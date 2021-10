Las federaciones de familia piden mantener la jornada continua todo el curso

Que se mantenga la actual jornada continua durante todo el presente curso escolar. Esto es lo que reclaman las federaciones de padres y madres de Navarra: Herrikoa (apymas de escuela pública), Sortzen (apymas de centros públicos del modelo D), Britila (British-PAI) y Concapa (confederación católica de apymas, con presencia myoritaria en la concertada). Las cuatro emitieron ayer un comunicado conjunto justificaron su propuesta a departamento de Educación en “la dificultad que entraña para las familias un cambio de jornada en el mes de enero”. “Advertimos de ello ya el pasado mes de mayo, cuando se publicó el primer protocolo, y ahora por fin el consejero parece haberse dado cuenta de ello”, señalan.

Si bien, insistió en que será la comunidad educativa (docentes, no docentes y familias) la que determine con qué horario seguir el resto del curso (de enero a junio): si con la jornada continua actual o con la partida. Las federaciones hacen así alusión a unas declaraciones realizadas el viernes por el titular de Educación, Carlos Gimeno, quien consideró que "los cambios a mitad de curso no son los más recomendables".

“Todos los centros de nuestra Comunidad deben poderse acoger a un proceso de cambio de jornada con la reflexión y las garantías de que dicho cambio está soportado por un proyecto educativo de centro que requiere de un trabajo que, en las circunstancias y los tiempos actuales, no va a poder darse”, argumentan Herrikoa, Concapa, Britila y Sortzen. “Creemos firmemente que las familias deben votar qué jornada quieren para sus hijos e hijas, pero no es menos cierto que este procedimiento debe realizarse en un plano de serenidad, sin prisas, con posibilidad de consultar todas las alternativas y recibir cuanta más información mejor. Y entendemos que estos requisitos no se dan en la situación actual. La intención del departamento de Educación de abrir un proceso exprés para realizar una votación tan trascendente para las comunidades educativas como es el cambio de jornada supone un grave perjuicio para las mismas si se realiza en la situación actual”.

En esa línea, las representantes de las familias acusan al consejero Carlos Gimeno de, “en lugar de asumir las consecuencias de las decisiones que unilateralmente tomó”, pretender ahora “pasar la pelota a las comunidades educativas para que decidan algo que debe hacer él, exponiendo a la comunidad educativa a una previsible confrontación entre familias cuya consecuencia más probable es la ruptura del buen clima educativo”.

CONTRA EL PROTOCOLO

Por otro lado, las federaciones afirman que el protocolo ante la covid diseñado por Educación y que rige el día a día de los centros “carece de base sanitaria”. De ahí que exijan que los colegios “recuperen la normalidad previa a la pandemia, a excepción de las medidas preventivas aún vigentes en materia sanitaria”.

“Las familias navarras nos preguntamos cómo es posible que no existan restricciones sanitarias en ningún sector de nuestra sociedad, ya que según el propio departamento de Salud ha finalizado la pandemia, pero nuestros hijos e hijas sigan sometidos a unos estrictos protocolos en los centros educativos”, afirman Herrikoa, Concapa, Britila y Sortzen, que concretan sus demandas de cara a la flexibilización de medidas: la posibilidad de interacción del alumnado en el patio entre iguales; la eliminación de la mascarilla en clase de Educación Física; que se combine el sistema de tutorías online con las presenciales, a elección de la familia; y revisar la necesidad de sectorización de los centros educativos. “Nuestros hijos e hijas se merecen recuperar la normalidad en las aulas”, sentencian.