Cómo funciona el sistema de pago Vía-T en 8 preguntas

1. ¿Qué es el Vía-T?

Vía-T (también llamado OBE) es la denominación del sistema de telepeaje que está implantado en las autopistas de peaje españolas. La ventaja de este sistema es que permite al conductor abonar el peaje sin tener que detenerse gracias a un moderno sistema de comunicación a distancia basado en ondas de corto alcance. Supone un ahorro de tiempo. El sistema Vía T se está extendiendo y cada vez se utiliza para acceder a otras instalaciones, como por ejemplo determinados parkings.

2. ¿Cómo funciona?

Lo primero, la persona tiene que contratar un vía -T. Luego, debe colocar el dispositivo en el vehículo (justo detrás del espejo retrovisor). Cuando el vehículo equipado con el dispositivo Vía-T pasa por una vía de peaje de la autopista, una antena detecta su paso y carga el importe del peaje correspondiente a la cuenta o tarjeta bancaria que el usuario ha asociado a su dispositivo. Cuando la antena lee correctamente el dispositivo Vía-T, éste emite un único pitido para confirmar que la operación se ha realizado satisfactoriamente. Entones, el semáforo se pone en verde y se levanta la barrera de seguridad. El vehículo podrá cruzar la ‘playa’ de peaje a una velocidad normalmente entre 20 y 40 km/h.

3. ¿Cómo se sabe si no funciona el dispositivo?

Preste atención a los pitidos. Si no emite pitido alguno o emite más de uno significa que la lectura ha tenido errores o no se ha producido, por lo que el semáforo se queda en rojo y la barrera bajada. No es frecuente, pero suele pasar de vez en cuando, por ejemplo porque no hay fondos en la cuenta asociada, por caducidad del Vía-T o a algún problema de la pila del Vía-T. “Hay que tener claro que un Vía -T es como una tarjeta visa. Si vas a comprar a un comercio y no hay fondos no puedes comprar. También a efectos de robo. Si no se denuncia un robo de un Vía-T otras personas lo pueden usar”, apunta el director de administración de Audenasa, Manuel Soria Molinero.

4. ¿Cómo se vincula a Audenasa?

Hay que acudir presencialmente a las oficinas de Audenasa (polígono Talluntxe - P, 1)y vincularlo para obtener los descuentos. Su horario de atención al público entre el 1 de junio y el 15 de septiembre es de lunes a viernes de 08:30 a 14:30. En invierno, de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 y martes y jueves, de 16:30 a 18:30 horas.

5. ¿Audenasa vende o proporciona el Vía-T?

No.

6. ¿Dónde se consigue o contrata un vía-T?

Hay dos vías: entidades financieras y empresas privadas. La práctica totalidad de las entidades financieras disponen de vía T. Losde mayor uso son de CaixaBank, Caja Rural y Caja Laboral. Todas, en general, tienen un precio para el dispositivo y una cuota anual, pero depende del grado de vinculación con la entidad. Por otro lado, Audenasa admite los vía T de siete emisores (empresa privadas), entre las que destacan por su mayor uso en ligeros, Bip @ drive y pagatelia (prepago), cuyo servicio se contrata de forma online.

7. Si no quiero usarlo, ¿cómo lo inhabilito?

Si no se quiere usar para pagar algún trayecto hay una opción casera. Se quita el dispositivo del soporte, se envuelve muy bien en papel de aluminio y se guarda en la guantera.

8. ¿Sirve para la viajar por la UE?

Los Vía T, en general y de momento, no se pueden utilizar en el UE, salvo algún modelo puntual en el sur de Francia donde sí funciona. Determinados emisores de OBE asociados a vehículos pesados sí permite su uso en la mayoría de los países de la UE.