Los hosteleros apremian a Salud a que autorice el consumo en barra

hosteleros navarros reclaman de manera “urgente” que el autorice el consumo en la barra de los establecimientos. Consideran que mantener esta restricción ya no tiene ningún sentido y que, por tanto, eliminarla no admite más demora. Reivindican su derecho a atender a los clientes en la barra en un momento de un bajo número de contagios. Losde manera “urgente” que el Gobierno de Navarra . Consideran que mantener esta restricción ya no tiene ningún sentido y que, por tanto, eliminarla no admite más demora. Reivindican su derecho a atender a los clientes en la barra en un momento de un bajo número de contagios.

En estas ideas coinciden las principales asociaciones de hosteleros de la Comunidad foral. “Lo que necesitamos ya es la apertura de las barras. Y lo esperamos a la mayor brevedad. Para nosotros es importantísimo”, afirma la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Ana Beriáin.

La directiva explica que comunidades como La Rioja tiene permitido el consumo en barra desde junio. “Y sus datos de contagios no han sido malos. Han sido mejores que lo de Navarra. Si otras comunidades ya han abierto la barra, nosotros también lo queremos”, agrega Bariáin. Añade que el consumo en barra supone “hasta el 60%” de la facturación en muchos bares “porque la barra supone una rotación importante de clientes”.

LA RIOJA, "DESDE JUNIO"

El portavoz de la asociación Anapeh , Juan Carlos Oroz, se manifiesta en el mismo sentido. “El único paso adelante que, en verdad, ya se pueden dar en el sector es el consumo en barra y en el Gobierno de Navarra están empeñados en no darlo. Te dicen que no puede ser, pero La Rioja lleva meses con este permiso, desde junio. Y ahora, ya está autorizado en muchas otras comunidades autónomas. Al final, como siempre, en Navarra los hosteleros estamos con las mayores restricciones en tiempo y en forma de todo el país”, apunta.

Para el gerente de la asociación de hosteleros del Casco Antiguo, Carlos Albillo, sin la apertura de barras “un grueso de establecimientos no rentabilizan su negocio”.

SANCIONES EN EL 'JUEVINTXO'

siete establecimientos de hostelería del Mientras reivindican que se permita el consumo en barra, durante la noche del pasado juevesdel Casco Antiguo fueron denunciados por la Policía Muncipal de Pamplona por incumplimientos de medidas sanitarias, especialmente por permitir consumir en barra. Según la última orden foral 34/2021, avalada por el TSJN y en vigor hasta el 1 de octubre, se mantiene la citada prohibición.

Preguntado sobre estas sanciones, el portavoz de Anapeh y del bar Chez Belagua, en la Estafeta, Juan Carlos Oroz, comenta lo siguiente: “No se puede poner la mano en el fuego por todo el mundo, pero una mayoría cumple y lo hace a rajatabla. Eso no quita que alguien use la barra para servir bebida que va a ir la calle o cosas que no se pueden hacer”.

Oroz recuerda que, según la normativa, la barra debe solo debe usarse para recorger bebida que se va a llevar a una mesa del local. “No siempre resulta fácil, como camarero, controlar todo”

La primera noche con discotecas restó presión al Casco Viejo, según hostelería

“Durante la noche del jueves, en el centro de Pamplona hubo menos aglomeración de personas, con lo cual se confirmó nuestra teoría de que la apertura del ocio nocturno, con discotecas y bares de copas, podía disolver la masificación del Casco Antiguo, a pesar de la incredulidad que el Gobierno de Navarra mostraba a esta posibilidad”. Con estas palabras valoraba el hostelero y portavoz de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh), Juan Carlos Oroz, la primera noche con la ampliación de horarios en la hostelería y, en especial, de las discotecas, que pudieron cerrar a las 4.30 de la madrugada del viernes, en lugar de a la 1. “El jueves por la noche hubo una afluencia de público razonable y creo que, en la inmensa mayoría de los casos, civilizada”, agregaba.

Desde las 00.00 horas del viernes, las discotecas pueden abrir hasta las 4.30 de la madrugada; los bares de copas, hasta las 3 y el resto de la hostelería (restaurantes, bares y cafeterías), hasta las 2. Hasta entonces, disfrutaban de un mismo horario de cierre (la 1 de la madrugada).

Según el presidente de la Asociación de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas de Navarra (Asbana), Carlos Tabar, La práctica totalidad de las discotecas abrieron con el nuevo horario. Entre las que no levantaron la persiana está Canalla, que lo hará la próxima semana.

La presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Ana Beriáin, aplaudió la flexibilización de los horarios. “Es un avance importante para recuperar el horario normal del ocio nocturno. Siempre hemos defendido que abrir el ocio nocturno era positivo, una medida adecuada para intentar evitar tanto botellón y que la gente pueda tener más espacios para disfrutar del tiempo libre en un ocio controlado”, indicaba. Con todo, consideraba que se podía avanzar “mucho más”. “En el País Vasco y en otros sitios ya han permitido que los clientes usen la pista de baile si llevan mascarilla”.

Bares de copas: se mantiene que el consumo sea sentados en mesa

​Los 320 bares con licencia especial que existen a lo largo y ancho de la Comunidad foral de Navarra vieron ampliado su horario a partir de la medianoche del jueves al viernes. En lugar de poder cerrar a la 1 de la madrugada se les permitía echar la persiana a las 3, dos horas más tarde. La entrada en vigor de la orden foral 34/2021, recién avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), ha traído esta novedad de horario. Sin embargo, la norma mantiene que los clientes de estos establecimientos, según subrayan los propios hosteleros, deben consumir sentados en una mesa. “No se entiende que en las discotecas ya puedan estar de pie diez personas y en las mesas altas en la calle solo puedan tomarse algo dos personas y que, además, deben estar sentadas. Es un absurdo”, valora el portavoz de la asociación de hosteleros Anapeh, Juan Carlos Oroz.