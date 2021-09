Navarra Suma y PSN se enfrentan por sus posturas sobre Volkswagen

El futuro de la planta de Volkswagen en Landaben y la fabricación del coche eléctrico han servido este lunes para reflejar las diferencias que también en este asunto tienen Navarra Suma y el Partido Socialista, que se reprochan mutuamente actitudes poco positivas.

Para Javier Esparza, portavoz de NA+, en los últimos días han llegado "noticias alarmantes" sobre el futuro de la planta navarra, entre las que ha citado el descenso de la producción el año que viene en 50.000 vehículos, la incidencia que esto puede tener en el empleo fijo o que no se sepa qué ocurrirá con los 700 eventuales que tiene la factoría.

"Cuando no hay transparencia con VW y toda la industria auxiliar se generan dudas e incertidumbres", ha afirmado Esparza, y ha dicho que "basta con escuchar al presidente del comité su "preocupación" porque "al no estar garantizada la producción no está garantizado el empleo".

Ha pedido por ello que, si el PSOE defiende la cohesión en España, el Gobierno central "trate de la misma forma" a las fábricas de Martorell y Landaben, y criticado que el Partido Socialista "apele a la unidad desde el insulto", al tiempo que ha advertido al portavoz del PSN que "está desmintiendo" al presidente del comité de empresa de VW Navarra, de UGT.

Y es que el socialista Ramón Alzórriz considera que hay que "hablar de realidades" y VW Navarra es "una empresa madura con una excelente plantilla que ha sorteado las dificultades a lo largo de su historia", por lo que "la tranquilidad y la negociación son fundamentales".

Ha subrayado además que el Gobierno central "ha posibilitado el vehículo eléctrico" en España con un PERTE al que ahora VW se tendrá que presentar para optar a los fondos, más de 3.000 millones de euros, y por eso ha pedido "menos incertidumbre y algaradas y más diálogo, consenso y acuerdos para que Navarra tenga certezas".

Según Alzórriz, lo importante es que "España avanza" y al respecto ha subrayado que los socialistas "hablamos de cohesión de país y la producción del vehículo eléctrico está asegurada en los planes de VW".

Ha criticado pro ello que NA+ se dedique a "hablar mal de Navarra y oponerse a todas las propuestas que vengan bien a Navarra" cuando los trabajadores de VW darán muestra de su "madurez y competencia" ante "unas circunstancias" de falta de chips o de cambios de modelo productivo.

Y al respecto el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha comentado que más allá de una situación general en las platas automovilísticas en Europa por falta de materiales para los microchips, ha señalado que "la especulación está jugando un papel" y esto "puede no ser coyuntural", por lo que habrá que buscar una solución a futuro teniendo también en cuenta la electrificación de Landaben.