Plásticos de un uso, todavía a mano

Bambú, caña de azúcar, almidón de maíz o papel son los materiales que se utilizan ahora para fabricar vajilla y pajitas de un solo uso. Aunque la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad prohíbe desde el pasado 3 de julio la venta de estos productos en Navarra, todavía se pueden adquirir en los grandes bazares. Por poco tiempo. La cantidad de mercancía de este tipo que tienen algunos de estos establecimientos ha originado que sus propietarios apuren los últimos días sin sanciones para reducir las pérdidas.

En Hiper Z-one, entre otros cubiertos, se exponen varios paquetes con tenedores rojos y azules de plástico. De cada modelo y color, hay entre 40 y 50 unidades guardadas en el almacén. Yan Xia -propietaria de este local de la calle Cataluña de Pamplona- no tiene muchas esperanzas de poder venderlos pronto; son artículos que adquirió hace más de dos años, cuando abrió el local en Lezkairu. “Hay cosas que salen más lentas, sobre todo algunos colores”, explica.

La transición hacia los materiales biodegradables, en la tienda ya tienen productos de almidón de maíz, no está siendo demasiado complicada porque “los mismos proveedores no están sacando” unidades de plástico, cuenta Xia. Algunos ya hicieron el cambio a principios de año. Sin embargo, las existencias se acumulan y teme tener que tirarlas.

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, comunicó que no se iba a multar desde el primer día a los vendedores, pero no especificó la fecha límite para el “tiempo de transición” que se ha facilitado. “Si sabemos hasta cuándo durará por lo menos podemos hacer algo, poner una oferta o lo que sea. Que pongan una fecha, pero lo que hay, hay que sacarlo”, Yan Xia. La comerciante cree que las sanciones deberían recaer en quienes compren estos plásticos tras la entrada en vigor de la ley, pero no a quienes buscan deshacerse de lo que ya tenían.

Ling Wu y su marido, propietarios de Hiper Number One, también exponen estos artículos de un solo uso que, asegura, hace un mes que dejaron de comprar. Ahora se deshacen de lo que tenían almacenado, que no saben calcular a cuánto asciende. El cambio sale “más caro”, señala Ling Wu, tanto para los bazares como para los clientes.

El matrimonio retirará los productos cuando comiencen las multas: “De momento no dicen nada, así que vamos quitando el stock para que no perder dinero”. Además, conviene, con este modo de actuar “perdemos todos” porque los artículos “ya están fabricados” y ve más lógico que esas existencias se utilicen en vez de tirarlas sin usar.

En Market Penxu apenas tienen artículos en el almacén, la mayoría se encuentran junto a los productos biodegradables. “Sin plásticos es mejor, para el Medio Ambiente, para todo el mundo”, aduce Jian Xu, dueño del local, y señala la palabra ‘reciclable’ escrita en las bolsas que hay en la caja de la tienda. Según relata, hace al menos dos semanas que su principal proveedor le previno de que no iba a fabricar más pajitas ni cubiertos de plástico. Sigue adquiriendo al mismo los artículos que los sustituyen y en su opinión, de precio “sale parecido”.