Javier Esparza: “Cerdán ha dejado en muy mal lugar a María Chivite”

Tras la rueda de prensa celebrada ayer en la sede de UPN, el presidente del partido y portavoz de Navarra Suma atendió a las preguntas de los periodistas. A continuación, las cuestiones por las que se interesó Diario de Navarra.

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, dijo en una entrevista a este periódico hace unos días que no habría pactos con UPN ni aunque se desprendiera de sus socios de Navarra Suma. ¿Qué valoración hace?

Es evidente que en esa entrevista dejó muy claro que Cerdán está por encima de María Chivite. Creo que eso es algo que a la presidenta no la deja en muy buen lugar. Fue una entrevista poco afortunada por parte del secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. A partir de ahí cada uno tiene que asumir con responsabilidad lo que dice y lo que hace.

¿Si los socialistas cierran esa vía ustedes también van a dejar de mirar al PSN y sus esfuerzos se van a dirigir a intentar una mayoría absoluta con Navarra Suma?

Se nos dice que Navarra Suma estamos en el monte, pero es que nosotros hace unos meses ya le ofrecimos a María Chivite la posibilidad de aprobar los presupuestos del 2021. Y le ofrecimos garantizarle que fuera presidenta hasta el año 2023. Creo que más generosidad y más responsabilidad no se puede tener. La única condición que le pusimos a María Chivite y al PSN es que las políticas y la gente de EH Bildu, no; por lo que representan, porque no se han arrepentido y porque desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del desarrollo de Navarra creo que son perjudiciales para Navarra. Si el Partido Socialista se aleja de las posiciones con los independentistas, si retoma el sentido común podemos llegar a acuerdos. Claro que podemos llegar acuerdos, al igual que lo hemos hecho con Geroa Bai en materia educativa y en materia fiscal antes de llegar al período estival. Pero el PSN ha elegido socios. Ha elegido estar de la mano de EH Bildu. Y si están de la mano de EH Bildu, no van a estar de la mano de nosotros.

¿Cómo avanza dentro de Navarra suma el diálogo sobre el futuro de la coalición y la posible reedición de la misma?

Es una cuestión interna. Ahí lo dejo.

¿Hay alguna fecha para la toma de una decisión?

No, no hay ninguna fecha.

Por cierto, hace un año Navarra Suma manifestó su intención de impulsar una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias navarras durante los primeros meses de la pandemia. ¿Han aparcado esa decisión? ¿No la consideran oportuna?

Creo que, en general, estamos actuando de una forma responsable en todo. Vemos como el PSOE está pidiendo comisiones de investigación en otras comunidades donde no gobierna, pero nosotros queremos que termine la pandemia y cuando termine veremos. Haremos un análisis y a partir de ahí tomaremos la decisión que corresponda. Pero se tiene que acabar. A mí no me parece bien que el PSOE pida comisiones de investigación en mitad de la pandemia. Si no me parece bien que lo hagan ellos, desde luego, nosotros no lo vamos a hacer.

VW y el coche eléctrico

La noticia de este verano ha sido la salida de Emilio Sáenz de la dirección de Volkswagen Navarra. ¿Les preocupa este relevo? ¿Cómo puede afectar a la llegada del coche eléctrico?

Es una noticia preocupante. Emilio Sáenz es un hombre reconocido de forma clara, por las organizaciones sindicales, por las organizaciones empresariales y el conjunto de la sociedad navarra. Ha hecho un magnífico trabajo durante el tiempo en que ha estado en Volkswagen en la planta de Landaben. Creo que ha defendido magníficamente el trabajo realizado en nuestra planta y en Navarra. Evidentemente, que se tome una decisión como esa creo que no es bueno para Navarra. A partir de allí, preocupación la tenemos. El Gobierno de Navarra cuenta muy poco. Nosotros ya hemos trasladado las cosas que nos preocupan y vamos a estar atentos y muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos de un tema que es vital para Navarra.