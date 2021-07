restricciones por coronavirus en Navarra, en los municipios cuya tasa de incidencia de Covid-19 se encuentre en el nivel de riesgo extremo (incidencia mayor de 250 por 100.000 habitantes a 14 días y mayor de 125 por 100.000 a 7 días). Esta medida, con los datos actuales, podría afectar al 80% de los municipios de Navarra, entre los que se incluye Pamplona. El Gobierno de Navarra, tras analizar la situación epidemiológica del Covid-19, ha decidido aplicar el toque de queda entre la una y las seis de la madrugada , dentro de un nuevo paquete depor, en los municipios cuya tasa de incidencia de Covid-19 se encuentre en el nivel de riesgo extremo. Esta medida, con los datos actuales, podría afectar al 80% de los municipios de Navarra, entre los que se incluye

En concreto, esta modificación, que se llevará a cabo por una nueva Orden Foral que estará en vigor entre el próximo miércoles, día 21, y el 29 de julio (incluido).

kalejiras y pasacalles, comidas populares y festejos taurinos en espacios no catalogados como plazas de toros. La nueva Orden Foral que, como es procedimiento habitual se enviará el próximo lunes a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia para su aprobación , contempla asimismo una limitación para todo el territorio en el número de personas que pueden reunirse en exteriores, quedando éste fijado en 10. Además, se suspenden los artículos de la Orden Foral 22/2021 que hacen referencia a la celebración deen espacios no catalogados como plazas de toros.

La lista de los municipios que se encuentren en la referida situación de riesgo muy alto se trasladará a la Dirección General de Administración Local y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para su comunicación a las localidades afectadas, y se publicará asimismo en la página web de Gobierno Abierto.

La consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, ha anunciado este viernes la aprobación de estas medidas ante el incremento de casos de Covid-19 en Navarra. "Consideramos que son las medidas mínimas imprescindibles para intentar recuperar el equilibrio que hemos perdido", ha dicho.

"El paquete de medidas obedece a una idea muy clara, que las medidas sean las mínimas imprescindibles para garantizar la protección de la comunidad, para contener contagios a un nivel tan alto, y que sean asumibles por la sociedad. Buscamos una intervención quirúrgica y que tenga la menor afectación posible en la vida social, económica y emocional", ha señalado.

Santos Induráin ha explicado que el porcentaje de municipios que podrían verse afectados por el toque de queda es "altísimo, teniendo en cuenta la incidencia media de Navarra". Ha citado los casos de Huarte, Corella, Cintruénigo, Zizur o Pamplona con los barrios de Rochapea y Mendillorri. Así, ha dicho que prácticamente el 80% de los municipios de Navarra podrían verse afectados, aunque ha precisado que habrá que esperar a la situación concreta del miércoles para conocer qué localidades tendrían toque de queda si la justicia lo avala. Además, ha dicho que, aunque el marco normativo finalizaría el 29 de julio, podría ser prorrogable.

, que ya en mayo rechazó el toque de queda por no considerarlo entonces proporcional, la consejera ha afirmado que "tenemos elementos de justificación" para pedir la limitación de movilidad. "Siempre se le aportan al TSJN informes de salud pública, de la evolución epidemiológica, de la situación asistencial hospitalaria. Las medidas son proporcionadas y necesarias con la situación actual. Consideramos que son las medidas mínimas imprescindibles para contener esta progresión tan exponencial que está teniendo el virus e intentando que tengan la menor repercusión en el nivel económico, en el nivel social y en el nivel social de los ciudadanos", ha asegurado. Precisamente, sobre la decisión que podría adoptar el TSJN que ya en mayo rechazó el toque de queda por no considerarlo entonces proporcional, la consejera ha afirmado quepara pedir la limitación de movilidad. "Siempre se le aportan al TSJN informes de salud pública, de la evolución epidemiológica, de la situación asistencial hospitalaria. Las medidas son proporcionadas y necesarias con la situación actual. Consideramos que son las medidas mínimas imprescindibles para contener esta progresión tan exponencial que está teniendo el virus e intentando que tengan la menor repercusión en el nivel económico, en el nivel social y en el nivel social de los ciudadanos", ha asegurado.

Sobre la situación epidemiológica, Induráin ha apuntado al factor de la cepa india, dominante en Navarra, que es más contagiosa que las conocidas hasta ahora, aunque ha señalado que, según los datos disponibles, no tiene mayor letalidad ni es más grave.

Además, ha afirmado que esta nueva ola de contagios "no se parece a las otras que hemos tenido" ni en el número de hospitalizaciones ni en letalidad. "Llevamos sin fallecidos más de 20 días", ha apuntado.

No obstante, ha señalado que "hay que frenar la transmisión porque valores de incidencia tan altos no son admisibles para nosotros, la hospitalización va a aumentar y es lo que queremos evitar". "Los profesionales sanitarios están disgustados, están cansados, están preocupados", ha advertido, para reclamar a la ciudadanía que cumpla las medidas vigentes y recordar que la vacuna no es una garantía del cien por cien.

Induráin ha afirmado que algunos de los últimos ingresos hospitalarios son de personas de menos de 40 años.