La pandemia lleva la emancipación juvenil en Navarra a mínimos históricos

emancipación de jóvenes navarros a mínimos históricos, con solo un 14,4 % de los menores de 30 años independizados en el segundo semestre del año, y ha agudizado los problemas de acceso al empleo, con una tasa de desempleo juvenil del 24,6% y una temporalidad del 61,6%. La pandemia ha hundido lacon soloen el segundo semestre del año, y ha, con una tasa dedel 24,6% y una temporalidad del 61,6%.

Así se desprende del último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil referente al segundo semestre de 2020, que ha sido presentado por el presidente del Consejo de la Juventud de Navarra (CJN), Juan Gutiérrez, la presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Elena Ruiz y el sociólogo del CJE, Joffre López.

Según ha detallado López, en el segundo semestre del 2020 solo el 14,4% de los menores de 30 años estaban independizados, por debajo de la media estatal, que cuenta con la peor cifra en lo que va de siglo (15,8%).

Esta, ha explicado López, es una de las tasas de emancipación juvenil más bajas de España, sin embargo entre las personas de 30 a 34 años esta tasa se incrementa hasta el 77%, la segunda más alta de España, y existe una mayor relación entre la emancipación y la finalización de estudios superiores.

Con un precio de la vivienda en alquiler estable en los 696 euros de media, para que una persona joven pueda emanciparse en solitario debería destinar el 75,6% de su sueldo al alquiler y los suministros, resultando más accesible la opción del piso compartido al suponer un desembolso medio del 32,7% de los ingresos.

Esto, ha indicado López, viene acompañado de un empeoramiento de la situación laboral, pues desempleo juvenil alcanzó el 24,6%, casi tres puntos más que el semestre anterior a pesar de que “los datos postpandemia deberían ser algo mejores por el crecimiento económico”.

La tasa de actividad se mantuvo por debajo del promedio estatal con el 52,4% de los jóvenes en situación de inactividad y el61,6% de los asalariados estaban contratados de manera temporal.

Según ha puesto de manifiesto Gutiérrez, “se ha generado una expectativa sobre la juventud que era falsa” y eso está afectando a la salud emocional de este colectivo".

"Hemos crecido las últimas generaciones en un contexto en el que nos decía estudia, esfuérzate y luego encontrarás un empleo en condiciones y te podrás ir de casa y hacer tu vida”, pero “los datos demuestran que no se está cumpliendo”, ha explicado.

Esto, ha señalado, se une a una situación de pandemia que “ha truncado” su modelo de ocio y en la que han sido “el colectivo más estigmatizado sin que nadie se preocupara” por sus necesidades y problemáticas.

A juicio de Ruiz, “la juventud necesita ver que está en el centro de las políticas” puesto que en la actualidad “queda relegada siempre a un segundo plano” y “no se hacen unas políticas específicas” para este colectivo, lo que genera “una falta de creencia en el sistema” y “ una situación de frustración importante”.

“Sabemos que hay cambios que no se pueden dar de una manera rápida, pero sí es necesario plantear una reforma para solucionar alguna de estas cuestiones”, ha indicado asegurando que “existen una serie de problemas estructurales que no se atajan de manera valiente” y pidiendo que en esta crisis no se vuelva a dejar a la juventud atrás.

Gutiérrez ha puesto en valor el Plan Foral de Juventud y el Plan Foral de Empleo de Navarra y ha manifestado “la total disposición del Consejo para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones”.

En este sentido, ha propuesto la creación de una “comisión de seguimiento y coordinación de los diferentes planes y fondos que se destinarán a la situación laboral de la juventud con el fin de darles coherencia y sacar el máximo rendimiento de todos ellos”.