliten que la ciudadanía navarra acceda en igualdad a aprender el euskera, mejorar la capacitación de las Administraciones para dar servicio en euskera y vincular el euskera con valores positivos como elemento de cohesión social en una sociedad diversa".

Según ha dicho la consejera, "uno de cada cuatro jóvenes de Navarra ya es bilingüe en euskera y castellano, jóvenes que no entienden la confrontación política en torno a la lengua".

En cuanto al área de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, la consejera ha manifestado que "es nuestro deber cimentar la convivencia" en una sociedad diversa. Ha señalado que continuarán el trabajo en la exhumación e identificación de las víctimas de la violencia consecuencia del golpe del 36, "114 cuerpos recuperados desde 2015". "Damos respuesta así al legítimo deseo de los familiares de conocer lo que ocurrió con esas víctimas", ha expuesto.

Ha añadido que continúan con el impulso a los homenajes institucionales, "superando el olvido al que fueron relegadas las víctimas del franquismo", y con la retirada de la simbología franquista.

Ollo ha defendido que "todas las víctimas merecen ser reconocidas sin equiparaciones" y ha destacado que "Navarra ha sufrido de manera especial en los últimos años el terrorismo de ETA". Ha explicado que en breve promoverán un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos para que "los ayuntamientos garanticen que los espacios públicos de sus municipios sean ámbitos de convivencia sin actos, ni mensajes ni iconografía que justifiquen la violencia terrorista".

Sobre Acción Exterior, Ana Ollo ha comentado que su objetivo es "posicionar a Navarra en Europa, en el mundo, como actor global que busca alianzas en beneficio de su comunidad". Ha dicho que en pocas semanas será aprobado un Plan de Acción Exterior con la vocación de "ubicar a Navarra con voz propia en el contexto internacional".

La consejera ha manifestado que "este Gobierno se identifica plenamente con los valores de la Unión Europea" y ha añadido que "nuestro reto a futuro es continuar mejorando el posicionamiento de Navarra como región competitiva". Ha destacado además la participación de la Comunidad foral en la Eurorregión.

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha señalado, sobre memoria histórica, que "no creo que lo que se ha hecho se haya hecho mal", ha dicho que "es básico localizar los restos y honrar la memoria" de las víctimas de 1936. En el ámbito de paz y convivencia, ha destacado el Plan de Convivencia, en el que ha pedido que "no soslayen lo esencial". "La violencia de ETA era una violencia vicaria, asesinar a unos pocos para callar a cientos de miles", ha comentado, para indicar que "el problema es que hay un sector de la sociedad que no hace autocrítica, que incluye decir en voz alta que terrorismo es terrorismo". Y en política lingüística, ha afirmado que "nadie pretende erradicar el euskera" y ha dicho, sobre el Plan del Euskera, que "a este paso se les va a pasar el arroz".

La socialista Inma Jurío ha manifestado que "se debe prestigiar el euskera" y ha recordado que "no es una lengua oficial en todo el territorio". Ha manifestado que hay "discrepancias" entre los grupos en torno al euskera en el acceso a la Función Pública y "hemos sido capaces de llegar a acuerdos que igual no nos satisfacen totalmente a todos pero que nos permitirán abordar este tema". En memoria histórica, ha comentado que "estamos trabajando en saldar una deuda con el pasado" y sobre el terrorismo de ETA ha opinado que "muchas veces se nos ha atacado injustamente" y ha puesto en valor el Plan de Convivencia para que "no se utilicen las plazas públicas para revictimizar a las víctimas y considerando héroes a quien hizo mal en una sociedad".

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha respondido a Jurío que "no hay discrepancias entre partidos" en torno a la OPE de Enfermería, sino que "hay discrepancias en el Gobierno, que no está de acuerdo en cómo se ha actuado en esta OPE y que es reconducible; se puede corregir donde se valora como requisito el inglés, el francés y alemán y no como mérito el conocimiento del euskera". "Existe una orden foral de 2011 que permitiría subsanar temporalmente esto", ha dicho. En memoria reciente, ha dicho que está "totalmente de acuerdo" en "superar los 'kanporas".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha defendido que sea Euskarabidea quien lleve la política lingüística del Gobierno y en el II Plan "hay que dar pasos más decididos" en torno al aprendizaje de euskera. En convivencia, ha indicado que "cuando el euskera se toma como lengua de tercer nivel, es muy difícil hablar de cohesión social y convivencia política".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha expuesto que "es de justicia reivindicar nuestros derechos lingüísticos" y ha criticado por ejemplo que "el porcentaje de plazas bilingües en el departamento de Cohesión Territorial es del 0,39%". "Euskarabidea tiene un trabajo importante", ha dicho, para defender por otro lado políticas "de recuperación de la memoria".

Desde I-E, Marisa de Simón ha destacado el trabajo en memoria histórica y sobre política lingüística ha abogado por la "promoción y protección del euskera, la progresividad y la voluntariedad". Sobre la OPE de Enfermería, "se sigue generando una confrontación gratuita, por intereses partidistas". "No tiene ningún sentido que en una OPE se eliminen determinadas lenguas en el baremo de méritos", ha dicho, para esperar que el Gobierno foral "supere esta cuestión y tome decisiones correctas".