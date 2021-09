Renfe solo mantiene en Navarra la mitad de los trenes previos a la covid

-trenes de alta velocidad Alvia y media distancia- la operadora sólo ha recuperado alrededor del 50% de las frecuencias diarias directas que tenía antes del coronavirus. Aunque la sociedad va recuperando un grado importante de normalidad en los últimos meses, Renfe aún no ha restaurado la totalidad de trenes que ofertaba en Navarra antes del inicio de la pandemia. Según fuentes del comité de empresa, en este momento, en trenes destinados al transporte público- la operadora sólo ha recuperado alrededor delde las frecuencias diarias directas que tenía antes del coronavirus.

SITUACIÓN ACTUAL

La conexión más importante, con la capital española, disponía antes de marzo de 2020 de cuatro frecuencias diarias con salida desde Pamplona y, en este momento, solo hay dos (uno por la mañana y otro por la tarde).

Con Barcelona, el número de relaciones diarias desde la capital navarra era de cinco y, en este momento, solamente dos. Con la vecina Zaragoza han bajado de ocho a cinco, aunque en los últimos días se ha habilitado otro tren los domingos con destino a la ciudad maña enfocada principalmente a universitarios.

Con Galicia se ha bajado de dos trenes directos a solo uno y a Vitoria, de cinco a tres. Solamente el destino Pamplona Irún no ha visto reducidas las frecuencias porque no había más que una y no se ha eliminado.

En esta coyuntura, los maquinistas abogan por restaurar la totalidad de las frecuencias para evitar, entre otras situaciones, trenes abarrotados de gente y quejas de usuarios por la reducción de la oferta. La compañía, en cambio, sostiene que la actividad de los trenes se acompasa con la demanda que, asegura, no ha crecido de forma notable en los últimos meses. Además, señalan que el aumento de las reuniones en plataformas online ha reducido los viajes de empresa.

DESATENCIÓN AL CIUDADANO

Sin embargo, los maquinistas tienen su propia versión de lo que ocurre en Renfe, a la que critican por su mala gestión de recursos humanos y aseguran que si la oferta de trenes no se está restaurando es debido, simple y llanamente, a que falta plantilla.

El sindicato de maquinistas ferroviarios (Semaf), que representa al 85 % de los maquinistas, denuncia que Renfe “deja literalmente tirados a los usuarios, programa trenes para los cuales no tiene personal ni vehículos y está llevando el sistema al colapso”.

TRENES SIN INTERVENTOR

Semaf es mayoritario en el comité de empresa de Navarra, donde UGT y CC OO son minoritarios. “Las jubilaciones que se están dando no son cubiertas al 100% en las diferentes ofertas de empleo público que hay. Esto, en interventores , obliga a que haya trenes de regionales “que vayan solo con el maquinista”, apuntan desde el comité. “Los efectos son claros: pérdida económica por falta de control de los viajeros y que no se paguen billetes. También, sin interventor, falta información al viajero y, ante un incidencia en plena vía solo el maquinista podría ayudar”.

En cuanto a los maquinistas , apuntan que tampoco se reponen las plazas de quienes se jubilan. “No se aumentan la oferta de trenes porque con los maquinistas que hay no se puede cubrir el servicio, aunque la empresa diga que no hay demanda. Se suprimen trenes o hay que hacerlos con autobús”. Semaf ha convocado huelga para ocho días (el 30 de septiembre y el 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre). En Navarra hay una veintena de maquinistas y el sindicato mayoritario espera que UGT y CC OO secunden y se sumen a la convocatoria.