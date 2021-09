'Déjame que te cuente', un podcast muy familiar para hablar de lo que nos interesa

'Déjame que te cuente' es una invitación a la tertulia y la confidencia. Un espacio virtual pero muy real. Como si estuviéramos tomando un café o un vino con un amigo íntimo, con el que hablamos de lo que de verdad importa. ¿Y qué es? El amor o el desamor, las discusiones con la pareja, ese hijo adolescente que nos trae locos o ese bebé que no para de llorar o que no come. La vuelta al trabajo tras una baja maternal, la enfermedad de una madre, el cuidado de un padre en una residencia de ancianos, el cáncer o la depresión de esa amiga, un niño con dislexia o TDAH con problemas escolares, las dificultades para llegar a fin de mes o el querer compaginar (sin renunciar), y no saber cómo, estar presente en casa pero no perder oportunidades laborales. En definitiva, ese querer (o intentar) ser feliz. En la vida y el trabajo. ¿Te suena? Pues de todos estos asuntos y muchos más, hablaremos en un nuevo podcast de Diario de Navarra.

Con el título, 'Déjame que te cuente', igual que comienza la canción 'La flor de la canela' de María Dolores Pradera, la periodista Sonsoles Echavarren abordará y te contará estas realidades. ¿Te animas a seguirlo? Al margen de este primero, que es una presentación, una puesta de largo, los podcast los podrás seguir todos los viernes en la web del periódico y en otras plataformas digitales (Spotify, iVoox, Google Podcast...). ¡Te esperamos!

A continuación, puedes escuchar el primer capítulo del podcast.