La protagonista de la portada de Diario de Navarra rememora la tragedia de Biescas 25 años después

Mari Carmen Ascunce Aranguren tiene ahora 67 años (42 en el verano de la tragedia) y, minutos antes de la tormenta, como alternativa a una tarde lluviosa, se recuerda jugando a cartas en el interior de una caravana. Veraneaba en Las Nieves junto a su marido, José María Gurich González, y otro matrimonio amigo. “Ella perdió la vida. Pude haber sido yo y al final no, y desde entonces creo firmemente que todos tenemos nuestro día señalado. Aquel se ve que no era el mío, después de todo”, rememora ahora, un cuarto de siglo de después, desde su casa de Mutilva. No fue el suyo, pero estuvo muy cerca, asegura. La riada arrolló la caravana y arrastró todo a su paso. “Yo fui 4 kilómetros por el río. Pensaba en flotar, que la caravana no se hundiera, hasta que impactó con un edificio que me hice a la idea que eran los vestuarios, y se rompió. Luché por agarrarme a algo, porque, si no, tenía claro que no iba a sobrevivir”.

En esa lucha, pudo finalmente asirse a un tronco que le trajo la corriente y que interpreta como una ayuda que puso en su camino su padre fallecido. “Me lo mandó mi padre, seguro”. Por su mente ya se cruzaban imágenes de los últimos momentos vividos junto a sus hijos, Daniel y Eduardo, que no estaban en el cámping. “Pensaba que no iba a volverles a ver”. Pero afortunadamente no fue así. Aferrada al tronco, quedó atrapada junto a un árbol y unas 4 horas después del desastre, un joven guipuzcoano la rescató. “Se llamaba Iñaki y era de Oñate. Él me sacó del río y le estaré eternamente agradecida”. Como el resto de heridos, fue trasladada al hospital comarcal de Jaca, donde su marido la creía muerta y buscaba entre el personal sanitario. Al final, una enfermera que estaba allí reconoció a la vecina de Mutilva como la esposa que buscaba Gurich y pudo tranquilizarle y decirle que se encontraba viva. “Es curioso cómo la mente reconstruye todos aquellos momentos. Había mucho caos. Yo pensaba en darle las gracias a Iñaki, el chico que me salvó, y pude localizarle un año después. Ha venido a mi casa a Mutilva después y todo”. Las imágenes que proliferan estos días de la tragedia no hacen justicia a lo que se vivió allí, indica. “Fue como un sueño. Lo que se vio en la tele no fue nada para lo que pasó. A mí me ha quedado mucho miedo a las tormentas y cada vez que empieza a soplar el viento y a llover se me revuelve algo por dentro. Siempre les estaba diciendo a mis hijos que volvieran pronto a casa”.

Su rostro con la mirada perdida en la habitación del hospital fue portada de Diario de Navarra el 9 de agosto. “La imagen fue muy digna pero tengo recuerdo de mí en aquellos momentos como muy desgraciadica. Cuando me sacaron tenía el pelo empapado de barro y el bañador roto. Me preguntaron en el hospital a ver si lo quería guardar y dije que no, que lo tiraran. Hoy me arrepiento. Tenía que haberlo conservado”.