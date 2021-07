Navarra comenzará a vacunar a los menores de 12 a 15 años en la segunda quincena de agosto

"De hecho, ya hemos superado el objetivo de comenzar el mes de agosto con el 70% de la población vacunable con al menos una dosis, y superamos ya el 76%. Y estamos por encima de la media nacional en pauta completa, con más del 67% y por debajo en ocupación hospitalaria media", ha detallado.

Según ha detallado, en Navarra se recibirán aproximadamente unas 45.000 vacunas más durante este mes lo que "va a permitir incluso acelerar ese buen ritmo de vacunación" en la Comunidad foral. "Es una noticia positiva", ha valorado Chivite.

También se ha referido Chivite aly ha reiterado que. En su opinión, "cuando no has tenido la posibilidad de acceder a la vacunación , que se te limite el acceso a un servicio no es una propuesta justa".