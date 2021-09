Vuelos sin destino por la covid

El verano, tan esperado para calmar ánimos lastimados por un año de exigencias, no siempre es sinónimo de descanso. A las habituales quejas y reclamaciones por retrasos de avión o expectativas frustradas sobre el reflejo de una publicidad engañosa, la balanza de objeciones ha engordado con trabas derivadas de forma indirecta de la covid. La Asociación de Consumidores Irache se refiere a ellas con ejemplos diáfanos, difíciles de digerir por quienes han sido afectados y visto ahogada su ilusión de despejar la mente y relajar el cuerpo. “Se repiten los casos de consumidores que reservaron un billete para viajar a un país que posteriormente ha endurecido sus requisitos para entrar en él y ahora exige, por ejemplo, un certificado de vacunación que antes no pedía. En algunos casos, los pasajeros no disponen de este certificado -por haber pasado la Covid meses atrás, por ejemplo- y no pueden acceder al país por lo que piden anular el viaje. Sin embargo, algunas compañías no están devolviendo el dinero y solo ofrecen un cambio de fechas”, se podía leer días atrás en un parte de agencia con los razonamientos de la asociación de consumidores tras los dos últimos meses.

Y si además de la angustia de haber contraído la enfermedad, sin poder viajar cuando los billetes estaban cerrados con antelación, se une la imposibilidad de de recuperar el dinero, la angustia del padecimiento corporal se ve acentuada por un pesar anímico de mayor calado. “Aunque es evidente que es una causa de fuerza mayor, algunas compañías aéreas y seguros de viaje están poniendo muchas dificultades para de volver el dinero de los billetes”, recalca Irache

Ni qué decir tiene que el mismo motivo de la pandemia, aducida ante hoteles, casas rurales o camping tras la reserva previa, no siempre es reconocido por sus titulares para satisfacer devoluciones. Las quejas en este sector, estén originadas o no por haber contraído la enfermedad, representan este verano un 31% del total. El porcentaje ha de interpretarse desde el cómputo global de las 4.500 reclamaciones y consultas registradas.

Irache destaca en su repaso las formuladas por problemas con el transporte (18%), ya fuese por las consecuencias de la covid o retrasos en aviones, por ejemplo, que han dejado de ser novedad para convertirse en hábito del verano. Al respecto, la asociación de consumidores recuerda que si son de tres o más horas o más en vuelos que salen de la Unión Europea se pueden pedir indemnizaciones de entre 250 y 600 euros por pasajero, en función de la distancia. Los casos de pérdida o desperfectos en las maletas siguen marcando tendencia. El 12% de los viajeros tiene algún problema con su equipaje sin haber obtenido indemnización. Otros habituales del verano en la nómina de quejas son las ofertas inexistentes o agotadas de algunos turoperadores. El engaño en campañas publicitarias ha emborronado planes, como los que se descubrían al recalar en un camping con un nombre similar al buscado pero situado a cientos de kilómetros y con muchos menos servicios. Ver para creer.