Iosu Estenaga: “Es inconcebible que el mayor ecologista viva en una ciudad”

Iosu Estenaga es un ganadero de Espronceda por herencia familiar. Junto a su hermano Jon, hace unos años se lanzó al ruedo para continuar con la labor de su padre, Jesús Estenaga, ganadero de bravo en Los Arcos. La pandemia del covid trajo de su mano la suspensión de festejos taurinos populares y las vaquillas de Estenaga no han podido ser lidiadas desde entonces. Más de 150 han sido llevadas al matadero los últimos meses aunque los Estenaga conservan aún una punta de cabezas con la que relanzar el hierro el próximo verano. A este ganado, Iosu y Jon han unido caballos y vacas de carne que alimentan en los prados cercanos a Mendavia para paliar las pérdidas y seguir trabajando: “Aunque está todo muy complicado, nos lanzamos a ello con mucha ilusión por hacer las cosas bien y conservar el medio ambiente. Nos gusta que el entorno sea armonioso y tradicional y que no se realicen intervenciones ajenas como la plantación masiva de pinos que se hizo hace unos años. Queremos que la gente se dé cuenta de la importancia ecológica del sector primario”.

Una sostenibilidad que, a su entender, no se ve compensada por el Gobierno de Navarra: “El departamento de Agricultura dice que ve brotes verdes pero todavía le queda mucho que espabilar y darse cuenta de que sin un sector primario potente y apoyado por las instituciones, estamos condenados a desaparecer”.

Despoblación

Iosu, vocal de UAGN, no es optimista respecto a que la perdida de vecinos en los pueblos se detenga los próximos años: “Tengo un sobrino al que le atrae la ganadería pero veo que puedo ser el último de la familia que se dedique al sector. Estamos llegando a un punto en el que no va a haber marcha atrás. A muchos se les llena la boca con la España vaciada y la despoblación pero luego no hacen nada. En Espronceda sólo estamos mi hermano Jon y yo como jóvenes agricultores y ganaderos y en Torralba del Río hay otro chaval joven que acaba de instalarse, también con muchas dificultades porque las normativas que nos pone el departamento de Agricultura no son fáciles de cumplir”. Unas normas que no se exigen a la carne importada de otros países, algo que Estenaga no llega a comprender; “Tenemos mucha suerte porque tenemos una trazabilidad muy buena por parte del departamento, pero tenemos la desventaja de que a los países de fuera de la UE no se les pide lo mismo. No competimos en las mismas condiciones. Está bien que se traigan alimentos de fuera, pero hay que dar importancia a lo que producimos aquí. Los políticos no nos defienden nada ”.

Y en ocasiones, no sólo no se siente defendido, sino atacado como con las declaraciones de Garzón: “Es el juego o el circo de la política, sacar una noticia con la que incendias un sector para desviar la atención de otras cosas. El déficit de contaminación del sector primario es sólo del 0,42%. Reducimos un 13,68 respecto a lo que producimos. ¿Por qué a la industria no se le pone en el mismo disparadero que a la ganadería?”.

El ganadero afirma que no entiende que “el mayor ecologista viva en el centro de la ciudad, es inconcebible, hipocresía pura y dura. Los que estamos en el campo sabemos cómo viven los animales en armonía con el medio ambiente y sabemos que el pollo viene de un huevo, no de una bandeja. Perdemos el sentido común. Tenemos que dejar a las generaciones futuras un medio ambiente mejor que el que encontramos. Una forma de hacerlo es la ganadería porque los dos vamos de la mano”.