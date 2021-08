¿Es obligatorio contratar un seguro para los patinetes eléctricos?

La normativa sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) de la Dirección General de Tráfico (DGT) considera a este tipo de vehículos, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos, como un vehículo a todos los efectos, por lo que no pueden circular por la acera y sus conductores están sometidos a las mismas tasas del alcohol y drogas, no pueden llevar auriculares puestos... Sobre las exigencias para poder circular con ellos, no es obligatorio que cuenten con un seguro de responsabilidad civil a terceros. En Pamplona, la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento solo lo exige a “los VMP y ciclos de más de dos ruedas que estén destinados a realizar actividades económicas de tipo turístico o de ocio”.

Al hilo del accidente entre dos patinetes difundido este miércoles por la Policía Municipal de Pamplona , los mediadores de seguro emitieron una nota reclamando a la Administración "que se generalice un seguro obligatorio de Responsabilidad Civil que garantice cobertura ante posibles incidentes". Además,