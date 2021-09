Las discotecas de Navarra se preparan para abrir este fin de semana

Las salas de fiesta y discotecas de Navarra se están preparando para abrir este fin de semana. Se muestran satisfechos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra haya avalado la propuesta del Gobierno de Navarra que les permitirá abrir desde este viernes en horario de las 18.00 horas de la tarde hasta las 4.30 de la madrugada

Así lo ha señalado este jueves el presidente de Asociación de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas de Navarra (Asbana) y responsable de Canalla, Carlos Tabar. "Creo que todos vamos a abrir de manera definitiva", apunta. Explica que hay dos razones por las que los responsables de la quincena de establecimientos de este tipo que hay en Navarra están animados a abrir.

Una, el nuevo horario del que dispondrán, diferenciado al resto de la hostelería (bares de copas abrirán hasta las 3 y el resto hasta las 2).

Y otra es la supresión de la sillas en el nuevo formato de apertura, donde los clientes entrarán por grupos y se ubicarán de pie en torno a una mesa alta o cubículo donde apoyar la bebida y, aunque no podrán usar las pistas de baile, sí podrán menear el cuerpo. "En caso de contagio, es lo mismo si estamos parados o moviendo el cuerpo alrededor de una mesa. La eliminación de la obligación de estar sentados hace que nuestro negocio tenga más lógica porque parecíamos salas de té", detalla.

Con todo, para Tabar la sensación es "agridulce". "Pretendíamos recuperar el horario hasta las 6.30 de la mañana ya que entendemos que no hay una incidencia alta de contagios y la mayoría de la población está vacunada. "¡Qué menos que pedir el 100% de nuestra actividad porque es nuestro derecho al trabajo! No compartimos eso de que: 'te dan una hora más'. No. No quitan dos horas. Ahora bien, es un avance en positivo a lo que teníamos y se acerca más a la normalidad".

CAMBIO DE HÁBITOS

Otra cuestión que Tabar tiene claro es que la pandemia ha cambiado el horario al que salen los jóvenes. "Ahora se sale para las 5 de la tarde porque ir a casa a la 1 se les hace pronto. ¿Qué va a ocurrir al abrir hasta las 4,30? Pues no sé si se saldrá a las 5 pero seguro que se va a ir antes a las salas de fiestas de lo que se acostumbraba en la anterior realidad", valora.