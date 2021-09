Navarra obtiene 50 sellos de calidad nacional por proyectos realizados en 18 centros educativos en el programa europeo eTwinning

Navarra ha obtenido un total de 50 sellos de calidad para 36 docentes de 18 centros educativos que a lo largo del curso 2020-2021 han participado en los proyectos europeos eTwinning. Un total de 1.442 estudiantes han formado parte de la mayor comunidad virtual de centros escolares de Europa.

Los Sellos de Calidad Nacional eTwinning son un reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado por los docentes en proyectos de excelente calidad. Para ello, el Servicio Nacional de Apoyo (SNA) eTwinning del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), evalúa la contribución individual al proyecto de cada docente que lo solicite.

El sello de calidad nacional ofrece un reconocimiento tangible para docentes y centros educativos del alto nivel que alcanzan sus actividades eTwinning. Motiva al alumnado a continuar participando y trabajando en actividades eTwinning. El alumnado puede recibir su Sello de Calidad de estudiantes cuando se concede a su docente el Sello de Calidad Nacional. Se demuestra de manera pública el compromiso del centro educativo con la calidad y la apertura a la cooperación europea.

La participación en el proyecto por parte del profesorado solicitante del sello de calidad debe pasar “un riguroso filtro” que incluye los siguientes criterios de selección: innovación pedagógica, cooperación equilibrada entre los centros educativos asociados, uso de la tecnología, plan de comunicación y de difusión de los resultados, evaluación del impacto del proyecto en la comunidad educativa del centro escolar y documentación de todos los pasos del proyecto.

Una vez más, la “firme apuesta” de los centros escolares de la Comunidad Foral por su participación en proyectos eTwinning de calidad ha tenido como resultado un incremento sustancial de docentes galardonados y en todas las etapas educativas pre-universitarias.

DOCENTES PREMIADOS

​

​Educación Infantil:



-Irati Torrecilla (CPEIP Monte San Julián, Tudela) con el proyecto The Amazing Kingdom

-Marisa Garde (CPEIP Huertas Mayores de Tudela) con Gesture&Sound

-Marisol Montañés (CPEIP Huertas Mayores, Tudela), con Gesture & Sound y también por el proyecto The Rolling Eggs European Tour

-Noemí García (CPEIP Monte San Julián, Tudela) con The Amazing Kingdom

-Patricia Guzmán (CPEIP Monte San Julián, Tudela) con The Amazing Kingdom

-Raquel Rodríguez (CPEIP Monte San Julián, Tudela) con Innovation in Preschool ----Education y también por The Amazing Kingdom

-Yolanda García (CPEIP Monte San Julián, Tudela) por The Amazing Kingdom



Educación Primaria:



-Adirane Sarasua ((CPEIP Ibarberri, Lekunberri) por Describing people

-Alicia Vizcay (CPEIP Hilarión Eslava, Burlada / Burlata), por School Bulletwin

-Arantzazu García (CPEIP Hilarión Eslava, Burlada) con School Bulletwin;

I-tziar Díaz (colegio Compañía de María, Tudela) por For water

-Javier Vázquez (CPEIP Otero de Navascués, Cintruénigo) con International Magazine

-Jesús J. Monreal (CPEIP Otero de Navascués, Cintruénigo) con Internacional Magazine

-Juan Peñas (CPEIP San Babil, Ablitas) por Cantemos contra el acoso y+…!



Educación Secundaria:



-Ainara Primicia (IES Julio Caro Baroja, Pamplona / Iruña) por ¡Tod@s cuentan!

-Amaia Leibar (Ikastola Paz de Ziganda, Villava / Atarrabia) con IKEe

-Ana Abárzuza (IES Alhama, Corella) por De pandemias y soluciones, Hic Mortuus vivissimus est y también por Pandemics: Learning from history

-Aurea Garde (IES Julio Caro Baroja, Pamplona) con ExpresARTE y por Mono-Logos

-Beatriz Eslava (IES Julio Caro Baroja, Pamplona) por The News we want to hear

-Celia Avellana (IES Julio Caro Baroja, Pamplona) con La voz en off

-Eduardo Rubio (colegio Nuestra Señora del Huerto, Pamplona) por Balancetonfake por La Mythologie que l’on parle, Moi, l’ecole et son importance, mon avenir y también por Nous Apprenons le français! C’est moi! Et toi, qui es-tu?

-Eva Fernández (IES Julio Caro Baroja, Pamplona) con Sportarte

-Irene Fernández (IES Valle del Ebro, Tudela) con Balancetonfake

-Isabel Canal (Jesuitinas, Pamplona) con English And Mathematics-Two Universal Languages además de con Say no to all-ISMS!

-Izaskun Jorajuria (IES Iturrama, Pamplona) por Aprendizaje multidisciplinar en tiempos de COVID-19 , además de por Climate Change-The future is your responsability , por Let’s go to Mars y Serendipity: the role of chance in making scientific discoveries

-Kais Ouelhazi (IES Julio Caro Baroja, Pamplona) por Mono-logos

-Laura Ruiz (CPEIP Monte San Julián) por The Amazing Kingdom

-Luisa María de Santisteban (IES Julio Caro Baroja, Pamplona) por ¡Un planeta para el futuro!

-Maitane Pérez Ilzarbe (IES Iturrama, Pamplona) por Aprendizaje multidisciplinar en tiempos de COVID-19

-María Bidador (IES Julio Caro Baroja, Pamplona) por Sportarte

-Mathilde Hugrel (Seminario padres Reparadores, Puente la Reina / Gares) por Nemo 2021 Sous nos mers

-Rosana Blasco (IESO Reyno de Navarra, Azagra) por Échanger en français, c’est une chance!

-Sara Jaurrieta (IES Julio Caro Baroja) por ¡Tod@s cuentan!



Formación Profesional:



-Carlos Chavarren (CIP FP Lumbier) por How is sport important for our students?

-Marian Úcar (CIP Tafalla) con A cultural Journey

-Miren Miqueo (CIP Tafalla) con Etwinningreen4u y Salud